Dafne Schippers kampt met fysiek en financieel ongemak

Dafne Schippers Beeld BSR Agency

Schippers deed mee aan de Gyulai István Memorial in Székesfehérvár, een plaats tussen Boedapest en het Balatonmeer in Hongarije. Ze werd op de 200 meter tweede achter de Amerikaanse Lynna Irby, die won in 22,55 seconden. Schippers volgde op ruime achterstand in 22,94.

Nadine Visser en Femke Bol liepen ook in Hongarije. Bol zette haar goede vorm voort met de winst op de 400 meter horden (54,67). Nadine Visser won de 100 meter horden (12,68).

Schippers heeft nog geen enkele Diamond League op haar programma staan. Het is niet duidelijk of ze zich dit jaar op de grootste evenementen laat zien, zegt haar broer en manager Derek Schippers. De financiële lokroep van de Diamond League ontbreekt in het jaar waarin het coronavirus de wereld op zijn kop zette. Schippers zei een maand geleden tegen de NOS dat ze door het coronavirus ongeveer de helft aan inkomsten mist. ‘Doordat veel wedstrijden zijn afgelast, is er dit jaar geen normaal Diamond League-circuit meer. Normaal loop je al die races om punten te halen om de jackpot te winnen. Nu zijn het afzonderlijke wedstrijdjes. De financiële positie van alle wedstrijden is dit jaar anders geworden. Er is geen of amper publiek, geen inkomsten uit kaartverkoop dus dit zijn niet de reguliere prijsafspraken’, zegt Derek Schippers.

Naast de wedstrijd in Székesfehérvár loopt de sprintster in het verkorte atletiekseizoen nog twee keer in het buitenland. Ze loopt op 6 september een 100 meter in het Poolse Chorzow. Op 8 september komt ze in actie op een 150 meter in het Tsjechische Ostrava. Volgens haar coach Bart Bennema zijn de Diamond League-wedstrijden in Rome en Doha nog grote vraagtekens. ‘Dat hangt er vanaf wat voor kleur die landen op dat moment hebben. Als daar ineens code oranje komt en ze moet in quarantaine bij terugkomst heeft ze het niet zoveel zin om daar heen te gaan.’

Door het coronavirus pakken wel meer atleten het anders aan dan in een normaal seizoen. De wedstrijd in Hongarije was extra goed bezet met naast Schippers ook onder anderen de wereldtoppers Noah Lyles, Donovan Brazier en Christian Taylor. Met 6.000 dollar voor de eerste plek op de belangrijkste disciplines verschilt het prijzengeld in Hongarije wel iets met een Diamond League, waar je normaal gesproken voor een eerste plek 10.000 dollar krijgt. Een tweede plek op een Diamond League levert 6.000 dollar en een derde plek 4.000 op.

Volgens atletenmanager Ellen van Langen, die lid is van de Diamond League Board, heeft het coronavirus ook invloed op het startgeld dat de grote namen krijgen. Enorme bedragen worden er volgens Van Langen nu minder snel uitgekeerd. Sommige wedstrijden onder het Diamond League-niveau zijn daardoor sterker bezet dan voorheen. ‘De exposure is dit jaar heel anders. Dat heeft invloed op het prijzengeld. Het startgeld wordt nog wel uitgekeerd, maar is natuurlijk ook anders. Het is nog maar de vraag of sommige wedstrijden dit wel overleven.’

Naast het financiële plaatje zijn er ook fysieke zorgen voor Schippers. De sprintster heeft weer last van haar kwetsbare rug. 2019 was een verloren seizoen voor de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter. Schippers kon door een blessure niets laten zien op de WK. Kort geleden schoot het weer in haar rug, waardoor het zelfs nog onzeker werd of Schippers kon starten in Hongarije.

Haar coach Bart Bennema heeft daarom geen spannende verwachtingen voor de komende wedstrijden. ‘Ik hoop vooral op een pijnvrije reeks, dat ze er heelhuids doorheen komt. We hebben een aardig blok getraind en ze heeft weer last van haar rug gehad.’