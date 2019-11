Daniël Doebov maakt naam in Russische ploeg met zijn offers

Soms vestigt een jonge speler zijn naam dankzij een spectaculair ­resultaat in een teamtoernooi. Bent Larsen stond bekend als een jongen die af en toe een aardige partij speelde, maar ja, hij kwam uit Denemarken en dus zou het waarschijnlijk nooit echt wat ­worden. Die scepsis verdween in 1956 na Larsens optreden op de Olympiade in ­Moskou. Met 14 punten uit 18 partijen behaalde hij de hoogste score van de eerste bordspelers.

Ook Vladimir Kramnik trad pas toe tot de elite na een topprestatie in zijn nationale team. Op voorspraak van Gari Kasparov mocht hij ‘om te leren’ in 1992 als reservespeler van de Russische ploeg mee naar de Olympiade in Manila. Hij leerde snel. Met een score van 8,5 uit 9, goed voor een ratingprestatie van 2.958 Elo-punten, was hij de sensatie van het toernooi.

Misschien zijn we deze week bij het EK voor landenteams in de Georgische stad Batoemi getuige van de definitieve doorbraak van de 23-jarige Daniël Doebov. In de stijl van Michail Tal in zijn jonge jaren strooit de vierde bordspeler van Rusland met offers die steeds zijn tegenstanders te machtig zijn. Zo opwindend is zijn spel dat zijn nerveuze teamcaptain hem heeft ­gevraagd het wat kalmer aan te doen.

Doebov werd eind 2018 in Sint-Petersburg wereldkampioen rapidschaak voor onder anderen Magnus Carlsen. Die topprestatie krijgt na een paar minder geslaagde ­toernooien nu een passend vervolg met een eclatant succes in het klassieke spel. Binnenkort wordt de deelnemerslijst ­bekendgemaakt van het volgende Tata Steel toernooi in Wijk aan Zee. Ik hoop dat Doebov een uitnodiging heeft ontvangen.

Doebov – Svane

Rusland – Duitsland, EK 2019



1. c4 e6 2. Pc3 d5 3. d4 Pf6 4. Pf3 Le7 5. Lf4 0-0 6. e3 b6 7. Dc2 La6 8. 0-0-0

Typerend voor Doebovs agressieve stijl.

8 ... dxc4 9. Pg5 Pc6 10. a3 g6 11. h4 Ld6 12. g3 De7 13. h5 e5 14. hxg6 hxg6 15. Lg2 exf4 16. Lxc6?

Na het stukoffer 16. gxf4! heeft zwart geen verweer tegen de witte aanval. Bijvoorbeeld 16 ... Lb7 17. Pd5 Pxd5 18. Lxd5 Df6 19. Th6 en wit wint.

16 ... fxg3 17. Kb1 Tad8 18. f4 Lc8 19. Tde1 Kg7 20. Pd5 Pxd5 21. Th7+ Kg8

Diagram links

Het lijkt alsof wits aanval is afgeslagen, want na 22. Lxd5 Lf5 23. e4 Lxf4+ wint zwart.

22. Txf7! Txf7 23. Dxg6+ Kf8 24. Dh6+ Tg7 25. Lxd5 Ke8 26. Dh5+ Kd7 27. Dh3+ Ke8 28. Dh5+ Kd7 29. Le6+ Kc6?

Zwart kan vechten met 29 ... Dxe6 30. Pxe6 Kxe6 31. f5+ Ke7 32. e4 Tf8.

30. Df3+ Kb5

Diagram rechts

31. Lxc4+! Ka5

Of 31 ... Kxc4 32. Dc6+ Lc5 33. Tc1+ Kd3 34. Tc3+ Ke2 35. Dg2+ Ke1 36. Tc1 mat.

32. Dd5+ Lc5 33. b4+ Ka4 34. Dg2 Lxb4 35. Dc6+ Kxa3 36. Lb3 Ld7 37. Dc1+ Kxb3 38. Dc2+ Ka3 39. Da2

Mat