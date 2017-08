Dafne Schippers wint op glorieuze wijze de 200 meter en is dus weer wereldkampioen

Onzekere toekomst

Bij de EK atletiek, een jaar later in Zurich, steeg ze opnieuw boven zichzelf uit. Ze legde met twee Europese titels (100 en 200 meter) het fundament voor haar besluit om de zevenkamp af te zweren en voor een onzekere toekomst als sprinter te kiezen. Op de sprint niet alleen de concurrentie vele malen groter, de onderlinge haat en nijd vergt een sterke geest.



Pas een jaar later, in 2015, durfde ze die beslissing echt aan. Haar keuze voor de sprint leverde een paar maanden later al een verbluffend resultaat op. Bij de WK atletiek van Peking werd de finaleplaats op de 100 meter al als een triomf gezien. Maar na haar persoonlijke record in de halve finale verbeterd te hebben tot 10,83, denderde ze in de finale met superieure ontspanning naar de tweede plaats, in 10,81. Alleen de Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce, een van de beste sprinters aller tijden, was opgewassen tegen haar snelle slotmeters.



Haar meesterwerk volgde op de 200 meter. Opnieuw knalde ze uit de blokken. Opnieuw leek alleen in haar baan een stevige rugwind te blazen. Ze hamerde haar benen ritmisch tegen de grond indachtig de lessen van haar coach: hoe harder je de grond raakt, hoe harder je loopt. Boven de heupen leek niets van dat geweld door te dringen. Ze oogde kalm en beheerst. In volmaakte balans kwam ze tot de derde tijd ooit: 21,63.