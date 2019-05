Damil Dankerlui: ‘Ik wil in die rode badjas door de Kuip lopen, als bekerwinnaar’

Denzel Dumfries (PSV) Damil Dankerlui (Willem II) in duel. Beeld BSR Agency

Dinsdagavond was oud-Ajacied ­Damil Dankerlui supporter van zijn voormalige club in de halve ­finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur. Zondag staat de multifunctionele ­verdediger van Willem II in de bekerfinale tegenover zijn oude liefde. ‘Prachtig dat de jongens met wie ik heb gespeeld op zo’n podium mogen staan. Ik hoop echt dat ze de finale ­halen. Maar ik wil in die rode badjas door de Kuip lopen, als bekerwinnaar.’

Dankerlui (22) groeide op in ­Almere en maakte vanaf 2010 deel uit van de jeugdopleiding bij Ajax. Hij was in het seizoen 2015-16 linksback bij Jong Ajax en zag hoe teamgenoten als Frenkie de Jong en Donny van de Beek zich ontwikkelden tot topspelers. En natuurlijk speelde die ene gedachte door zijn hoofd. ‘Ik had misschien ook met Ajax in de Champions League kunnen spelen, het was ook mijn jongensdroom.

‘Maar bij Willem II kreeg ik de kans om wekelijks te spelen in de eredivisie. Ik had die nieuwe prikkel ­nodig. Ik was nog nooit in Tilburg geweest, nu ging ik op mezelf wonen. Bij Ajax werd alles voor me geregeld. Ik moest volwassen worden. Ik werk hard, heb mezelf bij Willem II echt leren kennen.

‘Het is raar om zondag weer tegenstander te zijn van jongens die ik nog geregeld ontmoet. Ik heb Noussair Mazraoui een bericht gestuurd, omdat hij geblesseerd was. De band is hecht gebleven. Toen ik bij Jong Ajax speelde en reserve was bij het eerste elftal, speelde Mazraoui nog als ­middenvelder.

‘Hij is als rechtsback voor de leeuwen gegooid en kreeg het vertrouwen van trainer Erik ten Hag. Het was niet vanzelfsprekend dat ‘Nous’ de top zou halen, ik vind het mooi hoe hij door hard te werken zijn plek heeft afgedwongen.’

Van één toptalent bij Jong Ajax zullen we nooit meer weten hoever hij had kunnen reiken. Dankerlui gunt Ajax een 34ste landstitel, ook als een eerbetoon aan zijn vriend Abdelhak Nouri, die uitgerekend met rugnummer 34 speelde. In juli 2017 liep ‘Appie’ Nouri na een hartstilstand tijdens een oefenduel tegen Werder Bremen ­blijvende hersenschade op.

Dankerlui: ‘Appie is een half jaar jonger dan ik, maar hij deed altijd met de grote jongens mee. Bij de B’tjes leerde ik hem kennen, we speelden samen en werden vrienden buiten het veld. Soms zie ik in de sociale media filmpjes van hem voorbijkomen en denk: doodzonde dat we de voetballer Nouri niet meer zullen zien. Hij was voor iedereen een bron van inspiratie.’

Glimlach

De glimlach werd zijn handelsmerk, ‘Appie’ Nouri was als kind van Marokkaanse afkomst niet alleen een rolmodel bij de integratie. Dankerlui: ‘Appie had een enorme drive. Hij wilde altijd het beste uit zichzelf ­halen, zich onderscheiden met een mooie actie of een beslissende pass. Voor zo’n speler kom je naar het stadion.

‘Het was typerend dat Appie de ­reserves nog eens toesprak tijdens de rust van de oefenwedstrijd tegen ­Werder Bremen. ‘Wij zijn de jonkies, wij moeten meer laten zien dan in de eerste helft.’ Hij spoorde iedereen aan en dan gebeurt dit.’

Willem II-speler Damil Dankerlui in een wedstrijd tegen PEC Zwolle. Beeld BSR Agency

Nooit zal Dankerlui de trieste beelden kunnen vergeten. ‘Ik stond op twee meter afstand, toen Appie in ­elkaar zakte. Eerst dacht ik nog dat hij bij een duel stevig was geraakt. Maar dit duurde langer dan normaal. Klaas-Jan Huntelaar riep meteen dat de dokter moest komen. Ik ging kijken en zag Appie strijden, hij wist dat er iets helemaal mis was met zijn ­lichaam.’

Als verdoofd zag Dankerlui de traumahelikopter landen op het veld in Oostenrijk. ‘Dan besef je hoe ernstig het is. Pas nadat we waren teruggevlogen naar Nederland hoorden we dat Appie in coma lag. En dat hij vermoedelijk niet meer zou herstellen. Het heeft lang geduurd voor ik het een plek kon geven. Ik zag Appie liggen en ik stond machteloos. Die beelden ­waren heftig.’

Vorig jaar erkende algemeen directeur Edwin van der Sar dat Ajax ­medeaansprakelijk was voor de fouten in de medische begeleiding. Zo had Nouri op het veld eerder moeten worden gereanimeerd. Dankerlui: ‘Wellicht had hij dan iets meer kans gehad, het blijft een complexe situatie. Ik vind het knap hoe sterk de familie is gebleven.’

Ook Dankerlui bezocht het huis van de familie Nouri in Amsterdam-West, toen fans, spelers en bestuur hun steun betuigden. ‘Het is bij dat bezoek gebleven, ik wilde niemand in de weg lopen. Nu zou ik Appie graag willen zien, die confrontatie kon ik eerder nog niet aan. Ik ga contact opnemen met zijn broers, ik weet dat ik welkom ben. Het zal emotioneel zijn, Appie is er en ook weer niet. Ik zal denken: hij slaapt en wordt straks wakker.’

Dankerlui heeft de spelvreugde van Nouri meegenomen naar Willem II. ‘Voetballen was zijn passie, dat straalde hij altijd uit. Zo gaf hij zijn teams een meerwaarde. We wonnen zo veel met Jong Ajax, met mooi voetbal en dan hoorde je zijn lach in de kleedkamer.’

Dankerlui zat op de reservebank, toen Nouri in september 2016 zijn ­debuut maakte in de bekerwedstrijd tegen Willem II. ‘Een gouden moment voor hem. Ik zag later de beelden nog eens terug, hoe Appie aan Lasse Schöne vroeg of hij die vrije trap mocht nemen. En dan scoort hij ook nog. De fans scandeerden zijn naam. In de kleedkamer gaf ik hem een knuffel en zei: je hebt het wel gedaan. Appie was en is een voorbeeld. Hij blijft altijd in onze gedachten.’

Gekkenhuis

Willem II-coach Adrie Koster heeft zondag diverse opties, Dankerlui is dit seizoen op meerdere posities inzetbaar geweest. In het duel met PSV begon hij als linksback tegen Lozano en eindigde als rechtsbuiten tegenover Angelino. ‘Ik ben het gewend, je kunt mij bijna overal neerzetten. Ik ben rechtsback, maar ik heb ook als rechtsbuiten een actie in huis.’

Natuurlijk is Ajax favoriet in de Kuip, aldus Dankerlui. ‘Maar in een finale kan alles, PEC Zwolle won in de bekerfinale ook met 5-1 van Ajax. De sfeer in Tilburg was al waanzinnig, toen we de finale bereikten. Het wordt een gekkenhuis in de stad als we de beker winnen.’ En lachend: ‘Na zondag ben ik weer Ajax-supporter. Dan moet Ajax landskampioen worden, ook voor ­Appie.’