Dafne Schippers krijgt op 200 meter in Tokio te maken met een uitgeruste Shaunae Miller-Uibo

Dafne Schippers krijgt op de olympische 200 meter in Tokio concurrentie van een uitgeruste Shaunae Miller-Uibo, de atlete uit de Bahamas die afgelopen jaar de beste sprintster van de wereld was op de 200 en 400 meter. Het tijdschema van de Zomerspelen, dat dinsdag werd vrijgeven, is zo ingericht dat Miller-Uibo en andere dubbeltalenten zonder problemen twee afstanden kunnen lopen. Dat is in verleden vaak niet mogelijk gebleken.

Belangrijke finale

Schippers kan, net als in Rio de Janeiro, de 100 en 200 meter combineren. De kortste afstand komt eerst aan bod, op vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus. Na een rustdag wacht de zilveren medaillewinnares van 2016 op maandag en dinsdag de 200 meter. Die belangrijke finale is normaal gesproken haar zesde race in vijf dagen.

Voor Miller-Uibo is het haar vierde race: op de dag van de 200-meterfinale loopt ze ’s ochtends de eerste ronde van de 400 meter. De finale van de 400 meter is pas drie dagen later.

Miller-Uibo, de olympisch kampioen 400 meter van Rio, heeft de afgelopen jaren geworsteld met de zware combinatie van 200 en 400 meter. Bij de WK van 2017 moest ze de 400 meter afwerken voordat ze toekwam aan de halve finale en finale van de 200 meter. In de finale eindigde ze als derde, kort achter winnares Schippers. Het was de laatste keer dat de Nederlandse haar versloeg. In de Diamond League was Miller-Uibo vorig jaar ongeslagen op de 200 en 400 meter.

Dezelfde atletiekbaan

Bij de WK atletiek in Doha, komende najaar, kan Schippers misschien nog wel profijt trekken uit het wedstrijdschema. Het lijkt voor Miller-Uibo onmogelijk om beide afstanden te combineren. De halve finales van beide afstanden worden op dezelfde avond afgewerkt: de 200 meter volgt drie kwartier na de 400 meter. Ook de series zijn op dezelfde dag. Dan zit er een uur en een kwartier tussen beide afstanden. Vooral op de 400 meter verzuurt het lichaam van een sprinter extreem door de inspanning. Het is onduidelijk welke afstand de voorkeur heeft van Miller-Uibo.

Schippers, die vorig jaar haar status als snelste Europese verloor aan de Britse Dina Asher-Smith, is op dit moment in Florida op trainingskamp onder leiding van haar coach Bart Bennema. Ze trekt haar sprints op dezelfde atletiekbaan als Miller-Uibo, die permanent gestationeerd is op het sportcomplex van sportmarketingbedrijf IMG.