Cruciaal duel eindigt in gelijkspel, Nederland houdt zicht op kwartfinale

De Nederlandse keeper Tess Wester schreeuwt het uit van vreugde nadat ze een doelpoging van Zweden onschadelijk maakt. Beeld ANP

Het Nederlands vrouwenhandbalteam heeft zichzelf met een zwaar bevochten gelijkspel tegen Zweden in de race gehouden voor prolongatie van de wereldtitel. Vooraf was gehoopt op winst en gevreesd voor verlies, maar het cruciale duel eindigde er precies tussenin.

Lang zag het niet naar uit dat Nederland ook maar een punt zou halen. De wereldkampioen van 2019 begon onrustig aan de wedstrijd en leed veel balverlies. Al snel stond Zweden 0-3 voor en de Scandinaviërs wisten de marge uit te breiden tot vijf doelpunten. Vooral de afstandschoten van Jamina Roberts bleken onhoudbaar voor de Nederlandse keepsters.

Pas tegen het einde van de eerste helft kreeg Nederland wat meer greep op de Zweden en begon het opeens ook aanvallend te lopen. Eerste scoorde routinier Loïs Abbingh een zeven meter. Daarna volgden in rap tempo drie Nederlandse goals, waarvan de laatste een prachtige draaibal van de jonge linkerhoekspeelster Zoë Sprengers. Met rust was het verschil teruggebracht tot 1 doelpunt: 17-18 in het voordeel van de Zweden.

In de tweede helft ging het gelijker op en tien minuten voor tijd kwam Nederland via Debbie Bont voor het eerst op voorsprong. Met haar zesde goal bracht ze de stand op 27-26. Ook Dione Housheer was in de tweede helft met vijf doelpunten belangrijk. Zo ging het op een neer tot het eind, dan weer leidde Nederland, dan weer Zweden. Tot uiteindelijk na zestig minuten de 31-31 op het scorebord stond.

Punten tellen mee

De wedstrijd tegen Zweden was zo belangrijk omdat de punten meetellen in het vervolg van het toernooi. Nederland speelt donderdag de eerste wedstrijd in de zogenaamde hoofdronde, waarin de drie sterkste tegenstanders uit twee poules met elkaar worden gemengd.

Nederland, Zweden en Puerto Rico moeten het nog opnemen tegen Noorwegen, Roemenië en Kazachstan. Van de zes landen gaan er uiteindelijk maar twee door naar de kwartfinale.

Nu Nederland gelijk heeft gespeeld tegen Zweden blijft dat doel binnen bereik. Het team van bondscoach Monique Tijsterman zou normaal gesproken moeten kunnen winnen van Roemenië en Kazachstan. Noorwegen, een van de favorieten voor de titel, wordt lastiger, maar ook Zweden zal het tegen dat land moeilijk krijgen. Het zou zomaar aan kunnen komen op het doelsaldo, wat dat betreft ligt Nederland nu licht voor op Zweden omdat het met een groter verschil won van Puerto Rico.