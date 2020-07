Dafne Schippers begint atletiekseizoen met ‘ontzettend rare’ wedstrijd

Dafne Schippers en Nadine Visser ( links ) kijken na afloop van hun 3 x 100 meter estafette op Papendal naar het scherm waar beelden uit de andere wedstrijdsteden te zien zijn. Beeld Klaas Jan van der Weij

Na bijna vier maanden stilte wijst een oranje boog erop dat er eindelijk weer wat aan de hand is op Papendal. Een handjevol toeschouwers wacht in de rij om toegang te krijgen tot de atletiekbaan, keurig op anderhalve meter afstand van elkaar. Ondanks het druilerige weer zijn er veel lachende gezichten te zien. Eindelijk is er weer atletiek te bewonderen. Langs de baan op het nationaal trainingscomplex klappen paraplu’s in verschillende kleuren open.

De atletiekwedstrijd op deze donderdagavond maakt deel uit van de ‘Inspiration Games’. De wedstrijd wordt in plaats van de Diamond League van Zürich gehouden die niet doorgaat vanwege het coronavirus. De strijd vindt op zeven verschillende locaties in verschillende tijdzones plaats. Dertig topatleten strijden in hun eigen discipline tegen elkaar, drie atleten per onderdeel, en er is zelfs prijzengeld te verdienen. 10.000 dollar voor de winnaar, 6.000 dollar voor de tweede plaats en 4.000 dollar voor nummer drie. Alles is te volgen via een livestream die de verschillende plekken met elkaar verbindt.

Voor Churandy Martina voelt het nog niet echt als een echte wedstrijd. Als hij de baan op komt voor zijn 200 meter tegen de Amerikaan Noah Lyles en de Franse sprinter Christophe Lemaitre, ziet hij zijn tegenstanders niet. Die zitten namelijk in het Zwitserse Zürich en Brandenton in Florida. De 36-jarige sprinter van Curaçao probeert zich op te peppen in de regen. Hij maakt een paar sprintjes en installeert zich dan in de startblokken. Zijn laatste wedstrijd stamt alweer uit februari toen hij op de NK indoor in Apeldoorn in actie kwam. Martina start – als het goed is – precies op hetzelfde moment als zijn concurrenten in het zonnige Florida en Zürich. Alleen hij loopt in baan 3 en de rest mag in baan 5 van start gaan. Dat had iets te maken met de camerapositie op Papendal.

Hij loopt 20,81 seconden en heeft geen idee of hij daarmee eerste, tweede of derde is geworden. Noah Lyles zet ondertussen in Florida een bizarre tijd neer van 18,90 seconden. Ter vergelijking: het wereldrecord van Usain Bolt staat op 19,19. Dat kan niet kloppen. Lyles blijkt niet de juiste afstand te hebben gelopen. Bart Bennema, de coach van Martina, barst in lachen uit als hij het hoort. ‘Hoe kan dat nou, joh? Hebben ze die streep niet goed gezet ofzo?’

Martina wordt daardoor tweede. Lemaitre heeft met 20,65 de winnende tijd. Martina vindt het allemaal mooi, maar hij hoopt dat er snel weer een echte wedstrijd op de planning komt. ‘Het jaar duurt heel lang zo.’

Dafne Schippers donderdag in actie op de 3 x 100 meter estafette. Beeld Getty Images

En toch. Eindelijk weer die spikes aan. Dafne Schippers stráált, ook al wist ook zij niet hoe ze had gelopen. Na haar estafette van de 3x100 meter, een niet bestaand atletieknummer, kijkt ze de beelden terug op het scherm van de organisatie. Nederland liep tegen Amerika en Zwitserland en wordt derde in een team met Schippers, Nadine Visser en Marije van Hunenstijn. Op uitzondering van de spikes aan de voeten is eigenlijk alles anders dan normaal. ‘Het is ontzettend raar’, zegt Schippers. ‘Normaal zie je mensen naast je lopen of voor je, maar nu weet je helemaal niet waar je naar moet kijken. Waar denk je dan aan? Gewoon hard naar de finish.’

Op uitzondering van wat enthousiast geklap van enkele tientallen toeschouwers, is het verder stil op de atletiekbaan. Er is geen speaker die de boel ophitst. Muziek ontbreekt. De vogels zijn zelfs te horen. Mensen praten rustig met elkaar. Er wordt bijgepraat door kennissen die elkaar door de maandenlange atletiekstop lang niet hebben gesproken. Een half uur na de laatste race is het donker op de baan. Alleen een paar dranghekken en twee witte punttenten herinneren nog aan het rumoer van even geleden. De rust is terug, en het wachten op de hervatting van een volledig atletiekseizoen ook.