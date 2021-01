Cristiano Ronaldo maakte de meeste doelpunten ooit. Of toch niet?

Het is nog maar de vraag of Ronaldo zijn doelpuntenrecords voor lange tijd kan behouden. Eeuwige rivaal Lionel Messi zit hem op de hielen. Beeld EPA

De Portugese aanvaller staat nu op 759 doelpunten. Hij maakt ze in dienst van Sporting Portugal (5), Manchester United (118), Real Madrid (450), Juventus (84) en het Portugese nationale team (102).

Most official goals scored for club and country in football history:



◉ Josef Bican (759)

◉ Cristiano Ronaldo (759)

◎ Pelé (757)



Cristiano Ronaldo is now level with Josef Bican. pic.twitter.com/LipSM82i4Y — Squawka Football (@Squawka) 10 januari 2021

Toch erkennen nog niet alle officiële statistische instanties het absolute doelpuntenrecord toe aan Ronaldo. De scoringsdrift van de Juventus-spits werpt de vraag weer op: wanneer telt een doelpunt écht als doelpunt?

Bican

De internationale organisatie RSSSF (Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation), die sinds 1994 een digitaal archief met voetbalstatistieken bijhoudt, blijft erbij dat Ronaldo nog 46 doelpunten te gaan heeft om het ‘echte’ doelpuntenrecord in het profvoetbal te evenaren. Dit staat op naam van Josef ‘Pepi’ Bican, een in Oostenrijk-Hongarije geboren Tsjech die tussen 1931 en 1955 tot 805 officiële doelpunten kwam, volgens de RSSSF.

Probleem hierbij is dat Bican, die het merendeel van zijn goals maakte in dienst van Slavia Praag – waar hij ook tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef door voetballen – in een tijd speelde waarin het bijhouden van doelpunten niet de meest waterdichte gang van zaken kende. Bij Bican is, in tegenstelling tot Ronaldo, niet elk profdoelpunt op beeld te verifiëren.

Toch houdt de FIFA de telling van de RSSSF aan. Volgens de voetbalbond moet Ronaldo dus nog een seizoen of twee, drie door blijven scoren om officieel erkend te worden als ’s werelds productiefste prof aller tijden.

Pelé en Romário

En dan is er nog de kwestie van de ‘club van duizend’. Braziliaanse voetballegendes Pelé en Romário beweren immers dat zij de magische doelpuntengrens van de vierdubbele cijfers zijn gepasseerd.

Pelé komt via de meest ruimhartige telling op 1284 doelpunten uit als volwassen prof. Een aantal waar zelfs de almaar scorende Cristiano Ronaldo nooit aan zal tippen. Om dit monstertotaal van Pelé bij te halen, zou de 35-jarige Ronaldo nog tot zijn 47ste verjaardag op hetzelfde tempo moeten blijven scoren. Gelukkig voor de Portugees zijn er bij Pelé’s totaal liefst 517 goals uit vriendschappelijke wedstrijden meegeteld. Volgens de RSSSF staat Pelé (767) wel nog altijd voor op Ronaldo, zij het met een overbrugbare voorsprong van acht goals.

Toen Romário op 41-jarige leeftijd voor Vasco da Gama de ‘grens van duizend’ passeerde, lag de wedstrijd zestien minuten stil door de uitbundige viering in het stadion. Toch is de geliefde Braziliaanse goaltjesdief al door Ronaldo gepasseerd, wanneer oefenduels niet meetellen. Romário eindigde zijn loopbaan met 743 officiële goals.

Messi

Het is nog maar de vraag of Ronaldo zijn doelpuntenrecords voor lange tijd kan behouden. Eeuwige rivaal Lionel Messi zit hem immers op de hielen. De Argentijn staat inmiddels op 719 officiële goals, en is bijna tweeënhalf jaar jonger dan CR7. De voetbalwereld is voorlopig dus nog niet verlost van discussies over wie er nou de meeste goals heeft gemaakt.