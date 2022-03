Daley Blind hoopt op de helende kracht van de Klassieker: ‘Het is een leven in een sneltreinvaart en dat is ook lekker’

Daley Blind wint een duel van PSV‘er Mario Götze. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Hij is een slechte verliezer. Ziek is Daley Blind (32) van een nederlaag, zoals dinsdag tegen Benfica in de Champions League. ‘Maar we spelen nog voor twee prijzen en het gaat in een rap tempo. Eén dag verwerken voor jezelf, dan weer met een positieve blik kijken naar de volgende wedstrijd. Dat wordt van ons verwacht. Door onszelf, de supporters, de directie. Het is een leven in een sneltreinvaart en dat is ook lekker. Spelen, herstellen, voorbereiden, spelen, en weer hetzelfde riedeltje.’

Zondag is de vaak mooie, altijd aparte Klassieker tegen Feyenoord in de Johan Cruijff Arena, met een historie van schitterende overwinningen en ontluisterende nederlagen. ‘Hoewel wij de laatste jaren veel hebben gedomineerd, blijft Ajax - Feyenoord altijd Ajax - Feyenoord. De stand op de ranglijst doet er dan niet veel toe. Supporters en jongens van de club geven energie mee aan anderen.’

De linksbenige verdediger met offensieve impulsen prijst Feyenoord, om de stappen die de club zette onder trainer Arne Slot. ‘We kunnen alleen winnen als we ons hoogste niveau op de mat leggen.’ Een zege is daarbij nodig, met slechts twee punten voorsprong op PSV. Ajax is qua status verplicht kampioen te worden. ‘Ja, dat vinden wij zelf ook. Natuurlijk. Daarvoor lopen we niet weg.’

Mentale kracht team

Blind prijst de mentale kracht van het team. ‘We hebben veel stormen doorstaan de laatste jaren en probeerden daarnaar altijd afstandelijk te kijken.’ Hij was boos dinsdag, na de uitschakeling. Hij las dat de zuivere speeltijd slechts 54 minuten bedroeg, terwijl het sowieso al lastig voetballen is tegen een tegenstander die zich ingraaft. ‘Dan denk ik ook: scheidsrechter, treed eens op, laat niet zo met je spelen. Je ziet het vaak in het hedendaagse voetbal. Ja, ik ben voorstander van zuivere speeltijd. De mensen willen niet telkens iemand vijf minuten op de grond zien liggen.’

Geregeld loopt Ajax zich kapot op een verdedigende muur. ‘Het is pijnlijk dat het voetbal niet altijd wint.’ Hij bedoelt: het voetbal dat Ajax wil spelen. ‘We moeten ook de hand in eigen boezem steken en eerlijk zijn naar onszelf; dat we niet veel grote kansen hebben gecreëerd, hoewel we beter waren in het spel. We hebben het niet echt afgedwongen en mogen onszelf niet te veel complimenten geven na een uitschakeling. Maar het is wel onbevredigend.’

Het is volgens hem niet zo dat na vier jaar een episode van nationale hegemonie en Europees aanpikken voorbij is. ‘Als je kijkt naar de statistieken van Dusan Tadic, kun je moeilijk zeggen dat hij over zijn top is. Volgens mij hebben Tadic en ik ongeveer de meeste minuten gemaakt. Hopelijk zetten we die lijn volgend seizoen voort, met verfrissing, al is er dan wat onrust op directieniveau. Ik hoop ook dat de trainer blijft, maar ik snap best dat het kriebelt als hij wordt gelinkt aan bepaalde clubs. En je kunt trouwens eens een minder seizoen draaien, al waken we daarvoor. Vergeet niet dat we vier jaar een ontzettend hoog niveau hebben bereikt.’

Goed seizoen

Blind draait een goed seizoen. Hij is niet de snelste, maar verdedigt positioneel meestal goed en is veelvuldig betrokken bij de aanvalsopbouw. ‘Ik heb een heel hoog niveau gehaald, en ook mindere wedstrijden gespeeld. Al met al is het vrij constant.’

Daarbij laat hij anderen beter functioneren. ‘Ik ben geen samenvattingenvoetballer die naar voren komt als de supporter voor de tv zit. Je ziet vaak assists en doelpunten in de samenvatting. Iedereen heeft trouwens wel eens een mindere dag op zijn werk. Maar als je bij Ajax speelt, wordt dat door grote aantallen gezien, dan valt het op.’ Van kritiek raakt hij niet ondersteboven. ‘Mentaal ben ik sterk. Uiteindelijk speel ik het spelletje voor mijn team en voor mezelf, en niet voor de buitenwacht, al ben ik kritisch op mezelf. Maar ik verdien ook een bepaalde waardering.’ Hij speelde inmiddels de meeste wedstrijden voor Ajax in de Champions League en staat op 88 interlands.

Hoe ongewoon relativeren ook is voor een topsporter, hij heeft het geleerd sinds hij met een speciaal kastje bij zijn hart speelt, nodig vanwege een ontstoken hartspier. Bijna een week na het duel met Feyenoord ontmoet hij tijdens een oefenduel met Denemarken vriend Christian Eriksen, die op het EK een hartstilstand overleefde en onlangs zijn rentree maakte bij Brentford. ‘Dat hij überhaupt weer op het veld staat, al was het bij de amateurs geweest, bij een vriendenteam. Voetbal is een leuk spel en het gaat vaak om veel, maar niet om leven en dood. Als je ziet hoe Christian min of meer letterlijk uit de dood opstond, is het prachtig om te zien dat hij weer kan voetballen. Hij kan weer gezond zijn leven voortzetten en doen wat hij leuk vindt.’

Op zijn eigen situatie wil hij ‘niet te diep ingaan, maar ik heb het een plekje kunnen geven. Ik ben nog dezelfde voetballer met dezelfde drive. Hoe gek het ook klinkt, ik heb nooit angst gehad. Zonder vrijheid in het hoofd lukt het niet.’ Of het genot ook groter is nu? ‘Ja, soms wel.’ Zittend op de tribune van de Toekomst kijkt hij naar het zonnetje en het besproeide veld. Heerlijk voetbalweer.