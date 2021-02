Daar duikt zowaar Joël Lautier op, de angstgegner van Kasparov

Misschien zegt Lautiers naam de jongeren weinig meer. De zoon van een Franse vader en een Japanse moeder stelde in 2006 vast dat hij nooit wereldkampioen zou worden. Hij stopte met schaken, ­vestigde zich in Moskou en werd rijk in de Russische financiële wereld. Alleen als in zijn nieuwe woonplaats schaakevenementen van de hoogste categorie plaatsvonden, kwam hij af en toe op bezoek, ­zoals in 2012 tijdens de WK-match Anand – Gelfand.

Tussen 1990 en 2006 was Lautier een van de succesvolste West-Europese professionals. In Nederland won hij in 1995 de VSB-vierkamp vóór Kasparov, Topalov en Piket. Befaamd zijn Stijn Rademakers in de Volkskrant van 17 mei 1995 afgedrukte foto’s van Kasparov die na een nederlaag tegen Lautier in opperste verwarring en zelfhaat het VSB-gebouw aan de bloemenmarkt in Amsterdam ontvlucht. Lautier is een van de weinige schakers met een plusscore in klassieke partijen tegen Kasparov.

Lautier is ook medeverantwoordelijk voor Kasparovs verlies van de wereldtitel. Hij was een van de assistenten van Vladimir Kramnik voor en tijdens de WK-match in 2000 in Londen. Zijn speciale opdracht was de analyse van de beruchte Berlijnse verdediging in de Spaanse opening. Het bleek de sleutel tot Kramniks eindzege. Geen enkele maal slaagde Kasparov erin de betonnen verdediging te breken.

Lautiers online-vluggertjes in het bedrijventoernooi zal ik u besparen. In plaats daarvan geef ik een partij die ­Lautier koestert als de beste prestatie uit zijn vroege jeugd.

Lautier – Kotronias

Sotsji 1989

1.c4 e6 2. Pf3 d5 3. g3 Pf6 4. Lg2 Le7 5. 0-0 0-0 6. b3 c5 7. e3 Pc6 8. Lb2 d4 9. exd4 cxd4 10. Te1 Pe8 11. d3 f6 12. Pa3 e5 13. Pc2 Pc7 14. Dd2 a5 15. a3 Pa6 16. b4! axb4 17. axb4 Pcxb4

Diagram links

18. Pfxd4! exd4 19. La3

De pointe van het de vorige zet. Zwart kan het extra stuk niet behouden.

19 ... Pxc2 20. Lxe7 Dxe7?

Nu verliest zwart kansloos. Misschien kan hij standhouden na 20 ... Pxe1 21. Lxd8 Pxg2 22. Lb6 Lh3. Zwarts paard is opgesloten op g2, maar bestrijkt wel essentiële velden.

21. Txe7 Pxa1

Diagram rechts

22. Da5 Pb3 23. Dd5+ Kh8 24. Df7 Tg8 25. Te8 Le6 26. Txg8+ Txg8 27. Dxe6 Pac5 28. Db6 h6 29. Lh3 Te8 30. Lf5 Kg8 31. Lg6 Tc8 32. Kg2 Kh8 33. Lf5 Te8 34. Lg4 Te5 35. Dd8+ Kh7 36. f4 f5 37. fxe5 fxg4 38. Dd6 Pxd3 39. e6 Pe1+ 40. Kf1 Pf3 41. Df4

Zwart geeft op.