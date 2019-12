Dai Dai Ntab rijdt op nieuwe ijzers naar een toptijd

Op bijltjesdag voor de sprinters op de 500 meter bleek Jan Smeekens bestand tegen de druk en bezweken de gebroeders Mulder er juist onder. De overtuigende winnaar was, voor de derde keer, Dai Dai Ntab.

Al voor hij aan de laatste bocht begint is Dai Dai Ntab op de 500 meter bij de NK afstanden zijn directe tegenstander, Ronald Mulder voorbij. Met hoge snelheid snijdt hij de bocht aan en houdt hem ternauwernood. Hij waaiert ruim uit en begint het slotstuk van zijn race in de verkeerde baan. Hij stuurt terug en snelt aan de juiste kant over de finish. 34,37 staat erop de klok. Een razendsnelle tijd, slechts 0,06 seconde boven het baanrecord en de derde tijd die ooit op Fries ijs gereden is.

Hij moest na afloop grinniken toen hem gevraagd werd wat tot vrijdagavond zijn snelste 500 meter in Thialf was. ‘Iets van 34,6’, zei hij. In één hap had hij er drie tienden vanaf geschaafd. Hoe het kan? Hij is fysiek in orde en hij heeft nieuwe ijzers. Net pas. Maandag heeft hij ze onder zijn schaatsschoenen gemonteerd en het resultaat mocht er meteen zijn.

Niet dat hij een nieuw merk ijzers heeft of een nieuw model. Het zijn exact dezelfde als zijn oude paar, maar dat was na jaren sleets geworden. Schaatsers buigen hun ijzers om de sturende eigenschappen van de schaats te beïnvloeden. Beide ijzers, ‘buizen’ zeggen schaatsers, zijn lichtjes naar links gebogen om zo gemakkelijker door de linksdraaiende bochten te komen.

Het oude setje stuurde wat hem betreft iets te veel naar links. Daardoor had hij de neiging om iets te ver naar voren te hellen en werden zijn slagen minder effectief. Ook had Ntab er te veel aan gesleuteld. De ijzers waren na jaren pielen en prutsen op. ‘De spanning was eruit’, vertelde hij. ‘Ik kon er minder hard mee duwen.’

Ntab voelde zich goed in de aanloop naar het toernooi. Hij had wel even binnensmonds gevloekt toen hij de startlijst van de 500 meter op de NK afstanden onder ogen had gekregen. Rit negen, starten in de buitenbaan. Dat betekende dat hij de laatste binnenbocht voor de kiezen zou krijgen. ‘Ik rijd mijn beste races met een laatste buitenbocht, dus ik was er niet blij mee.’

Krappe binnenbocht

Het idee om met een snelheid van tegen de 60 kilometer per uur de krappe binnenbocht in te duiken, boezemde hem angst in. De 25-jarige sprinter schudde die gedachte van zich af. Hij moest het er nu eenmaal mee doen. Hij moest bovendien eerst heelhuids en snel op die laatste bocht af zien te stormen en dat was de afgelopen te vaak misgegaan.

Bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) voor de Spelen van Pyeongchang was hij door de starter uit de wedstrijd geschoten na twee valse starts en sindsdien ging het vaker mis bij de start. Zo snel als het talent was opgekomen, zo leek hij zijn gevoel op het ijs kwijt te zijn geraakt.

Ook vorig jaar, het seizoen na de gemiste Winterspelen, waren zijn races slordig. Hijzelf was het plezier in zijn sport kwijt en kreeg dat maar mondjesmaat terug. ‘Ik dacht vorig seizoen soms: is dit het nou? Maar het was een zoektocht die ik nodig had.’

Pas in maart 2019, bijna anderhalf jaar na het debacle op het OKT, begon Ntab zich weer senang te voelen op de ijzers. Hij bewees dat bij de wereldbekerkwalificatiewedstrijden waarmee afgelopen november dit seizoen begon. Hij won er de 500 meter en mocht het wereldbekercircuit in. Daar liep het minder. Hij maakte weinig fouten meer, maar flitsend was het allemaal niet.

Instelling

Aan zijn instelling lag het niet. ‘Ik dacht iedere race: ik ga iedereen hier kapot rijden, maar dan werd ik 15e of 11e. Ik werd ook derde, bij de eerste wereldbeker, maar ik voelde me vermoeid.’ Die vermoeidheid was ingecalculeerd. Zijn trainingsprogramma was toegesneden op de dagen tussen kerst en oudjaarsdag, daar liggen de startbewijzen voor de EK en WK afstanden. De wereldbekerwedstrijden waren van veel minder waarde. Hij moest het zichzelf steeds weer vertellen. Dat de vorm nog komen zou, dat hij de aansluiting bij de internationale top niet verloren was.

Zo zag Ntab in die 34,37 seconden meerdere zaken bevestigd. Ja, hij kan weer snel openen, hij kan een wedstrijd winnen met een laatste binnenbocht en hij heeft een internationale toptijd in de benen. ‘Dit was voor mij persoonlijk een ongelooflijke rit’, zei hij en lachte zijn tanden bloot.