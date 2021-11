Dafne Schippers wil voor alles af van haar rugpijn

Dafne Schippers (l) na haar voorlopig laatste wedstrijd: de mislukte 4x100 meter op de Olympische Spelen van Tokio. Beeld ANP / ANP

Geen atletiektrainer, maar krachttrainers zijn momenteel de belangrijkste begeleiders van atlete Dafne Schippers. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter loopt voorlopig geen wedstrijden. Ze richt zich na haar breuk met haar coach Bart Bennema volledig op het sterker maken van haar chronisch pijnlijke rug en slaat het indoorseizoen komende winter over.

Het komende half jaar, onder coach Wigert Thunnissen in Haarlem, moet uitwijzen of er nog een plek voor Schippers is tussen de wereldtop op de sprint. Belangrijker dan de ideeën van Thunnissen zijn momenteel de sessies met nieuwe krachttrainers waar ze mee werkt in een crossfitstudio in Arnhem.

Schippers kwam op het spoor van de mannen door een belletje van de vader van de BMX-zusjes Laura en Merel Smulders. ‘De vader belde me op met het verhaal dat deze jongens Merel zo goed geholpen hadden’, zegt Derek Schippers, de broer en manager van Dafne. ‘Merel heeft ook forse rugproblemen gehad, ze twijfelde zelfs of ze nog wel door moest gaan met de sport. Deze jongens hebben haar enorm geholpen.’

Schippers werkt sinds 1 september met de jongens samen. De resultaten zijn positief, zegt Derek. ‘Ze heeft in korte tijd minder pijn gekregen en doet oefeningen die ze al vijf jaar niet had kunnen doen.’

Overbelasting

Schippers kampt met een voorstadium van een dubbele hernia als gevolg van overbelasting door jarenlange topsport. De 29-jarige atlete was in de afgelopen tien jaar waarschijnlijk de hardst werkende vrouw in de atletiek. Geen enkele topsprintster heeft aan meer landentoernooien deelgenomen en liep meer wedstrijden. Schippers was in vijf verschillende disciplines actief: de 60, 100, 200, 4x100 meter en de zevenkamp.

Onder coach Bennema werd Schippers, kort nadat ze was overgestapt van de zevenkamp naar de sprint, de derde snelste atlete ter wereld op de 200 meter. In 2015 werd ze op die afstand wereldkampioen in 21,63 seconden. Na twee jaar rugpijn bleef ze dit jaar steken op 22,70, ruim een seconde langzamer. Op de 100 meter was 11,15 haar beste jaartijd, ruim 0,4 seconde langzamer dan haar toptijd van 10,81, ook uit 2015.

Derek Schippers gelooft dat de snelheid van haar gloriejaren nog in haar lichaam zit. ‘Het zit in haar lijf, ze heeft dat laten zien dus ze moet het kunnen.’ Met een bijrol, zoals in de afgelopen jaren, neemt de sprintster in ieder geval geen genoegen meer. ‘Ze heeft uitgesproken dat ze doorgaat. Maar ze moet wel kunnen aanhaken bij de wereldtop. Als het een bijrol blijft, dan kan stoppen op een gegeven moment een keer een uitkomst zijn.’

Frustratie

Aan de laatste wedstrijd die Schippers liep, heeft ze geen goede herinneringen overgehouden. Nadat ze op de Olympische Spelen in Tokio tekort was gekomen voor de finale op de 200 meter, kwam ze nog in actie op de estafette van de 4x100 meter. Daar mislukte de wissel van Nadine Visser op Schippers, die te vroeg vertrok. Na afloop droop de frustratie bij de ploeg er vanaf. Marije van Hunenstijn negeerde een troostend gebaar van Schippers, waarop Schippers Van Hunenstijn een duw gaf. ‘Als je wint, is alles altijd prima’, zegt technisch directeur Ad Roskam over die situatie. ‘Valt het tegen dan valt er wel eens een onvertogen woord.’

Schippers komt bij Thunnissen in een nieuwe ploeg terecht met sprinters en hordelopers. Zijn beste atlete is Eva Hovenkamp, die Papendal vorig jaar moest verlaten omdat ze niet genoeg progressie maakte op de 400 meter. Hij is blij dat de familie Schippers hem belde. ‘Een week of 3, 4 geleden ging de telefoon. Het ging al een tijd niet meer met Dafne op Papendal. Ze wilde iets anders proberen.’

Wat Thunnissen anders gaat doen dan Bennema en Rana Reider, die Schippers van 2016 tot 2018 trainde, weet hij nog niet precies. Onder Bennema had Schippers na haar overstap naar de sprint een druk programma omdat de gedachte was dat ze op stoom moest komen om hard te lopen.

Geen toptijden

Toen de toptijden uit 2015 niet meer gehaald werden, koos Schippers voor een samenwerking met Reider. De Amerikaan schroefde de krachttraining op en liet haar meer startoefeningen doen. Schippers werd te breed, verloor haar soepele loopstijl en daarmee haar befaamde laatste versnelling.

Na de terugkeer naar Bennema in 2018 werd de krachttraining teruggeschroefd. Ze kreeg ook steeds meer last van haar rug. Het probleem werd verergerd door een val van de trap in 2019. In de aanloop naar Tokio ging het aantal wedstrijden drastisch naar beneden, om haar rug te sparen. Ook dat bracht niet het gewenste resultaat.

Dan Thunnissen, wat is zijn geheim? Dat blijft nog onduidelijk. ‘Wedstrijdfit maken. Voor dat doel nemen we een half jaar de tijd. Het belangrijkste is die rug. Die moet eerst sterker worden. Daarna kijken we pas naar het lopen.’