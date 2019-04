Cruijff zou blij zijn als hij Ajax zou zien voetballen, zegt zijn zoon Jordi

Frenkie de Jong zet Luka Modric opzij, tijdens Real Madrid - Ajax, 5 maart 2019. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Zoon Jordi vertelde in de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport over de blijdschap die ook zijn overleden vader zou voelen als hij Ajax zou zien voetballen, bijna negen jaar nadat Cruijff senior zijn ‘revolutie’ had ontketend om van Ajax weer Ajax te maken. ‘Dat doet me ontzettend veel deugd’, aldus trainer Erik ten Hag op een vraag over de uitspraken van Jordi. ‘Het voetbal van Ajax moest weer harten veroveren. Ik ben blij dat Ajax de mensen hun trots op de club heeft teruggeven.’ En dat met aanvallend voetbal, met een middenveld ook dat vooral offensief denkt. ‘Iedereen valt aan, iedereen verdedigt. We hebben spelers die op meerdere posities hun taken kunnen uitvoeren.’

Ten Hag kreeg de opdracht mee Ajax ‘Europaproof’ te maken. Dat is gelukt, nu Ajax als vertegenwoordiger uit een voetballand met een kleine markt is doorgedrongen tot de elite. ‘Het is niet goed voor de Champions League als elk jaar dezelfde clubs in de kwartfinales staan. Daar zitten de supporters van het voetbal ook niet op te wachten.’

Ten Hag wees op de fitheid van zijn selectie en prees ook de spelers om hun discipline. ‘Maar die fitheid is ook gebaseerd op een heel goed plan.’ Ten Hag en de eveneens bij de persconferentie aangeschoven Hakim Ziyech vinden het best fijn dat Cristiano Ronaldo fit genoeg lijkt om te spelen, omdat ze graag tegen de besten willen voetballen. ‘Dat daagt ons uit.’

Ronaldo wekte sympathie met een ingesproken videoboodschap voor Appie Nouri, de Ajacied die bijna twee jaar geleden hersenbeschadiging opliep na hartfalen en sindsdien comateus is. Verdediger Chiellini en middenvelder Emre Can zijn met blessures achtergebleven in Turijn.

Ten Hag: ‘De uitdaging wordt steeds zwaarder. We hebben al veel grenzen verlegd in de Champions League, tegen Bayern München en Real Madrid. We zullen een volgende grens moeten verleggen, in een kolkende ambiance. We kijken uit naar de wedstrijd. We zullen er veel plezier aan beleven.’