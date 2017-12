Crystal Palace mist penalty, maar eindigt wel imposante zegereeks Manchester City: 0-0

Op een herfstige oudejaarsdag had Roy Hodgson ervoor gekozen om met drie Nederlanders in de basis te beginnen: Patrick van Aanholt, Timothy Fosu-Mensah en Jairo Riedewald, iets wat niet meer was vertoond sinds de eerste speeldag (toen Frank de Boer er trainer was). Achterin miste de thuisploeg haar anker in de persoon van de geblesseerde Mamadou Sakho. Vanaf het eerste fluitsignaal van Jon Moss was het spelbeeld geheel volgens verwachting: City controleert en Palace hoopt op een counter via aanvaller Wilfried Zaha.



De gasten uit Manchester misten, naast spelbepaler David Silva, ook scherpte, wat zich uitte in een bal die onder de voeten van Kyle Walker over de zijlijn rolde, in passes van Kevin de Bruyne die niet op hun bestemming arriveerden en in een komisch misverstand tussen Mangala en doelman Ederson waardoor Christian Benteke de 1-0 op zijn schoenen had. Big Ben miste echter. Een van richting veranderd schot van Patrick van Aanholt vloog bijna het City-doel in.

Kansen kreeg City genoeg, maar de bal ging er niet in