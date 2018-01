Daan 'de beer uit Akkrum' Breeuwsma niet langer in de schaduw van Sjinkie

Beer uit Akkrum

Alle toppers in Nederland hebben wel een keer dit kampioenschap veroverd. Dan is het toch wel leuk om ook in dat rijtje te komen Daan Breeuwsma

Toen hij de benen rust gaf door op een bankje zijn interviews te geven, besprak de beer uit Akkrum toch nog even de status van zijn nationale titel. 'Alle toppers in Nederland hebben wel een keer dit kampioenschap veroverd. Dan is het toch wel leuk om ook in dat rijtje te komen. Want het moet natuurlijk niet iets vervelends worden.'



Het ging Breeuwsma in Heerenveen, zijn trainingsbaan, vooral om twee olympische tickets. Hij is sinds begin december verzekerd van zijn tweede Olympische Winterspelen. In 2010, toen al drie jaar lid van de nationale selectie, was hij toeschouwer in Vancouver. In 2014 was hij lid van de relayploeg, als de man die Sjinkie Knegt diende te lanceren. De val van Freek van der Wart, na 20 meter in de finale van het spektakelnummer, maakte Nederland kansloos. Het team eindigde als vierde. Breeuwsma maakte geen enkele individuele start.