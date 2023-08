Daley Blind: ‘Van mijn vertrek bij Ajax heb ik nachten wakker gelegen’

Daley Blind (rechts) op 12 augustus in actie voor Girona tegen Real Sociedad (uitslag: 1-1). Links van hem Carlos Fernandez. Beeld ANP

Getafe, ja die ploeg kent Daley Blind nog wel, zegt de oud-Ajacied met een glimlach. Getafe werd een synoniem voor afbraakvoetbal. Dat werd in Amsterdam zelfs een scheldwoord, nadat de Spaanse middenmoter Ajax begin 2020 had uitgeschakeld in de Europa League met fysiek voetbal, gelardeerd met een onvoorstelbare dosis theater.

Komende zondag speelt Blind er weer tegen. Het wordt de eerste thuiswedstrijd van de 101-voudig international met zijn nieuwe club Girona FC in het veruit kleinste stadion van de Spaanse La Liga, het charmante Estadi Montilivi. Het stadion is geliefd bij de Nederlandse Costa Brava-ganger, maar niet zozeer bij de meeste inwoners van Girona, een welvarend hipsterstadje tussen de Pyreneeën en Barcelona. Op culinair en cultureel vlak is er veel te beleven, en anders wel in het nabije Barcelona.

Misschien speelt Blind, gewend aan thuiswedstrijden voor minimaal vijftigduizend man, straks in eigen huis voor ‘slechts’ elfduizend toeschouwers, zeker aangezien de tegenstander Getafe is.

Daarna volgen er voor Blind wedstrijden tegen ploegen die zich vooral bedienen van techniek, inzicht, tactische slimheid en razendsnelle combinaties. ‘Ik dacht altijd wel: hoe zou ik het in de Spaanse competitie doen? Het is hier echt een denkspelletje, daar houd ik van. En nu ben ik er ook gewoon’, zegt hij, gezeten op een loungebank van een fraai resort waar hij sinds een paar maanden verblijft met vrouw en kinderen, en waar ook het trainingscomplex ligt.

10 kilometer noordelijker, midden in Girona, staat hij prominent op posters die de aankomende wedstrijden van Girona FC aanbevelen. Van alle selectiespelers heeft hij heeft met afstand de meeste internationale ervaring en de grootste clubs achter zijn naam.

Hoe kwam de gelauwerde Blind bij een club die pas voor het derde seizoen op het hoogste niveau speelt? ‘Girona werd vorig seizoen tiende en had een heel mooi verhaal hoe ze willen doorgroeien en spelen. In de voorbereiding en in de eerste wedstrijd tegen Real Sociedad (1-1) zag je dat onze spelopvatting leuk is. We proberen alles voetballend op te lossen, naar voren druk te zetten.’

Botsing met Ajax-trainer

Het was niet zijn planning om nu in de Spaanse zon te zitten. Blind had voor zijn gevoel zijn buitenlandse avontuur al gehad bij Manchester United, als vierjarige tussenperiode van een langdurig liefdesverbond met Ajax, waar hij op zijn 7de neerstreek en al op zijn 28e terugkeerde.

Maar in de winterstop van het voorbije seizoen was er een abrupt, tumultueus afscheid. Blind botste verbaal met toenmalig trainer Alfred Schreuder in de rust van de wedstrijd tegen RKC. Prompt degradeerde hij van eerste linksback naar vijfde keuze. Met Schreuder kwam de communicatie niet meer op gang. ‘Ik had gehoopt dat de clubleiding iedereen aan tafel zou zetten om tot een oplossing of in ieder geval nader tot elkaar te komen. Ik begrijp tot op de dag van vandaag niet waarom dat niet is gebeurd.’

De clubleiding koos de kant van Schreuder, die even later alsnog ontslagen werd. Maar toen was het contract van Blind al ontbonden. De verdediger toog naar Bayern München voor een half seizoen. Edwin van der Sar, toenmalig algemeen directeur, bood later zijn excuses aan voor de omgang met Blind.

Blind: ‘Het heeft me lang pijn gedaan hoe alles is gegaan. Nog steeds eigenlijk, als ik eraan denk. Ik heb daar nachten van wakker gelegen. Dat je als jongen van de club via de achterdeur weg moet. Zonder enige echte communicatie.’

Ajacied

Hij wil er verder weinig woorden meer aan vuilmaken, alleen nog kort ingaan op het verwijt dat hij ‘een probleemjongen’ zou zijn geweest nadat hij op de bank belandde. ‘Ik ben niet blij als ik wissel ben of als ik gewisseld word, maar dat is niemand. Ik wil een faire concurrentiestrijd, dat is het enige. Dat is niet zo als je ineens de vijfde linksback wordt en volstrekt genegeerd wordt door de trainer. Ik heb bij Bayern bewezen dat ik prima kan omgaan met een reserverol.’

Hij had nogal wat overwonnen. Blind kampte in 2019 met een hartspierontsteking en speelt sindsdien met een kastje bij zijn hart, dat een jaar later tijdens een wedstrijd zijn hart weer op gang bracht toen dat haperde. ‘Gelukkig is er daarna niets meer gebeurd, voel ik me uitstekend’, haast hij zich te zeggen, met een klopje op de houten tafel voor hem.

Ondanks alles was er afgelopen zomer toch weer contact tussen zijn management en Ajax’ technisch directeur Sven Mislintat, bevestigt Blind. ‘Mijn deur staat voor Ajax altijd open, de meeste mensen door wie ik de keuze moest maken om te vertrekken, zijn weg. Maar dat was niet eens het relevantst. Ik kan de strijdbijl heus begraven. Ik heb Van der Sar later ook nog weleens gesproken. Ik ben niet Ajacied vanwege de mensen die er werken, maar om de club zelf. Dat gaat nooit weg.’

