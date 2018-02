Dafne Schippers iets te gretig en start vals op eerste 60 meter van indoorseizoen

Dafne Schippers is haar indoorseizoen ongelukkig begonnen. Ze werd zaterdagavond in Gent gediskwalificeerd tijdens de finale van een indoorwedstrijd over 60 meter. De vice-wereldkampioene van 2016 startte vals. In de voorronde had ze 7,17 gelopen, snel genoeg om zich te plaatsen voor de WK indoor in maart.



'Technisch leek mijn eerste race nergens op. Maar zelfs met een slechte start liep ik tijdens de heat 7,17 seconden. Daarom had ik in de finale graag gelopen om een scherpe tijd neer te zetten', zei Schippers in de Topsporthal Vlaanderen in Gent. 'Had me desnoods onder protest laten lopen en me daarna gediskwalificeerd.'



Zonder Schippers was de finale 'onthoofd', in de woorden van de Vlaamse commentatoren. De voorronden waren vanwege de komst van Schippers naar Gent speciaal verplaatst naar het hoofdprogramma. De overwinning ging uiteindelijk naar een andere Nederlander. Jamile Samuel had genoeg aan een tijd van 7,21 seconden.