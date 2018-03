Cristiano Ronaldo wappert met cheque naar Spaanse belastingdienst om gevangenisstraf te ontlopen

Gevangenis

De belastingdienst gelooft niet in de onschuld van Ronaldo. Tijdens de rechtsgang verklaarden belastingambtenaren eerder dat Ronaldo naar de gevangenis zou moeten. 'Er zitten mensen in de cel die hebben nagelaten 125 duizend euro te betalen en dit gaat om een heel groot bedrag.' Het verhaal over de blanco cheque klopt volgens de fiscus niet helemaal. De Portugees zou slechts een 'onbetekenend bedrag van rond de 4 of 5 miljoen euro' hebben geboden in ruil voor zijn vrijgeleide.



Ronaldo deed het hele verhaal over de cheque af als nepnieuws, de favoriete uitvlucht van velen die worden geconfronteerd met onwelkome berichtgeving. Op Instagram schreef hij: 'Waag het niet de mooie momenten die ik beleef te bederven met nepnieuws. Life is good. Blessed.' De voetballer maakte afgelopen weekend nog vier doelpunten tegen Girona.