Curling niet langer een rariteit

Bondscoach Shari Leibbrandt merkt het als ze op Schiphol loopt. Werd er voorheen nog wel gegrinnikt om de curlers met hun merkwaardige ­gebezem, tegenwoordig komen mensen naar haar toe om de ploeg succes te wensen. ‘De benadering is heel anders’, zegt de geboren Canadese. ‘Mensen vinden curling geen spelletje meer, maar een sport.’

Vandaag beginnen in het Canadese Lethbridge de WK curling. Het is voor de derde keer op rij dat het Nederlands team zich heeft geplaatst voor het mondiale eindtoernooi. In 2017 eindigde de ploeg in Edmonton als elfde en voorlaatste met één zege, vorig jaar werd het team in Las Vegas tiende met vier overwinningen.

Dit jaar is het doel om in de top-8 te eindigen. Leibbrandt: ‘We hebben de afgelopen tijd veel toernooien gespeeld, winnen steeds vaker van topteams en zijn in technisch en tactisch opzicht gegroeid. We komen dichter bij het niveau dat we nastreven.’

Positievere beeldvorming

Curling maakt een razendsnelle ontwikkeling door. Met dank aan sportmarketingbureau Triple Double dat zich sinds 2015 intensief met de sport bemoeit en de commerciële rechten van de bond kocht. Sinds deze zomer behoort curling ook officieel tot TeamNL, de verzameling van de beste sporters en begeleiders van Nederland. Behalve dat het voor meer financiële armslag zorgt – NOCNSF investeert drie ton in de sport – heeft het volgens Leibbrandt ook voor een positievere beeldvorming gezorgd: ‘Mensen denken toch: als je daarbij hoort, dan ben je een echte sport.’

Twee weken terug in Zoetermeer, op een persdag, werden journalisten uitgenodigd mee te doen aan een demonstratietraining. Niemand maakte gebruik van het aanbod. Het is een van de signalen dat de emancipatie van de sport zijn voltooiing nadert. ‘Het gaat nu veel meer om de sport zelf in plaats van het imago’, zegt Jaap van Dorp, skip (aanvoerder) van het team. ‘We hoeven niet meer uit te leggen wat curling is.’ Met een zucht: ‘Daar waren we veel tijd aan kwijt in de media.’

Professioneel

Van Dorp stapte deze zomer, na het bericht dat curling bij TeamNL ging horen, direct naar zijn werkgever ASML in Veldhoven. Nu werkt hij gemiddeld nog maar één dag per week, de rest van de tijd is hij met curling bezig. ‘We kunnen optimaal naar een toernooi toeleven. Voorheen waren we fulltime met sport bezig, maar moesten we ook nog een inkomen vergaren via een reguliere baan. Die energie steken we nu in de trainingen.’

Nederland kwalificeerde zich op een toernooi in Nieuw-Zeeland voor de WK. Voor de reis naar de andere kant van de wereld won het team advies in bij specialisten van NOCNSF. Het is een van de voordelen van meedraaien in de topsportprogramma’s, stelt Van Dorp: ‘We kunnen gebruikmaken van kennis van anderen. Voor de trip kregen we het advies: knip de reis in tweeën, zodat je niet twee dagen achter elkaar onderweg bent. In Hongkong hebben we overnacht in een hotel. Daardoor kwamen we minder vermoeid aan en haalden we meer efficiëntie uit onze trainingen.’

Dubbel paspoort

Nu curling steeds meer bekendheid krijgt, wil de bond met slechts 150 leden doorpakken. Een paar weken terug werd door sportkoepel NOCNSF, bij monde van technisch directeur Maurits Hendriks, een oproep geplaatst om Canadezen met een dubbel paspoort naar Nederland te lokken. Het leverde veertig reacties op van curlers die ‘op de een of andere manier aangesproken zijn door de advertentie’, aldus voorzitter Jules Broex van de NCB (Nederlandse Curling Bond).

De ambitie om te groeien schuurt met de belangen van het uithangbord van de bond: het mannenteam. Dat richt zich puur op de WK en wilde in aanloop naar het toernooi nauwelijks iets kwijt over het initiatief. ‘Het is niet ons project’, stelt Leibbrandt. ‘Ik heb er ook nauwelijks informatie over.’

Met name de timing – net voor het belangrijkste toernooi van het jaar – zit de bondscoach en spelers dwars. Leibbrandt: ‘Of ze beter hadden kunnen wachten? Misschien wel. Iedereen heeft wensen, maar die zijn niet voor iedereen hetzelfde.’

Voorzitter Broex beaamt: ‘De timing is voor het team niet gunstig, maar voor ons wel. Een WK zorgt voor veel exposure. Bovendien: we zoeken mensen in Canada en omdat de WK daar zijn, is het nu voor ons een mogelijkheid om met die mensen te gaan praten.’

Dat spelers, die juist hun baan hebben opgezegd, straks wellicht moeten vrezen voor hun plek is niet aan de orde, zegt Broex. ‘Het is een losstaand project. Ze zijn ook niet het gezicht van deze campagne. We willen curling in de breedte sterker maken. Mocht zich er een topspeler aandienen, dan gaat die naar het mixed-dubbelteam. Iedereen wordt hier alleen maar beter van.’

Olympische Spelen

Nederland opent de WK vandaag tegen de Verenigde Staten. Volgende week zondag staat de finale op het programma. Inmiddels wordt er ook al hardop gedroomd over deelname aan de Olympische Spelen van 2022 in Beijing, waarvoor Nederland zich volgend jaar kan kwalificeren.

Leibbrandt: ‘We zitten nog in de ontwikkelfase. We zetten nieuwe stappen, doen ervaringen op. Maar vanaf volgend jaar moeten we presteren. Deelname aan de Olympische Spelen is ons grote doel.’