Eerlijke kans

Hij bestempelt die gesprekken als ‘goed’, alleen zag de huidige technische leiding in Blind meer een mentor voor de jongeren dan een basisspeler. ‘Het is niet dat ik een basisplaats toegewezen wil krijgen, dat is bij Girona ook niet gebeurd. De insteek moet wel zijn dat ik een eerlijke kans krijg, en niet louter een mentorrol.

‘Maar oké, Ajax staat voor jonge jongens, dus prima dat ze die weg op willen. Er zijn ook goede talenten op komst, met Jorrel Hato bijvoorbeeld, fantastische jongen. Ik hoop van harte dat ze het goed doen. Ik weet zeker dat ik in een voetbalrol of een andere rol nog terugkeer bij Ajax.’

Het is best bijzonder in deze tijd dat spelers zo intens vergroeien met een club. Blind werd toegezongen, maar ook weleens uitgefloten in de Johan Cruijff Arena. ‘Ik ben net zo veel Ajacied als die mensen op de tribune. Dus ik snap hun emoties. Soms was het haat-liefde met een deel van het publiek. Maar dat staat los van mijn band met de club.

‘Ik kan dat moeilijk uitleggen. Het is dat shirt, dat logo, dat stadion, de liedjes, de historie, de grootsheid, de echte clubmensen en supporters. Het idee dat ik daar aan de hand van mijn vader het veld opliep. Dat zou ik nog graag met mijn eigen zoon willen doen. Daar droom ik van.’

Bayern

Het half jaar bij Bayern werkte heilzaam, ook al speelde hij in slechts vijf wedstrijden mee. ‘Dat is echt de top van de top, ook qua mentaliteit. Nooit klagen, altijd vol gas geven op trainingen. Ik kon in die trainingen goed meekomen, viel een paar keer goed in. Er was een periode dat ploeggenoten gekscherend zeiden: heb je soms ruzie gemaakt met de trainer dat je niet speelt?’

Hij is 33 jaar, maar het plezier dat hij had toen hij als 3-jarige voor het eerst tegen een bal trapte, heeft hij nog steeds. ‘Ik had er in de periode van mijn hartklachten altijd veel moeite mee als mensen zeiden: waarom stop je niet? Je hebt een leuk zakcentje, een prachtig gezin. Waarom ga je nog door? Maar ik voetbal niet om het daarna financieel goed te hebben. Dat is lekker meegenomen, maar niet de hoofdzaak. Dat blijkt ook uit mijn keuze voor Girona. Ik had misschien weer bij een topclub die tweede rol kunnen vervullen of naar het Midden-Oosten kunnen gaan. Maar ik wil gewoon lekker zelf spelen op een goed niveau. Het spelletje is te leuk. Dat heb ik me toen ik even niet kon spelen vanwege die hartklachten nog meer gerealiseerd.’

Opleiding tot trainer

Hij ging destijds voor het eerst ook nadenken over een leven na zijn voetballoopbaan. Daar is hij inmiddels wel uit: Blind wil zijn trainerspapieren gaan halen. ‘Ik heb al geïnformeerd welke stappen ik moet zetten. Daarna wil ik ondervinden hoe ik me dan voel, of ik er goed in ben en welke rol me vervolgens het beste ligt.’

Dat hoeft niet per se hoofdtrainer te zijn. Grijnzend: ‘Ik heb aan mijn vader (oud-Ajax-trainer en -bondscoach Danny Blind, red.) gezien dat je als hoofdtrainer in een seizoen vijf jaar ouder kan worden.’

Erik ten Hag en Louis van Gaal waren, naast zijn vader, de trainers waar hij het meest van opstak. ‘Bij Bayern heb ik in een half jaar ook twee totaal verschillende toptrainers gehad, Tuchel en Nagelsmann. Mijn trainer hier, Míchel, wil een beetje zoals Manchester City spelen, maar dan op zijn manier. Heel interessant. Vroeger drukte ik bij thuiskomst meteen de PlayStation aan, nu ga ik een uurtje oefeningen of tactieken uitschrijven in een boekje. En ik spar er veel met mijn vader over.’

In dat kader is de stap naar Girona eigenlijk een heel logische. Bij Ajax was alles vertrouwd, bij Manchester United en Bayern München waren er nog andere Nederlanders en sprak bijna iedereen goed Engels. ‘Nu moet ik de taal leren om me verstaanbaar te maken. Dat is een verrijking, net als het jezelf onderdompelen in een andere cultuur.’

Maar het is bovenal de ambitie als voetballer die hem drijft. Met goede wedstrijden bij Girona hoopt hij in beeld te blijven bij Oranje. ‘Ik vind het nog steeds mooi om erbij te zijn, bedanken zal ik nooit. Ik droom van nog een EK. Met veel speelminuten hier blijft die droom levend.’

Aan het eind van het gesprek komt nog een andere exit bij Ajax ter sprake. Aan het begin van zijn carrière werd hij verhuurd aan FC Groningen. ‘Daar speelde ik rechtsback. En pas op mijn 22ste werd ik international.’

Inmiddels staat de geregeld bekritiseerde Blind op negen wedstrijden van een plek in de top-3 der recordinternationals en prijken de Nederlandse, Engelse, Duitse en Spaanse competities op zijn CV. ‘Eerlijk gezegd had ik dit allemaal nooit verwacht.’