Cruijff moedigde Guardiola aan altijd zijn instinct te volgen. Juist daar ging het mis

Josep Guardiola zakte op de knieën op het gras van Lissabon en greep naar zijn hoofd op het moment dat Raheem Sterling van dichtbij overschoot. Hij ging verliezen van Lyon. Weer niets, weer geen winst in de Champions League met Manchester City. De obsessie vreet hem op.

Guardiola was de trouwste volgeling van Johan Cruijff, van diens aanvalsvoetbal met name, van de georganiseerde chaos waarmee Cruijff succes nastreefde. ‘We werden trainer omdat Cruijff ons overtuigde van het idee dat je de wedstrijd kunt domineren’, was een van zijn memorabele uitspraken kort na de dood van Cruijff in maart 2016.

Het voetbal van tien jaar geleden van Barcelona met trainer Guardiola is het mooiste voetbal dat ik ooit heb aanschouwd. Het moet je smaak zijn, dat getik, maar het snelle combinatiespel met Messi, Iniesta en Xavi als Gouden Driehoek, de pressie, het was opwindend als vrijwel niets anders. Dat type voetbal is overal overgenomen, in talloze variaties, in fysiek steviger vorm vooral.

Guardiola trok met zijn tas vol ideeën naar Bayern en hij rook de oliedollars van Manchester City. Hij mocht bijna kopen wie hij wilde. Hij won alles, behalve dus de Champions League. Hij heeft bij City in vier seizoenen honderden miljoenen euro’s uitgegeven aan spelers van wie je soms denkt: hoe is het toch mogelijk? Matige verdedigers kopen is zijn specialiteit. Met al zijn sterren domineerde hij talloze wedstrijden. Hij schakelde met systemen en gedachten. Hij gedroeg zich soms als een bezetene langs de zijlijn. En in menig belangrijke wedstrijd stokte de oogst, al zat het ook niet altijd mee met de arbitrage.

Na de dood van Cruijff zei hij: ‘Johan opende zijn wereld voor ons. Dat is een fascinerende wereld, een voortdurende shock’ En: ‘Hij moedigde je altijd aan om je instinct te volgen.’ Juist daar ging het mis bij Guardiola. Cruijff ging vooral uit van eigen kracht, hij volgde zijn instinct, wat hem weleens geweldig opbrak, in de finale van de Champions League van 1994 bijvoorbeeld, met 4-0 verloren van AC Milan.

Guardiola denkt, maalt, verandert, denkt nog eens. Zijn instinct ligt bezaaid met tactische frutsels. Hij lijkt verstrikt te raken in hersenspinsels. Met al zijn potentieel paste hij zijn elftal behoorlijk aan tegen Lyon, dat naast een paar bovenmodale voetballers vooral middelmaat opstelt. Laat Kevin De Bruyne doen waarin hij zin heeft en het was goed gekomen, maar nee, zelfs De Bruyne was voor rust onderdeel van het Grotere Spel in het Brein van de Trainer. De eerste helft leek nergens op en De Bruyne liet na afloop fijntjes doorschemeren dat het ook aan de tactiek had gelegen.

Guardiola zat murmelend op de bank, met achter hem twee assistenten met een mondkapje op half zeven. Het leek even op een gesticht. Na de dood van Cruijff zei Guardiola: ‘Soms vraag ik me nog steeds af wat Johan zou doen.’ Misschien moet hij nog eens knielen, omhoog kijken en het gewoon vragen. Johan zal antwoorden: word weer jezelf, gooi overbodige ballast overboord. Ga lekker voetballen.