Daan Huizing springt eindelijk over eigen schaduw heen

Daan Huizing zet op de Dutch Open een prima tweede ronde neer. Met vier slagen onder het baangemiddelde overleeft hij de schifting halverwege het toernooi. Beeld Henk Seppen

De opluchting is deze vrijdagmiddag van zijn gezicht te lezen. Na zijn laatste putt voor het imposante clubhuis op golfbaan Bernardus in Cromvoirt zwaait Daan Huizing met zijn pet in de hand naar het publiek. Er volgt een high five met zijn caddie en hij zoekt de blik van zijn vriendin Daniëlle naast de baan. Na een uitstekende tweede ronde op de Dutch Open overleeft Huizing de schifting na twee dagen. De 30-jarige profgolfer uit Amersfoort heeft vrijdag vier slagen minder nodig dan het baangemiddelde van 72 slagen. Een dag eerder noteert hij een score van -1.

Grotemannentour

Zodoende plaatst Huizing zich met zijn totaalscore van -5 voor het finaleweekend van de Dutch Open die deel uitmaakt van de European Tour, het hoogste profniveau van Europa. Opvallend, want hij speelt normaliter zijn toernooien op het tweede Europese niveau: de Challenge Tour. ‘De European Tour is de grotemannentour. Dat is het niveau waar ik naartoe wil en waarvan ik overtuigd ben dat ik het aankan’, zei een zelfverzekerde Huizing na zijn ronde.

Waar Huizing het wel redde, viel pijnlijk genoeg het doek voor tweevoudig winnaar Joost Luiten (2013 en 2016) die twee voor zijn doen matige dagen kende op de Dutch Open (voorheen KLM Open). Koploper halverwege het toernooi is de Zweed Kristoffer Broberg met een score van -12.

Op de gloednieuwe golfbaan Bernardus onder de rook van ’s-Hertogenbosch liet Huizing eindelijk zien waartoe hij in staat is. Hij speelde constant, wist zijn geduld te bewaren, nam geen onverantwoorde risico’s en slaagde er zelfs in een flinke afzwaaier met zijn driver toch nog te redden met een par (baangemiddelde).

Huizing lijkt weer op de Huizing van een kleine tien jaar geleden. In 2012 leek hij voorbestemd om het te gaan maken in het profcircuit. Als amateur reikte Huizing dat jaar tot de tweede plek op de wereldranglijst, hij won prestigieuze amateurtoernooien en stond te boek als een ongekend ­talent. Niemand keek vreemd op toen Huizing in 2013 in zijn eerste profjaar twee overwinningen boekte op de Challenge Tour.

Frustraties

Hij stootte meteen door naar de European Tour, maar vervolgens kwam de klad erin. Zijn spel liep niet meer, hij kon financieel amper rondkomen en was bovendien het plezier in het golf – de sport waar hij op 12-jarige leeftijd voor viel – helemaal verloren. ‘Ik heb toen serieus aan stoppen gedacht’, blikte Huizing vrijdag terug op die moeilijke periode. ‘Dat was eind 2016. Ik werkte 70, 80 uur per week keihard om beter te worden maar de beloning bleef uit en dat is dan ongelooflijk frustrerend.’

Mentaal gezien zat de Amersfoorter aan de grond en hij besefte dat er iets moest veranderen. Hij besloot een mental coach in de arm te nemen die in het verleden veel met professionele snookerspelers had gewerkt: Chris Henry. ‘Sinds ik met Chris werk, gaat het steeds beter. Golf is een sport die bestaat uit heel veel puzzelstukjes, maar het mentale puzzelstuk is in mijn ogen het allerbelangrijkst. Als je het mentaal niet op de rit hebt, kun je niet presteren.’

Huizing heeft het over ‘super strak in je focus zitten’ en ‘een heel sterke routine hanteren’, als belangrijke handvatten op de baan. ‘Kijk, ik speel niet iedere week zo’n groot toernooi met veel publiek en veel afleiding rond de baan. Dan is het voor mij juist van belang om hetzelfde te doen als ik altijd doe. Niet alleen fysiek, zoals wanneer ik mijn club teruggeef aan mijn caddie, maar ook wat betreft mijn gedachten en mijn houding in de baan. Ik vind het belangrijk om als een winnaar rond te lopen, je moet wel iets uitstralen.’

Gestage opmars

De goede prestaties van Huizing op het Dutch Open komen niet uit de lucht vallen. Hij is aan een gestage opmars bezig met als voorlopig hoogtepunt zijn winst in de Irish Open

(Challenge Tour) afgelopen mei. ­Huizing: ‘Niet alleen mentaal ben ik gegroeid, ook op het gebied van financiën en sponsoring heb ik mijn zaken op orde. Als profgolfer ben je nu eenmaal een ondernemer met een heel begeleidingsteam om je heen. Het geeft me veel rust nu alles goed draait.’

Het deed Huizing de afgelopen jaren pijn om voorbijgestreefd te worden door landgenoten als Wil Besseling, Lars van Meijel en Darius van Driel, die wél op de European Tour acteren. ‘Ja dat was klote maar aan de andere kant gaf het me ook energie. Ik wist: als die jongens het kunnen halen dan moet mij dat ook lukken. De afgelopen jaren was ik een paar keer heel dicht bij promotie en dit jaar heb ik alles nog in eigen hand. Ik sta er heel goed voor. Langzaam maar zeker vallen alle puzzelstukjes in elkaar.’