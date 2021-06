Dafne Schippers raakt wedstrijdrecord 100 meter kwijt aan Britse sprintster

Dafne Schippers (vijfde van rechts) schiet uit de startblokken op de 100 meter van de FBK Games. Ze werd vierde in 11,15. Beeld Klaas Jan van der Weij

De sprintster uit Utrecht eindigde in de race als vierde in 11,15. Dat was iets sneller dan de 11,22 die ze eerder zondag in het voorprogramma liep. De 11,15 is haar beste tijd van dit seizoen. De Nigeriaanse Blessing Okagbare finishte als tweede in 11,02. De Britse Daryll Neita werd derde in 11,04. Naomi Sedney kwam als zesde over de meet in 11,33.

Schippers was te spreken over haar race, ook al bleef ze ver verwijderd van haar Nederlands record (10,81) en kon ze evenmin tippen aan de tijd van Asher-Smith, die de negende mondiale tijd van het seizoen liep. Schippers kwam uit op de 39ste mondiale tijd. ‘Voor dit moment is het prima. Ik ga van 11,38 naar 11,22 naar 11,15. Dat zijn best stappen vooruit. Ik ben een diesel, heb veel wedstrijden nodig om echt op snelheid te komen’, zei de atlete na afloop.

Femke Bol

Femke Bol maakte haar favorietenrol op de FBK Games in Hengelo zondag waar met winst op de 400 meter horden. Bol won de afstand, die ze dit seizoen voor het eerst liep, in 54,33 seconden. Dat is de tweede mondiale jaartijd. Vorig jaar won Bol al haar wedstrijden over 400 meter horden en scherpte ze haar persoonlijk record aan tot 53,79.

Bol wist in Hengelo Anna Ryzjykova net voor te blijven. De atlete uit Oekraïne werd tweede in 54,59. De Zuid-Afrikaanse Nel Wenda werd derde in 55,25. ‘Het was even wennen, deze eerste horderace, maar ik heb het overleefd’, zei Bol na afloop. ‘Over die tijd kan ik niet zeuren, want de race verliep verre van optimaal. De eerste 200 meter waren goed en volgens plan, maar daarna ging het niet helemaal zoals ik wilde; er zaten nog wat rare knikken in.’ De 400 horden is het onderdeel waarop ze wil vlammen op de Olympische Spelen in Tokio, al zou ze daar ook op de 400 meter vlak mogen starten. Onlangs bracht ze het Nederlands record op 50,56.

De Zweed Mondo Duplantis zorgde voor spektakel bij het polsstokhoogspringen. De wereldrecordhouder zette zijn beste prestatie van het jaar neer door over 6.10 meter te springen. Hij probeerde daarna zijn eigen wereldrecord van 6.19 te verbreken, maar dat lukte niet.