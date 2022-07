Daar komt hij aan, de man in het geel: Tadej Pogacar voegt op supersteile klim in Vogezen daad bij woord

Tadej Pogacar is al op weg naar de huldiging, terwijl een deel van het peloton nog moet finishen. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Veel spannender konden de laatste honderden meters van een Tour-etappe niet zijn dan die van vrijdag op La Super Planche des Belles Filles. De klim is nog maar tien jaar geleden door de Tourorganisatie ontdekt, maar heeft sindsdien nimmer teleurgesteld.

De Duitser Lennard Kämna leek de voorspellingen te tarten en had in de laatste kilometer voldoende voorsprong om de winst in de zevende etappe van de Ronde van Frankrijk te pakken. Hij wist, zoals alle renners met plannen, van de laatste kilometer. Dan zou de circusact beginnen, aangeduid met het woord ‘super’. Zit dat in de naam van de klim, zoals vrijdag, dan weet je dat de laatste duizend meters razend moeilijk zijn. En verraderlijk.

Na de rode driehoek van de laatste kilometer reed Kämna nog een stukje vlak dat hem op geen enkele manier voorbereidde op wat daarna kwam: een onverhard stuk steil omhoog van een meter of zeshonderd.

De Bora-renner trok zichzelf uit elkaar, wilde op de pedalen staan en ging weer zitten, want de ondergrond van zand en steentjes vergt een subtiele wijze van trappen. Niet te hard duwen, dan slipt het achterwiel weg, maar wel genoeg kracht zetten om niet ingehaald te worden. Kämna wist die balans niet te vinden.

Lichtgevend

En daar kwam hij aan: de man in het geel – wat heet: een bijna lichtgevend ensemble van gele trui, broek, fiets, helm, bril. Tadej Pogacar had aangekondigd dat hij op deze slotklim als eerste boven zou komen en voegde de daad bij het woord. Hem lukte het wel ploegend door het gravel op de pedalen te staan, in een bocht zelfs, en rekende, samen met Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma, de zwalkende Kämna in.

Dat was dat voor Pogacar, zo leek het, de buit was binnen, ondanks de aanwezigheid van Vingegaard. Maar het toetje moest nog komen: een onvervalste muur. Driehonderd meter asfalt, dat wel, maar 24 procent omhoog.

Zeker, intussen waren een hoop kopmannen, herkenbaar aan een rugnummer dat eindigt met ‘1’, door Pogacars dadendrang gecapituleerd. Maar de winnaar van de laatste twee Rondes van Frankrijk was er niet in geslaagd ál zijn concurrenten op de 7 kilometer lange klim, gemiddeld 8,7 procent steil, eraf te rijden. Jumbo-Visma en Ineos-Grenadiers bijvoorbeeld hadden elk drie renners die het tempo van het geel niet helemaal, maar toch redelijk konden volgen. ‘We zagen vandaag hoeveel renners nog supersterk zijn’, zei Pogacar na de rit.

Maar Jonas Vingegaard, de verrassende nummer twee van de Tour van vorig jaar van Jumbo-Visma, passeerde Pogacar zowaar op het steile asfaltstuk. De verraste Sloveen leek niet bij machte de Deen bij te halen. Zoete wraak lag dan ook binnen handbereik voor Jumbo-Visma.

Op dezelfde helling, maar dan zonder het ‘super’-deel, reed Pogacar in 2020, nog net 21 jaar, zijn landgenoot Primoz Roglic van Jumbo-Visma totaal onverwacht uit het geel in een klimtijdrit en behaalde zijn eerste Tourzege. Bijna vijf jaar voorbereiding van Jumbo-Visma was in één klap teniet gedaan.

Reservetank

Maar nu kon Vingegaard die schande enigszins uitwissen. Ware het niet dat Pogacar ergens in zijn lijf een reservetank vond en uiterst langzaam weer naar de tweede kopman van Jumbo-Visma toereed. Nog 75 meter te gaan: Pogacar er net achter. Nog 50 meter: Pogacar ernaast. Nog 25 meter: Pogacar ervoor.

De winnaar reed blij door, maar Vingegaard, totaal kapot, zou een meter achter de streep van zijn fiets zijn gevallen als er niet snel een official bij was geweest. Achter hen, op 12 tellen, werd de eerste kopman van Jumbo-Visma, Roglic, derde. Ook geen revanche voor hem, althans op papier, want de derde plek is na zijn zware crash in de kasseienrit van woensdag een opmerkelijk knappe prestatie.

Bij die tuimeling verspeelde Roglic ruim 2 minuten, waardoor hij nu slechts dertiende staat in het algemeen klassement. Vingegaard is nu Pogacars naast belager voor het geel op 35 seconden. Oud-Tourwinnaar Geraint Thomas volgt op 1 minuut 10 als derde.

Ze kunnen zich vastklampen, zij het misschien wanhopig, aan het optreden vrijdag van de ploeg van Pogacar. ‘Maanden geleden heb ik besloten te proberen deze rit te winnen’, zei hij. Het lukte, maar daarvoor leek hij zijn complete UAE-ploeg op te branden.

De hele dag sleurden zijn knechten, oftewel al zijn zeven ploeggenoten, aan kop van het peloton om de ambitie van hun kopman te vervullen. Toen de slotklim begon, had hij daar nog het respectabele aantal van drie van over. Rafal Majka staat het hoogst in de pikorde en was de laatste helper die opzijging voor de dadendrang van de klassementsleider.

Maar Majka stuurde op stevige afstand van de finish uit en van het gezelschap dat daarna op de Vogezenklim verder ging, was Pogacar bijna de enige die geen ploeggenoot bij zich had. De eenzame geletruidrager stak wat iel af tegen de rest, maar zijn eerste Tour won de Sloveen op dezelfde plek ook in zijn eentje.