Curaçaoënaar Ozzie Albies goud waard voor Atlanta Braves, dat zich opmaakt voor de World Series

Ozzy Albies slaat een van zijn dertig homeruns voor de Atlanta Braves, op 21 september tegen de Arizona Diamondbacks. Beeld Getty Images

Aan de vooravond van de eindstrijd tegen Houston Astros, die dinsdagnacht begon, werd Albies genomineerd voor de zogeheten Silver Slugger Award, een beloning voor de beste aanvallende spelers op elke positie. Dit seizoen sloeg hij vooralsnog dertig homeruns, en tekende hij meer dan honderd keer voor een klap waardoor hijzelf of een teamgenoot kon scoren. Een zelden vertoonde combinatie voor een tweedehonkman.

De pijlsnelle Curaçaoënaar staat bekend om zijn ‘extra base hits’, klappen waarmee een slagman verder reikt dat het eerste honk. Waar anderen daar halthouden, perst Albies er vaak een extra sprintje uit. Geroemd wordt hij om zijn veelzijdigheid. ‘Hij heeft handen van God,’ sprak zijn coach Brian Snitker onlangs over de verdedigende kwaliteiten van Albies. Voor de tweede keer in zijn loopbaan werd die dit jaar geselecteerd voor de jaarlijkse all-star-wedstrijd van de MLB, waarin alleen de elite mag opdraven.

Ballenjongen

Op 16-jarige leeftijd werd Albies van Curaçao naar Atlanta gehaald. Na enkele jaren in de pijplijn van de ‘minor leagues’ mocht hij in 2017 aansluiten bij de Braves. Destijds was hij de jongste speler in de MLB. ‘De eerste keer dat ik hem zag, dacht ik dat hij een ballenjongen was,’ zei zijn toenmalige ploeggenoot Ryan Flaherty.

Ja, met zijn 1,73 meter is hij klein van stuk, zeker een kop kleiner dan de meeste ‘powerhitters’ uit de competitie. Des te opzienbarender is zijn slagkracht. Albies is een vaatje buskruit met spieren als staalkabels. Loop je per ongeluk tegen hem aan, zo zeggen teamgenoten, dan doet het altijd even zeer.

In zijn eerste seizoen in Atlanta noteerde hij slechts zes homeruns, daarna tweemaal 24 en dit seizoen dus dertig. In het door corona ingekorte seizoen van 2020 kwam hij maar 28 wedstrijden in actie door een polsblessure.

Homeruns met links en rechts

Nog altijd slaat Albies van beide kanten van de slagplaat, een unieke kwaliteit in de moderne MLB. Vaak wordt het ontmoedigd, maar bij Atlanta krijgt hij vrij spel. Het loont. Afhankelijk van de werper, rechts- of linkshandig, positioneert ‘switch-hitter’ Albies zich aan een voor hem gunstige zijde van de plaat, waardoor hij de naar binnen draaiende ballen beter ziet aankomen. In een wedstrijd tegen Pittsburgh Pirates sloeg hij dit seizoen homeruns met zowel links als rechts.

‘Zijn oog-hand-coördinatie is ongekend’, oordeelde korte stop Dansby Swanson in een interview met de website van de MLB over zijn teamgenoot in het binnenveld. ‘Hij is een slimme slagman, kan slagbeurten lezen. Ik heb bij hem een mentale en fysieke evolutie gezien.’

‘Wat hij doet blijft me verbazen’, sprak Braves-coach Snitker tegen lokale krant The Atlanta Journal-Constitution. ‘De cijfers spreken voor zich, maar het is vooral indrukwekkend hoe constant hij blijft. Hij heeft geen mentale ups en downs. Als het niet gaat zoals hij wil, zul je dat nooit aan hem zien.’

Andruw Jones

In Atlanta treedt Albies in de voetsporen van Andruw Jones, de Curaçaoënaar die veel van zijn eilandgenoten inspireerde en vanaf 1996 twaalf jaar voor de Braves speelde. Albies werd vier maanden na diens debuut in de MLB geboren. Ook korte stop Andrelton Simmons diende Atlanta van 2012 tot 2015. Albies en hij werden op hetzelfde veldje in Willemstad gescout.

In Atlanta staat Albies tot 2026 onder contract. Twee jaar geleden tekende hij bij voor zeven jaar en 35 miljoen dollar. Een absoluut koopje voor de Braves, oordeelden kenners. Een honkballer van zijn kaliber zou veel meer kunnen verdienen. ‘Ik speel niet voor geld’, reageerde Albies. ‘Ik wil alleen maar de toekomst van mijn familie veiligstellen.’

Hartaanval

Een kampioenschap zal hij ongetwijfeld opdragen aan zijn vader Osgarry, die op 40-jarige leeftijd overleed aan een hartaanval. De jonge Ozzie had enkele maanden daarvoor zijn eerste profcontract getekend in Atlanta. Slaat hij een homerun, dan gaat de blik altijd even omhoog.

Een finaleplek leek dit seizoen lang onhaalbaar voor Albies en de Braves. In juli raakte sterspeler Ronald Acuña Jr. ernstig geblesseerd aan zijn knie. Tot begin augustus had Atlanta meer wedstrijden verloren dan gewonnen. De 88 winstpartijen uit het reguliere seizoen waren veruit de minste van de tien ploegen die deze maand aan de play-offs begonnen.

Dat de Braves kunnen verrassen, bewees het team in de halve finale tegen titelfavoriet Los Angeles Dodgers. Na afloop van de zesde en beslissende wedstrijd omhelsden tegenstanders Albies en Kenley Jansen, beiden geboren in Willemstad, elkaar in de catacomben. Jansen, werper van Los Angeles, wist vorig jaar zijn eerste MLB-titel te pakken. Het is aan Albies om een volgend succes voor Curaçao te behalen.