Dammer Boomstra dwingt Schwartzman tot overgave: ‘Ik had alles te verliezen en hij kon alleen maar winnen’

Roel Boomstra (links) en Aleksandr Schwartzman voor aanvang van de derde speelronde van de tweekamp om de wereldtitel in Eindhoven. Beeld ANP

De Groninger Roel Boomstra is voor de derde keer wereldkampioen dammen geworden. Hij versloeg na een uitputtende, twee weken durende tweekamp in Eindhoven zijn rivaal van de laatste jaren, vijfvoudig wereldkampioen en titelverdediger Alexandr Schwartzman uit Rusland. Een tiebreak was nodig om een beslissing te forceren.

Boomstra stond weliswaar met 2-0 voor, maar de regel is dat de wereldtitel pas toegekend kan worden na drie winstpartijen. ‘Ik had alles te verliezen en hij kon alleen maar winnen. Als het 3-2 voor hem was geworden op de laatste speeldag, had iedereen het nog jaren over deze tweekamp gehad. Dus ik moest op mezelf inpraten dat er nog heel wat te doen was.’

In de derde korte partij van de dag verraste de 28-jarige Boomstra zijn 54-jarige opponent – ‘een levende legende’– met een ongebruikelijke opening en capituleerde Schwartzman mede door tijdnood. Boomstra had het schijfje al vast om in de volgende zet een dam te halen, maar Schwartzman stak zijn hand uit en erkende zijn nederlaag. ‘We zijn allebei zulke goede spelers dat we meteen zien: die stand is klaar. Als ik die dam pak, sla ik letterlijk het hele bord leeg.’

Nu ben je de beste van de wereld van hoeveel mensen?

‘Dat is heel moeilijk te schatten. In Afrika is dammen heel populair en in Azië ook, vooral in China. Je hoort soms dat daar miljoenen mensen dammen, maar ik weet het niet. In Nederland zijn er in elk geval net geen vierduizend mensen lid van de dambond.’

Wat heb je ervoor moeten doen en laten?

‘Ik ben professional en dus altijd met mijn sport bezig. Het grootste deel van de dag zit ik achter mijn laptop om nieuwe ideeën uit te zoeken. Er is een database van alle partijen die ooit zijn gespeeld: 600 duizend. Ik kan van elke tegenstander zijn partijen, soms wel duizend, ophalen om ervan te leren.’

Je zei dat je niet eerder in je leven zo goed hebt gespeeld als de afgelopen twee weken. Hoe blijf je fit?

‘Mentaal goed zijn is makkelijker als je fysiek goed bent. Wat mij helpt is om tijdens zo’n match een heel strak ritme aan te houden. Dat ik precies weet: om kwart over acht ontbijt, om negen uur stipt loop ik een rondje van een half uur. Daarna een half uur om om te kleden en om precies tien uur naar de zaal, waar om klokslag elf de wedstrijd begint. We speelden zonder publiek, maar dat vind ik eigenlijk wel makkelijker. Mijn concentratie is niet perfect. Als er iets om me heen gebeurt, ben ik snel afgeleid.’

Roel Boomstra is op zijn 28ste voor de derde keer wereldkampioen. Beeld RUG

Kun je leven van het dammen?

‘Ik ben op mijn 18de prof geworden en krijg sindsdien 140 procent van het minimumloon, plus prijzengeld. Daar kan ik goed van leven. Ik heb wel mijn studie natuurkunde afgerond, voor het geval dat ik die later nog nodig heb na het dammen. Maar voor nu voorzie ik dat moment niet. Ik zie geen carrière voor me in de natuurkunde.’

Vijf jaar geleden, toen je voor de eerste keer wereldkampioen werd, was de organisator hiphop-platenlabel TopNotch en probeerde je met rapper Ronnie Flex jonge kinderen aan het dammen te krijgen. Is dat gelukt?

(Aarzelend) ‘Ik denk dat er nog wel verbetering mogelijk is. Er lopen wel initiatieven om kinderen bij een damclub te laten komen of op internet plezier aan dammen beleven, maar het blijft een uitdaging. Er zijn heel enthousiaste vrijwilligers mee bezig, maar het zijn er te weinig.’

Jij bent als wereldkampioen de vaandeldrager. Hoe enthousiasmeer je kinderen voor jouw sport?

‘Simpel: door ze te laten spelen. Bijvoorbeeld 3 tegen 3 schijven en laten zien hoe wit wint. Ik zie kinderen er vooral plezier aan beleven als ze snappen hoe je vooruit moet denken met dammen. En dat je toch voordeel kunt halen als je een schijf opoffert. Zo ben ik zelf ook begonnen.’

De vergelijking met schaken wordt voortdurend gemaakt. Vind je dat vervelend?

‘Soms zijn we het kleine broertje, dat is niet fijn voor dammers. Maar het leverde in China voordeel op. Daar hadden ze één toernooi voor vijf denksporten georganiseerd en liftten we mee met schaken. De volledige wereldtop van het dammen was er, omdat het prijzengeld naar onze maatstaven meer dan goed was. Van het schaken was alleen de subtop er.’

Nederland is in het dammen al heel lang wereldtop. Hoe verklaar je dat?

‘Dammen zit gewoon in de Nederlandse cultuur. Ik ben de zevende wereldkampioen, denk ik. Maar mijn eerste titel in 2016 was de eerste sinds 1984. In 2005 heeft de bond een talentenprogramma opgezet met het doel de wereldtitel weer naar Nederland te halen. Ik was het proefkonijn van dat programma; de eerste. Nu domineren extreem veel jonge Nederlandse dammers de wereldtop. Die staan te popelen om mij mijn wereldtitel af te nemen.’