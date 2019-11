Dafne Schippers niet blij met statusverlies 200 meter bij Diamond League

Dafne Schippers concentreert zich tijdens de WK in september in Doha. Beeld Getty Images

De internationale atletiekfederatie IAAF wil de Diamond League moderniseren. De belangrijkste competitie in de atletiek moet aantrekkelijker worden voor de tv-kijker. Het programma wordt ingekort. De 200 meter past er in 2020 nog maar vijf keer in. Er komt op die afstand ook geen finale meer waarin een flinke bonus van 50.000 dollar te verdienen is.

En dat terwijl de 200 meter volgens de laatste Diamond League statistieken nog steeds bij de vijf best bekeken onderdelen hoort. Schippers, op Twitter: ‘En toch zit de 200 meter niet bij de 24 Diamond League disciplines…serieus?’

Dat klopt niet helemaal, want ze kan nog vijf keer starten, onder meer in Doha, Oslo en Rome. Wil ze de 200 meter vaker lopen, zal ze het op een lager niveau moeten zoeken. Minder lucratief, maar dat maakt volgens haar coach Bart Bennema niet zoveel uit in het olympisch jaar. ‘Je kunt de 200 meter overal lopen als je wil. Het is alleen raar omdat je op het hoogste niveau even niet mee doet.’

Discuswerpen, hinkstapspringen en de 3000 meter steeplechase zijn helemaal van het programma verdwenen. Die onderdelen passen niet meer in de kortere tv-uitzending.

‘Heel jammer’, vindt Bennema. ‘Als liefhebber wil ik gewoon alle onderdelen zien. Ik snap ook wel dat hinkstapspringen voor een kleiner publiek interessant is. Ja, het programma moet sneller. Maar je zou ook kunnen denken in verschillende streams die je tegelijkertijd online kunt kijken.’

Schippers kan alsnog het hele circuit aflopen op de 100 meter. Maar op het koningsnummer is de concurrentie groter. De 200 meter blijft haar prioriteit, al is het nummer internationaal steeds meer een bijnummer geworden.

In Doha liep de Britse Dina Asher-Smith op de WK atletiek in een sterk gedevalueerde finale naar de wereldtitel . Het regende afmeldingen van atletes die geblesseerd waren of naar de 400 waren overgestapt, zoals Shaunae Miller-Uibo. Op de WK was de 200 meter niet met de 400 meter te combineren. Dat wordt volgend jaar op de Spelen ook lastig. De IAAF lijkt met die programmering liever meer pure specialisten te zien in plaats van atleten die twee afstanden met elkaar combineren. De IAAF noemt de blessuregevoeligheid van atletes die de 100 en de 200 combineren als één van de redenen om minder 200 meters op het programma van de Diamond League te zetten.

De Diamond League leverde Schippers dit jaar bijna 40.000 dollar aan prijzengeld op. De winst op de 200 meter in Oslo leverde in één klap 10.000 dollar op. Arm wordt ze er sowieso niet van: Schippers, die in 2016 de finale van de Diamond League won, krijgt altijd een flinke som startgeld als ze besluit naar een wedstrijd toe te gaan.

Voor de hinkstapspringers, steeplechasers en discuswerpers is het een ander verhaal. De IAAF zegt dat zij geld kunnen verdienen op de Continental Tour, een lager niveau. De FBK Games in Hengelo maken daar ook deel van uit. Toernooidirecteur Ellen van Langen ziet het juist als een kans om meer toppers naar andere toernooien te trekken. ‘Het biedt kansen. Er wordt wel meer betaald dan voorheen. Maar het zal niet vergelijkbaar zijn met wat je zou krijgen op een Diamond League.’

Van Langen snapt dat Schippers teleurgesteld is. Maar het hoort bij de ontwikkeling van de sport, vindt ze. ‘Het moet gewoon strakker, scherper en sneller. Ze zijn al jaren bezig om naar het format te kijken.’

Volgens Derek Schippers, broer en manager van Dafne, hebben de twee gemiste WK-finales van Schippers al invloed gehad op haar inkomsten. Schippers blesseerde zich in Doha. Ze liet de finale van de 100 meter schieten en kwam ook niet meer op de 200 meter in actie. In 2016 zei sprinter Churandy Martina dat minder presteren flinke financiële gevolgen heeft als je onder contract staat bij Nike, ook geldschieter van Schippers. ‘Als je niet goed bent, gaat er meteen 30 of 40 procent van je contract af, elk jaar weer.’

Hoe dat er precies uitziet, werd duidelijk in een rechtszaak tussen Nike en de Amerikaanse atleet Boris Berian in 2016. Zodra Berian in een jaar tijd minder dan zes internationale wedstrijden liep van een bepaald niveau, kreeg hij 50 procent minder inkomsten. ­W­aren het er minder dan tien, werd zijn contract verminderd met 25 procent. Stond Berian niet meer in de mondiale toptien, ging er weer 20 procent vanaf. Een gemist WK of Olympische Spelen kostten hem weer 25 procent.