Crysencio Summerville: ‘Ik word een speler voor wie de mensen naar het stadion komen’

Crysencio Summerville (witte shirt) is voor niemand bang, ook niet voor Benoit Badiashile van Chelsea. Beeld Action Images via Reuters

Plots ontbloot Leeds United-aanvaller Crysencio Summerville zijn linkerarm. Over zijn spaakbeen loopt de getatoeëerde zin: Everyone wants to eat but only a few are ready to hunt. Iedereen wil eten, maar slechts een paar zijn bereid te jagen. Op de andere kant van zijn arm staan de kop van een leeuw met daaronder die van een leeuwenwelp. ‘Dit is mijn verhaal: ik ben als een kleine jongen begonnen, nu ben ik een krijger, niet te breken. Als er iets gebeurt, ga ik dóór.’

Crysencio (spreek uit Kriesensio) Summerville (21) spreekt de woorden niet op een dreigende toon uit, eerder kalm, vriendelijk. Hij wil iets uitleggen tijdens een interview in een hotel vlakbij Schiphol, kort voor een trainingskamp en twee oefeninterlands van Jong Oranje. Over hoe het komt dat de kleine Rotterdammer, die 2,5 jaar geleden Feyenoord voor Leeds United verruilde, dit seizoen ineens een onverwachte sensatie in de Premier League is.

Summerville is watervlug, extreem wendbaar en steeds doelgerichter. Vanaf 23 oktober scoorde hij vier wedstrijden op rij voor de nummer 14 van de Premier League, waaronder het winnende doelpunt tegen Liverpool op Anfield Road, de 2-3. Leidend tot een groot tribunevak vol extatisch springende Leeds-fans tussen stille, ongelovige Liverpool-supporters. ‘Dat was fantastisch, een droom.’

Over de auteur Bart Vlietstra schrijft sinds 2015 over voetbal voor de Volkskrant. Hij werkte ook voor diverse sportprogramma’s op televisie.

Sinds die serie is hij vaak basisspeler bij Leeds United, dat zaterdag koploper Arsenal treft. ‘Toen ik had getekend bij Leeds zei ik tegen mijn vader: ik word een speler waar de mensen voor naar het stadion komen. Dat komt langzaam maar zeker uit, maar ik moest wel veranderen.’

Professioneler

Hij vertelt hoe hij vroeger dacht het met zijn talent ‘allemaal wel te redden’, hoe hij het soms rustig aan deed op de training. Zijn coaches bij Leeds droegen hem op professioneler te worden. ‘Maar ook ploeggenoten gingen met me praten. We hebben echt een hechte groep, iedereen spreekt met elkaar, let op elkaar, geeft om elkaar. Ze zeiden: ‘Cry, je hebt veel talent, je kunt straks tussen de beste spelers ter wereld staan. Maar als je door de poort van het trainingscomplex komt moet je denken: vandaag ga ik nóg harder trainen dan gisteren.’ Ze gaven zelf het goede voorbeeld. Ik zag Engelse, Spaanse, Braziliaanse en Duitse internationals als beesten tekeergaan. Nu is hard werken makkelijker voor me.’

Hij was altijd een van de toptalenten in de jeugdopleiding van Feyenoord hoewel hij soms uit de bocht vloog. Zijn jeugdtrainer bij Feyenoord, Gaston Taument. dacht soms: ‘Crytje heb je wel zin? Hij kon ook opvliegend reageren, want hij kreeg vaak een tikkie, en werd niet echt beschermd door de scheidsrechter.’

‘Ik had een kort lontje’, analyseert Summerville zelf. ‘Dingen die me vroeger overkwamen zullen me nu niet meer overkomen. In mijn buurt, Rotterdam-Zuid, kan het er hard aan toegaan. Je moest je mannetje staan. Al had ik niet veel ruzie. Ze dachten: dit is Crysencio van Feyenoord, soms een vervelende jongen, maar we laten hem.’

Weg bij Feyenoord

Hij vertrok bij Feyenoord zonder in de hoofdmacht te spelen. ‘Ik was derde keus op beide flanken.’ Op zijn keuze voor Leeds volgde hoongelach. Wat moest die kleine, eigenwijze Summerville tussen al die grote, duurbetaalde kerels in de Premier League?

Maar Summerville zag het licht in Leeds. ‘Buurtgenoten en vrienden zeggen tegen me: Cry, je bent veranderd, rustiger geworden.’

Boven zijn kraag piept de bovenste helft van een tattoo van een kruis uit. ‘Dat komt ook door het geloof.’

Hij verlengde recentelijk zijn contract bij Leeds, de landskampioen van 1969, 1972 en 1994 waar ook de Nederlanders Pascal Struijk en Dani van den Heuvel voor uitkomen. ‘Leeds heeft de beste sfeer in Engeland, is echt een grote club. De fans houden van me, ik houd van de fans. Het stadion zit altijd vol.’

Maar hij vergeet niet waar het begon voor hem. Taument: ‘Laatst kwam hij langs bij ons. Er kwam geen eigenwijs jongetje binnen, maar echt een volwassen kerel. Met enorme bovenarmen, maar een nederige oogopslag. Hij gaf me een shirt van Leeds en bedankte iedereen die hem geholpen had uitgebreid.’

Jong Oranje

Summerville trok zijn goede vorm door bij Jong Oranje. Tegen Jong Noorwegen scoorde hij prachtig. Op het EK voor beloften van komende zomer hoopt hij te schitteren. Inmiddels is hij zelf een mentor voor jonge spelers zoals Feyenoorder Antoni Milambo. ‘Ik zeg hem dat hij geduldig moet blijven, dat zijn kansen komen, dat-ie keihard moet werken.’

Hij volgt Feyenoord, dat soeverein koploper is met soms wel vijf zelfopgeleide spelers in de basis, op de voet. ‘Ik hoop dat ze kampioen worden, stond te juichen toen mijn goede vriend Lutsharel Geertruida de winnende maakte tegen Ajax. Maar ik heb geen spijt van mijn keuze. Ik speel nu tegen jongens waar ik met Fifa (computerspel, red.) tegen speel. Salah, Van Dijk, De Bruyne, Haaland. Ik bewonder en respecteer ze, maar als ik tegen ze speel denk ik: Vandaag ga jij het doen Cry. Jij bent de beste op het veld.’

Op zijn linkerhand prijkt een tijgerkop. Het deed pijn om die tatoeage te laten zetten, zegt Summerville. ‘In je hand zitten veel botten. Maar het was nodig. Als ik die tijger zie besef ik dat ik altijd de jager moet zijn, altijd hongerig naar meer.’