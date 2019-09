Dafne Schippers blijft ‘heel erg veel’ last houden van haar rug

Dafne Schippers, hier in actie tijdens de Diamond League-wedstrijd van eind augustus in Parijs. Beeld BSR Agency

De frustratie druipt van het gezicht van Dafne Schippers. Wéér die rug. Dacht ze er eindelijk vanaf te zijn, voelde ze opnieuw. Schippers viel in februari van de trap. Ze kampt nog steeds met de naweeën van die val. Een dag voor de laatste Diamond League-wedstrijd van het seizoen, vrijdag in Brussel, speelde haar rug weer op tijdens een training. ‘Het komt uit het niets. Dat is ook het vervelende. Je loopt en ineens zit het er. Dat is lastig.’

Ze trok in België een fysiotherapeut aan zijn mouw, die wat verlichting bracht. Maar bij de warming-up vlak voor de 100 meter had ze er weer ‘heel erg veel last’ van. ‘Ik ben eigenlijk nog verrast dat ik hier nog kon starten’, vertelt Schippers in Brussel, waar ze met 11,22 seconden vierde werd.

Europees kampioen Dina Asher-Smith liep haar snelste seizoentijd met 10,88 seconden. Shelly-Ann Fraser-Pryce werd tweede in 10,95, Marie-Josée Ta Lou zette met 11,09 de derde tijd neer. Schippers is niet tevreden met haar tijd. ‘De start was gewoon niet goed. Het tweede stuk was iets beter. Maar hier doe ik het gewoon niet voor.’

Tweevoudig wereldkampioen

Op de 200 meter, de afstand waarop Schippers tweevoudig wereldkampioene is, is ze dit jaar met een tijd van 22,45 voorlopig blijven steken op de 13de plek van de seizoensranglijst. Shaunae Miller-Uibo voert de lijst aan met 21,74. Maar Miller loopt geen 200 meter in Doha. Het programma in Qatar laat een combinatie van de 200 en 400 meter, die ze liever loopt, niet toe.

Dat moet een opluchting voor Schippers zijn, die hoopt dat ze op het laatste trainingskamp in het Turkse Belek net op tijd in vorm komt. Door de hitte in Doha staan de WK dit jaar uitzonderlijk laat op de kalender. Dat gaf Schippers en Bart Bennema, haar jeugdcoach waar ze na de breuk met de Amerikaan Rana Reider opnieuw mee ging samenwerken, meer tijd om haar oude vorm terug te vinden.

Bennema heeft de taak om haar de soepele loopstijl waarmee ze in 2015 voor het eerst wereldkampioen werd, opnieuw aan te leren. Hij schroefde het aantal uren in het krachthonk terug. Ook was hij van plan om meer variatie in de training te brengen door een aantal meerkamponderdelen toe te voegen aan het programma.

Dat lukte maar ten dele. Schippers hield een groot gedeelte van het seizoen last van haar rug door de val. ‘In de training gaat het steeds beter, ik ben er zo dichtbij. Het voelt alsof het heel snel kan gaan. Maar ik krijg niet de bevestiging. Dan baal je gewoon. Ik kan er verder ook niet zo heel veel meer mee doen. Ik doe er alles aan om goed te zijn.’