Dafne Schippers bleef torenhoge favoriet Thompson voor, wint brons op 100 meter

'Ik heb zin om snel te lopen', zei Schippers na de series op zaterdag, die ze afwerkte in 11,08 seconden. Het was een simpele maar veelzeggende mededeling. Twee jaar geleden, bij de WK atletiek in Peking, gebruikte ze soortgelijke woorden in de aanloop naar de finale van de 200 meter. Ze veroverde toen haar eerste wereldtitel in de derde tijd ooit gelopen: 21,63 seconden. Op de 100 meter was ze eerder als tweede geëindigd, in 10,81.



Die wereldtitel gooide het bestaan van Schippers overhoop. Ze groeide achter de dijken uit tot een wereldster, waardoor ze in de aanloop naar de Zomerspelen van Rio de Janeiro verdwaalde in de drukte. 'Een chaosjaar', noemde ze de hectische periode waarin ze heen en weer werd geslingerd tussen het verlangen om in alle rust te trainen, de overstelpende stroom mediaverzoeken en de commerciële eisen van sponsors.