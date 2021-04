Curieuze uitslagen in Premier League: ploegen presteren beter buitenshuis

Keeper Mendy van Chelsea moet een derde doelpunt incasseren tegen West Bromwich Albion. Beeld Reuters

Een record heeft de oud-manager van Paris St Germain in ieder geval al gevestigd. Nooit is een Chelsea-manager na zijn komst dertien wedstrijden ongeslagen gebleven. Met gemak wist het zelfs Atletico Madrid uit te schakelen in de Champions League, met onder meer een doelpunt van Hakim Ziyech. Op Stamford Bridge heeft Chelsea nog geen tegendoelpunt geïncasseerd sinds ‘de Professor’ in de dug-out zit.

En toen kwam Big Sam langs met West Bromwich. De club uit de Midlands staat 19de in de Premier League en degradatie is een kwestie van tijd, wat betekent dat manager Sam Allardyce de ‘overlevingsbonus’ van twee miljoen pond misloopt. De gastheren kwamen na een half uur spelen op voorsprong, maar nadat verdediger Thiago Silva van het veld was gestuurd, kwam The Baggies op wonderbaarlijke wijze terug.

De gelijkmaker was een juweeltje: een uittrap van doelman Sam Johnstone die over de vijandelijke verdediging vloog, waarna de Braziliaan Matheus Pereira de Chelsea-doelman met een lobje verschalkte. Daarna counterden de bezoekers naar 2-5. Deze uitslag hoort bij een reeks gekke uitslagen, zoals Manchester City - Leicester City 2-5, Aston Villa - Liverpool 7-2 en Manchester United - Tottenham Hotspur 1-6.

Chelsea-trainer Thomas Tuchel. Beeld EPA

Thuisvrees

Eerder had West Bromwich 1-1 gespeeld bij zowel Manchester City als Liverpool. Thuis, echter, weet de ploeg van Allardyce geen raad met zichzelf en met de bal. Het is niet de enige ploeg die thuisvrees heeft. Leicester City, Brighton, Everton en Manchester United behalen ook betere resultaten wanneer ze uit spelen. Liverpool is helemaal een curieus verhaal: laatste zes thuiswedstrijden verloren; laatste drie wedstrijden gewonnen.

Het aantal uitzeges staat nu op 117, tegenover 112 thuisoverwinningen. De meest voorkomende uitslag is 0-1. Zo’n uitvoordeel is nog nooit in de Engelse voetbalgeschiedenis voorgekomen. Het bewijst hoe belangrijk de aanwezigheid van het thuispubliek is. De enige club die beter blijkt te spelen in een leeg huis, is West Ham United. Geen verrassing, gezien de afkeer van West Ham-fans voor het London Stadium.

Voor de eindrangschikking zal het niet uitmaken, omdat Manchester City, na een zwakke start, mijlenver voor staat. Pep Guardiola heeft dan ook de beschikking over twee bijna gelijkwaardige elftallen. De titel is een kwestie van tijd na de uitoverwinning - hoe kan het ook anders - bij ‘concurrent’ Leicester City. Dat was meteen een revanche op de 2-5 nederlaag tegen The Foxes, eind september.