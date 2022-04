Damaris Egurrola, geboren in de VS, getogen in Spanje, voetbalt voor Nederland

Damaris Egurrola in het shirt van Olympique Lyon is Martina Rosucci van Juventus te snel af. Beeld REUTERS

Tijdens heerlijke, onbezorgde jeugdjaren voetbalde Damaris Egurrola in de zomervakantie met neefjes en nichtjes op pleintjes in Groningen, als ze voor familiebezoek over kwam uit Spanje. ‘Op kleine veldjes, dicht bij hun huis. In de zomer was ik altijd zeker drie weken hier en dan nog met Kerst en zo.’

Damaris Berta Egurrola Wienke heet ze volledig, een ogenschijnlijk perfecte samensmelting van namen uit Spanje en Nederland, al is haar moedersnaam Wienke oorspronkelijk afkomstig uit Duitsland. In Groningen hoopt ze vrijdag tegen Cyprus te debuteren voor de ploeg van haar keuze, Nederland, in de kwalificatiereeks voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland.

Geboren in de Verenigde Staten, getogen in Spanje, woonachtig in Frankrijk, met haar hart bij Nederland, het land van haar moeder. Ze is een defensieve, controlerende middenvelder met overzicht en een goede pass, met als grote voordeel dat ze linksbenig is, een specialiteit die ontbreekt bij vaste krachten als Sherida Spitse en Jackie Groenen. Ze hoopt op haar debuut. ‘Ik heb veel kaartjes besteld voor familie en vrienden. Mijn ouders, zus en broer komen uit Spanje over. Veel vrienden van mijn moeder zullen er zijn. Het is echt cool.’

Ze begon te voetballen in Spanje, waar haar ouders nog wonen in Bilbao, en waarnaar ze vanuit de Verenigde Staten emigreerde toen ze 6 jaar was. De liefde voor het spel ontlook in Groningen. Natuurlijk, het is niet alleen gevoel voor een land, het is ook kansberekening. De gelegenheid wakkert de affectie aan. Terwijl Spanje haar negeerde, zocht de Nederlandse bondscoach Mark Parsons haar op in Amerika om haar te overreden. En Daniëlle van de Donk, medespeelster bij Olympique Lyon, bleef aan haar kop ‘zeuren’. ‘Ze stopte nooit. Ze is nu blij voor me.’

Uitgerekend Van de Donk is nu geblesseerd, zodat de gids in de selectie ontbreekt. De ploeg oefent dinsdag ook nog tegen Zuid-Afrika, al staat officieel het kwalificatieduel tegen Belarus op het programma. De KNVB weigert tegen het met Poetins Rusland bevriende land te spelen en is met de Uefa in overleg over de eventuele gevolgen van die stap. Egurrola, over haar eerste trainingsdagen in Zeist: ‘Het was als een eerste dag op school waarin je niemand kent, maar het was makkelijk en aangenaam voor me.’

Tijdens een persconferentie wil sportzender ESPN weten of ze al woorden Nederlands spreekt. Weinig dus. Ze leert de taal. De NOS vraagt of ze zichzelf in de camera wil introduceren. ‘Hello, I am Damaris Egurrola. I play for Lyon, and now for the Dutch team.’ De Telegraaf is benieuwd of ze heeft gehoord van de stroopwafel. Ze lacht. Ja, ze kent het ‘broodje kroket’. De Volkskrant overvraagt haar over De Afsluitdijk. Nee, nooit van gehoord. ‘Ik ken veel woorden en de cultuur. Ik leer nu Nederlands en Frans tegelijk, dat is even lastig.’ In de toekomst zal ze Nederlands spreken. Ze verstaat alles, zeker de voetbaltermen.

Spaanse jeugdploegen

Ze voelt zich meer Europees dan Amerikaans. In Spanje speelde ze al voor nationale jeugdploegen en in een oefenwedstrijd van het nationale elftal, maar ze kwam op een gegeven moment niet meer in aanmerking voor de selectie en kon nog wisselen. Ze was in Nederland bij het gewonnen EK van 2017 en bezocht vrijwel elke wedstrijd. ‘Ik was onder de indruk. Het team speelde echt goed voetbal en de sfeer met het publiek was bijzonder. Ze wonnen het toernooi op een mooie manier.’

Ze zag Oranje ook verliezen, de mannen dan, in 2010, tijdens de finale van het WK in Zuid-Afrika. ‘Ik weet nog dat ik supporter was van Nederland. Toen Iniesta scoorde, liep ik huilend naar mijn slaapkamer. De familie van mijn vaders kant wilde dat Spanje won, maar we hielden een feestje voor Nederland. Ik was fan van de Nederlandse spelers in die tijd, en als Nederland voetbalde, gingen we gekleed in oranje. En mijn nichtjes en neefjes leerden me beter voetballen.’

Ook haar vader is trots nu, al is hij dan Spanjaard. ‘Hij wist dat ik toernooien nodig had met een nationale ploeg, om een grotere speler te worden. Hij heeft me geholpen, ook met al dat papierwerk voor de Fifa. Het is belangrijk dat een team je echt graag wil. In Spanje heb ik drie jaar geen kans gehad. Hier sprak ik met Mark Parsons en met Daniëlle, en die wilden allemaal dat ik bij de ploeg kwam.’ Nu nog dat debuut.