Daniël Doebov weigert mondkapje, Anish Giri krijgt overwinning cadeau

Jorden van Foreest tijdens de eerste speelronde van het Tata Steel Toernooi. Beeld ANP

Vorig jaar gunde het covidvirus Tata Steel Chess een vlekkeloze, niet door besmettingen verstoorde editie. Ditmaal heeft het schaaktoernooi minder geluk. Twee deelnemers moeten zich redden zonder hun tot quarantaine veroordeelde coaches en even werd gevreesd dat de Rus Daniël Doebov vanwege covidperikelen voortijdig afscheid zou nemen.

Doebov (25) is een principiële jongeman die ook in eigen land zelden een blad voor de mond neemt. Een paar jaar geleden dreigde hij in moeilijkheden te komen vanwege een interview, waarin hij de Russische annexatie van de Krim scherp had veroordeeld. Na de recente WK-tweekamp werd hij van landverraad beschuldigd omdat hij als secondant de Noor Magnus Carlsen had geholpen en niet diens Russische tegenstander Ian Nepomniasjtsji.

Na een positieve test van iemand uit zijn entourage weigerde Doebov zaterdag een mondkapje te dragen tijdens de partij tegen Anish Giri. Hij beriep zich op een negatieve zelftest en op zijn contract, waarin zou zijn toegezegd dat het dragen van mondkapjes tijdens de partijen geen verplichting was. Toen Doebov voet bij stuk hield, kende de arbiter het punt toe aan Giri.

Het einde van Doebovs optreden in Wijk aan Zee leek nabij. Maar alsof er niets was gebeurd, trad hij zondag gewoon aan voor zijn duel in de achtste ronde tegen de Pool Duda. Een zaterdagochtend afgenomen PCR-test was ’s avonds negatief gebleken, waarna hij van de organisatoren toestemming kreeg zonder mondkapje het toernooi te vervolgen.

Het gratis punt tegen Doebov was voor Giri een extra opsteker in een toernooifase waarin hij over geluk niet mocht klagen. Vrijdag versloeg hij de Amerikaan Caruana in een partij waarvoor zijn tegenstander geen goed woord over had: ‘Anish speelde afschuwelijk en ik speelde nog slechter.’ Een komedie van vergissingen eindigde abrupt toen Caruana een toren weggaf.

Zondag voegde Giri ten koste van de Rus Jesipenko een derde winstpunt aan zijn totaal toe. Zijn achterstand op de koplopers, Carlsen en de Azerbeidzjaan Mamedjarov, slonk tot een half punt. Jorden van Foreest keerde na een tijdelijke terugval terug in de middenmoot dankzij een winstpartij tegen de Indiër Vidit en een probleemloze remise met zwart tegen Caruana.