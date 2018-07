Dafne Schippers komt veel tekort op de 200 meter

Dafne Schippers (midden) finisht als zevende in 22,42. Links de Amerikaanse winnares Jenna Prandini (22,16), rechts de Britse Dina Asher-Smith (vierde in 22,22). Foto AFP

Nors beende Dafne Schippers zondagmiddag naar de kleedkamers van London Stadium, zonder een woord te zeggen. De generale repetitie voor de EK atletiek van begin augustus had niet slechter kunnen verlopen. De regerend wereldkampioene werd slechts zevende in de Diamond League-wedstrijd over 200 meter. Haar slechtste resultaat ooit in die mondiale atletiekcompetitie.

De start van Schippers, die vorig jaar in hetzelfde stadion wereldkampioen werd, was al niet flitsend, maar ze leek zich in de eerste 100 meter te herstellen. Ze kwam als een van de eersten uit de bocht, maar in plaats van te versnellen op het rechte eind zakte ze weg. Twintig meter voor de streep gaf ze de strijd helemaal op en verloor nog twee plaatsen. Zo kwam zelfs de andere Nederlandse deelnemer Jamile Samuel, die tot zondag altijd tevergeefs probeerde Schippers te verslaan, nog voorbij, in een nieuw persoonlijk record van 22,37. Schippers noteerde 22,42.

Terwijl Samuel, die onder begeleiding van Schippers’ oude trainer Bart Bennema flinke progressie maakt, haar race vierde als een overwinning en uitgebreid de tijd nam voor de pers, liet Schippers zich niet meer zien. Ze was ‘niet in staat om te reageren’ op het demasqué, liet haar broer en zaakwaarnemer weten. Te teleurgesteld.

Die ontgoocheling is voorstelbaar, want over slechts twee weken zijn de Europese kampioenschappen in Berlijn. Daar leek tweevoudig wereldkampioen Schippers tot voor kort als topfavoriet voor de 200-metertitel naartoe te gaan: bij de eerste grote wedstrijden van dit seizoen was ze telkens de beste Europese. Op de 100 meter, de afstand waarop ze in 2014 en 2016 Europees kampioen werd, liep ze dit seizoen al minder sterk. Ook op de 200 meter blijkt ze nu kwetsbaar.

Haar belangrijkste belager in Berlijn is de vrouw voor wie zondag bij de start het hardste applaus klonk: de 22-jarige Dina Asher-Smith. Zij is dit seizoen de snelste Europese op de 100 meter (10,92) en 200 meter (22,25).

Met die laatste tijd won ze zondag niet. Asher-Smith werd vierde, achter de Amerikaanse sprinters Jenna Prandini (22,16) en Gabrielle Thomas (22,19). Derde werd de Jamaicaanse Shericka Jackson (22,22). Allemaal vrouwen van buiten Europa. Dat stelde de Britse gerust. ‘Idealiter had ik een snellere tijd gelopen, maar 22,22 is nog steeds netjes. En het was een deelnemersveld van hoog kaliber’, stelde ze na afloop vast.

De even wel- als snelbespraakte Asher-Smith is een atypische atlete. De eerste jaren van haar topsportbestaan combineerde ze atletiek met een studie geschiedenis aan het prestigieuze King’s College London. Ze specialiseerde zich in Amerikaanse jazz en onderzocht aan de hand van Duke Ellington en Louis Armstrong hoe jazzmuzikanten in popcultuur en geschiedschrijving worden weergegeven. Ze is ook uitgesproken over maatschappelijke thema’s en profileert zich nadrukkelijk als feministe.

Verantwoordelijkheid

Vorig jaar studeerde ze af. Had ineens tijd over: geen colleges meer om heen te gaan, geen papers om zich zorgen over te maken. ‘Een grote verandering, maar ik vind het wel lekker dat ik wat meer kan chillen nu.’

Om zich niet te vervelen heeft Asher-Smith, die vorig seizoen haar voet brak en tijdelijk werd teruggeworpen in haar ontwikkeling, een nieuwe uitdaging gevonden: ze is op zichzelf gaan wonen. ‘Ik ben nu bezig mijn draai te vinden in het leven en probeer volwassen te worden, dus mijn rekeningen te betalen en netjes belastingaangifte te doen’, vertelt ze voor de wedstrijden in Londen. Dat is een flinke omschakeling. Ik heb altijd het geluk gehad dat mijn familie niet alleen de meest liefdevolle, maar ook meest prestatiegerichte omgeving voor mij heeft gecreëerd.’

De grootste schrik in haar nieuwe bestaan zijn de prijzen in de supermarkt. ‘Boodschappen zijn zo duur’, lacht ze. ‘Ik snap nu waarom mijn moeder soms klaagde als ik weer eens de kast had leeggegeten.’

Hoewel ze is afgestudeerd, is de wetenschap nog steeds belangrijk, zij het alleen op de 400-meterbaan. De internationale atletiekfederatie IAAF publiceerde onlangs een uitgebreide studie naar biomechanica en atletiek. Asher-Smith verdiepte zich er meteen in. ‘Ik ben aan de korte kant en neem het op tegen vrouwen van wie de knieën zich ter hoogte van mijn schouders bevinden. Ik moet daarom de lengte van mijn passen zien te maximaliseren, zonder dat het ten koste gaat van mijn loopritme. Biomechanica is daarin heel belangrijk.’

In Berlijn hoopt Asher-Smith zowel de 100 als de 200 meter te winnen. Op die laatste afstand is zij regerend Europees kampioen. Ze profiteerde in 2016 van de afmelding van Schippers (die zich wilde sparen voor de Zomerspelen). Inmiddels heeft Asher-Smith zo’n cadeautje niet meer nodig. Haar kansen op ‘de dubbel’ lijken na het teleurstellende optreden van Schippers flink gestegen.

Euforie

Toch waarschuwt Asher-Smith dat ze niet alleen met Schippers af te rekenen heeft. ‘Ze is heel snel, maar er zijn ook andere snelle meiden in Europa. En uiteindelijk focus ik alleen op mezelf. Ik moet een goede race lopen en dan hopen dat het me oplevert wat ik wil.’

En winnen wil ze niet alleen voor zichzelf. Als mandjesdrager bij de Zomerspelen van 2012 zag ze wat een zege teweeg kan brengen. Ze was erbij toen drie Britten (Jessica Ennis, Greg Rutherford en Mo Farah) goud wonnen. ‘Het publiek was euforisch. Ze waren zo trots, ook al kenden ze de atleten niet persoonlijk. Mensen huilden omdat zij hun dromen hadden verwezenlijkt. Dat raakte me. Als je het goed doet, maak je mensen, op een manier die je misschien vreemd voorkomt, gelukkig.’