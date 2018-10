Daniel Schwaab: ‘Er wordt niet meer gejammerd bij PSV’

Daniel Schwaab is de fysiek beperkte, sociaal bewogen defensieleider van PSV. De 30-jarige Duitser over zijn lijf, zijn land, het bestrijden van topspitsen en de mentaliteitsverandering in Eindhoven.

Daniel Schwaab Beeld ANP

Het valt direct op als hij in wit trainingsshirt aanschuift voor het interview; Daniel Schwaab heeft niet het postuur van de moderne centrumverdediger. Grote spierbundels heeft die tegenwoordig en hij is in deze tijd ook nog snel en wendbaar.

Schwaab bouwt vooral op zijn intelligentie en de samenwerking met ploeggenoten in de strijd met de topaanvallers die hij in de Champions League treft. Na het Barcelona-trio Suárez, Messi en Dembélé en de geslepen Inter-spits Icardi komt hij vanavond Spurs-kanon en Engelands aanvoerder Kane tegen. PSV hoopt van 4 naar 2 naar 0 tegentreffers te gaan.

De 30-jarige Duitser is niet beledigd als hij gewezen wordt op zijn beperkte borstomvang. Lachend: ‘Ik blijf pompen, misschien komt het nog.’

Dan, serieus: ‘Nee, ik zal nooit het lijf van Hummels of Boateng krijgen. Ik ben krachtig, maar voor de internationale top moet je nog iets groter en wendbaarder zijn.’

Bij PSV roemen ze Schwaab als de beste prof. ‘Ik ben altijd bezig sterker te worden, voor en na de training zit ik in de gym. Ik neem trouw de eiwit- en proteïnenshakes, heb altijd gezond, biologisch gegeten.’

Bier? Heel soms. Bij de oktoberfeesten bijvoorbeeld waarvoor hij graag een Lederhosen aantrekt en zijn vrouw een Dirndl. ‘Mooi feest. Maar het past al jaren niet in mijn schema.’

Terug naar zijn lijf. ‘Tja, de genen! Mijn genen zitten tegen!’

Zijn groene ogen stralen, zijn lach klinkt door de kantine van PSV’s trainingscomplex de Herdgang. Het frustreert hem niet. Nooit gedaan. Hoewel hij in 2009 nog Europees kampioen werd met Duitsland onder 21 jaar en hem destijds eenzelfde potentie werd toegedicht als latere wereldkampioenen Kroos, Müller, Hummels en Boateng, met wie hij in Jong Duitsland samenspeelde. ‘Ik ben positief ingesteld, op zeker moment moet je accepteren dat je je op dat vlak niet meer kunt ontwikkelen. Het voetbal is veranderd. Het is nog sneller, lichamelijker dan toen ik op mijn 18de bij Freiburg begon. Daar ging het perfect, maar bij topclub Bayer Leverkusen lukte het niet richtig wichtig, echt belangrijk, te zijn.’

Economie studeren

Hij studeerde ondertussen economie. ‘Ik raad het iedere voetballer aan. Daardoor kun je zaken beter beoordelen. De pers bijvoorbeeld. In Leverkusen schreef die slecht over mij. Door die studie kreeg ik een andere zienswijze. Leerde ik waarom er zo geschreven werd. Het is zwart of wit.

‘Na de 3-0 tegen Nederland moest de Duitse ploeg helemaal op de schop. Terwijl het helemaal niet raar is dat bijvoorbeeld Kroos na iets van 250 wedstrijden in vier jaar eens een mindere fase heeft. Ik snap de roep om verjonging, de Mannschaft is nu wat te statisch. Maar Kroos en nog ­enkele anderen zou ik zeker niet afschrijven.’

Zelf werd Schwaab al vaak afgeschreven. Toch kwam hij na verloop van tijd ook bij Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart en PSV bovendrijven. Op de Herdgang wordt hij zelfs de ‘papa’ van de selectie genoemd. Weer grijnzend: ‘Misschien komt het door mijn oude-mannenloop.’

Het zal meer te maken hebben met zijn sociale inborst. Schwaab walgt van de opkomst van de Duitse nationalistische partij Alternative für Deutschland (‘alsof we niets hebben geleerd van wat er zeventig jaar geleden is gebeurd’) en bouwde in ­Freiburg een (‘als het weer meezit’) voor 95 procent energieneutraal huis. ‘Ik heb drie zonen, dat zet je nog meer aan het denken. Ik moet hen helpen en daar stop ik niet mee als er bij de club jonge spelers rondlopen. Ik leer ook van hen. Ik heb geen sociale media en ben niet opgegroeid met weinig middelen en veel broertjes en zusjes zoals Pablo Rosario. Superinteressant om met zo’n jongen te praten, daar groei ik van.’

Dit PSV is alsmaar gegroeid sinds Schwaab ruim drie jaar geleden zijn entree maakte. ‘We hebben een andere mentaliteit gekregen. Die klopte niet echt in mijn eerste seizoen. Er zijn veel spelers vertrokken sindsdien, ook leiders. Kijk, als de leiders klagen over trainingsarbeid of wat dan ook, dan klagen er altijd spelers mee. Als de leiders niet klagen, kom je op een hoger niveau, want dan trek je iedereen mee, dus ook spelers die het verschil maken als Pereiro, Bergwijn en Lozano. Er wordt niet meer gejammerd, er wordt gas gegeven. Qua fitheid zitten we dichtbij de Bundesliga, ook dankzij Mark van Bommel en Egid Kiesouw (fysieke trainer) die ervaring hebben in ­Duitsland.’

PSV mag verheugd zijn over de ­superstart in de eredivisie en over drie debutanten bij Oranje, maar het waakt voor zelfgenoegzaamheid. Op de eerste training dat alle internationals terug waren, kleunde Schwaab er direct stevig in. Ook had hij nog eens beelden bekeken van de nederlagen tegen Barcelona (4-0) en thuis tegen ­Internazionale (1-2), waardoor PSV vanavond met het eveneens puntloze Tottenham Hotspur vecht voor een allerlaatste kans op overwintering.

YouTube kijken

De voorbije dagen richtte hij zich specifiek op Spurs. ‘We kijken eerst beelden per linie, dan met het hele team, dan nog individueel en ­tenslotte ga ik op YouTube kijken hoe die spitsen meestal scoren. Schiet hij direct of neemt hij eerst aan? Gaat hij naar de eerste paal of zakt hij naar de penaltystip?’

Voor het duel met Barcelona zongen de PSV-fans: ‘Messi, Messi, Schwaabie komt eraan.’ Schwaab vond het mooi. ‘Ik denk dat Messi niet echt wakker heeft gelegen van mij. De fans zullen het niet heel serieus hebben bedoeld. Maar onder de ironie school misschien ook waardering.’

Het was tien jaar geleden dat hij voor het laatst werd toegezongen. Toen brak hij door bij Freiburg, leek de voetbaltop binnen schootsafstand.

Het liep anders. De samenwerking met kompaan Viergever en controleur Hendrix, ook niet de grootsten en stevigsten, zal perfect moeten zijn. Kane en spelmaker Eriksen schaart Schwaab onder de beste tien spelers ter wereld. ‘Geweldig schot, geweldige steekpass. Ze zijn slim, weten waar ze moeten staan, wanneer ze moeten opendraaien of kaatsen. ­Allemaal dingen die je niet kunt ­leren. Maar wij hebben ook wapens voorin. En achterin moet gewoon alles kloppen. Dat wordt de uitdaging.’