Dafne Schippers eindigt als tweede op 200 meter bij EK atletiek

Dafne Schippers finisht als tweede na de Britse Dina Asher-Smith. Foto EPA

Schippers kwam op haar beste afstand tot 22,14, haar snelste tijd van het jaar. Maar ze kon in het tweede deel van de race onvoldoende inlopen op de furieus vertrokken Asher-Smith. De Britse dook voor het eerst in haar loopbaan onder de 22 seconden: 21,89. Samuel pakte het brons met een evenaring van haar persoonlijke record: 22,37.

Door de nederlaag op de 200 meter heeft Schippers voor het eerst sinds 2014 geen gouden medaille veroverd op een titeltoernooi. De tweevoudig Europees kampioen 100 meter en tweevoudig wereldkampioen 200 meter kampt het hele seizoen al met een vormcrisis. Als ze in de buurt van haar beste tijden uit haar topjaar 2015 was gekomen, dan had ze Asher-Smith op beide afstanden verslagen.

Schippers bekende dat ze uit tactische overwegingen niet vol voor het goud was gegaan. Ze liep de bocht ingehouden en ontspannen, zoals tijdens de halve finale van vrijdag. Dat had een lekker gevoel opgeleverd. Het was de bedoeling om dan flink aan te zetten bij het uitkomen van de bocht. Dat lukte weliswaar, maar Asher-Smith was al veel te ver weg.

‘Als ik echt veel eerder was gegaan, ga je stuk en verlies je nog veel meer’, zei Schippers die zei dat ze met zilver tevreden was. ‘Zij liep ontiegelijk hard. Dan kan zilver ineens een gouden medaille voor jezelf zijn.’ Schippers is in haar loopbaan driemaal sneller geweest dan de tijd van Asher-Smith, voor het laatst in 2016. Ze liet weten dat niet overweegt van trainer te veranderen, ook al heeft ze onder coach Rana Reider geen hoofdprijs veroverd en geen mondiale toptijden gelopen.

Jamile Samuel ervoer haar bronzen plak als een hoofdprijs. Zij is een leeftijdgenoot van Schippers en heeft haast zo veel toernooiervaring. Maar de pupil van Bart Bennema veroverde op een individueel onderdeel nog nooit een medaille. ‘Vanaf de jeugd heb ik geen individuele medaille meer gewonnen. Dit is een hele stap. Er moet zeker meer komen. Ik ben op de goede weg.’

Samuel bekende dat Bennema, de ex-trainer van Dafne Schippers, haar de afgelopen twee jaar de 200 meter heeft leren lopen. Voorheen liep ze die afstand zoals ze de 100 meter afwerkte. Ze knalde uit de startblokken en zag wel hoe ver ze kwam. Nu heeft ze haar kleine, snelle passen ingeruild voor langere, snelle passen. Ze deelt de race op in partjes: de start, de bocht, de overgang naar het rechte stuk, de laatste meters. ‘Dat is zo veel makkelijker dan alles er in een keer uitgooien!’, zei ze.

Samuel en Schippers komen zondag uit op de 4x100-meter-estafette. De Nederlandse vrouwen zijn titelverdediger. Ze gaan de strijd aan met de Britse ploeg, onder leiding van Asher-Smith. Schippers klonk strijdlustig. ‘Ik mis nog een medaille’, zei ze. Goud bedoelde ze.