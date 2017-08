Daar stort Bolt ter aarde. De grootste sprinter aller tijden hinkt naar zijn laatste finish

'Dat was te gek', zei Yohan Blake. '40 minuten! Wachten, warming up, wachten, warming up. Dat zou niet moeten kunnen. Het is niet goed.' Ook Justin Gatlin, de wereldkampioen 100 meter, was kritisch. 'We raakten al onze warmte kwijt, als ons zweet, en toen stonden we daar in de kou'. Het was zaterdagavond laat minder dan 20 graden in Londen.



De acute blessure van Bolt, die nooit eerder een belangrijke race hoefde te onderbreken, verhinderde dat hij langdurig afscheid kon nemen van het Britse publiek. Hij dook na het passeren van de finish meteen de catacomben in en liet niets meer van zich horen. Ineens was de grootste sprinter aller tijden weg, voorgoed verdwenen, een levende herinnering.