Cynisme dat zich een weg vreet naar de ziel van het voetbal

Doelman Maduka Okoye van Sparta stelde zich vrijdag aan toen hij een halve beker bier op zijn schouder kreeg, om zich heen keek en neerging alsof hij vol was geraakt. Maar het was een begrijpelijke actie van Okoye, in de totale gekte van een avond waarop de rottigheid van het voetbal in zijn volle viezigheid naar buiten etterde.

Zo was daar een supporter van Vitesse op het veld, een boos typetje dat wegrende alsof hij in zijn broek had gepoept toen hij de reus Okoye tegenkwam. Vuurwerk ontplofte vlak bij een cameraman. Het is niet meer te harden, het gedrag in menig stadion. Sowieso stoppen met bier tappen, zou je alvast willen adviseren. Ze kunnen het blijkbaar niet aan, de jongeren achter de doelen, bijna allemaal in hun zwarte jassen. Al dat gesmijt op het veld, terwijl je niet eens zeker weet of het bier is, want ze gooien ook met pis. Vraag trouwens eens aan een fotograaf hoe hij achter de doelen moet werken tegenwoordig.

Het is sowieso tijd voor bezinning in het voetbal. Dat is het al jaren, maar de oorlog in Oekraïne schept iets meer duidelijkheid over geldstromen. Hoe makkelijk de sport zich kritiekloos laaft aan de geldbronnen en stiekem vertrekt bij hectiek. Valeri Oyf is de Russische eigenaar van Vitesse, vriend naar het schijnt van de bij Chelsea spoorslags vertrokken Roman Abramovitsj. Bijna niemand weet precies wie hij is. Hij is er ook vrijwel nooit, bij Vitesse. Droomt hij wel eens over geel en zwart? Nee, natuurlijk niet.

Vitesse was eens een leuke club uit een middelgrote stad, met af en toe een elftal dat ook buiten Arnhem beklijfde. Stadion Monnikenhuize lag heerlijk verscholen tussen het loof en was nu en dan decor van prachtig voetbal. Voormalig voorzitter Karel Aalbers, een luchtfietser met charme, dacht dat Vitesse ongeveer dezelfde potentie had als Manchester United en bouwde een te groot nieuw stadion. Zonder hem was de club allang failliet geweest. Met hem gebeurde dat ook bijna, zij het op veel grotere schaal.

Na Aalbers kwamen de buitenlandse eigenaren. Dergelijke mannen, meestal mannen, stappen vaak in als het slecht gaat, als een club niet te duur is, als bijna iedereen op een club is uitgekeken, behalve een kern van echte supporters zonder geld. Merab Jordania, zetbaas van Abramovitsj, stelde eens in een boze bui dat hij de vingers van directeur Joost de Wit wilde afsnijden. Hij verdedigde zich met de opmerking dat dat een staande uitdrukking was in zijn land Georgië, doch viel niet meer te redden.

Bij Vitesse komt alles samen: irritant gedrag van supporters. Fout geld, in elk geval geld met onduidelijke herkomst. Vermenging van politiek en sport, leidend tot een potsierlijke actie afgelopen vrijdag om te demonstreren voor vrede, zonder het woord oorlog te laten vallen. Blijkbaar huiverig zijn voor een geldschieter die nooit iemand ziet.

En donderdag ontvangt Vitesse in de Conference League AS Roma, getraind door José Mourinho, de verpersoonlijking van bitter cynisme dat zich een weg heeft gevreten naar de ziel van het voetbal.