Cristiano Ronaldo is de beste artiest uit Circus Madrid, dat Juventus vernedert met 0-3

En toch verhief Ronaldo zich ook dinsdag weer tot het middelpunt van de grootste voetbalshow van het continent. Na twee minuten en luttele seconden had hij de bal alweer in het doel liggen, achter routinier Buffon. De spreekstalmeester had bij wijze van spreken net de namen van de optredende artiesten aangekondigd.



Maar toen was Ronaldo nog niet klaar met zijn kunstwerk. Zijn tweede doelpunt, na ruim een uur, zal altijd behoren tot de schoonheden van het voetbal. Een pronkstuk. Eerst de chaos in de defensie van Juventus, dan de voorzet van Carvajal, even achter de Portugees, tenslotte de omhaal van Ronaldo. Een kanonschot, achterwaarts. Sierlijk, krachtig, onhoudbaar voor Buffon, inslaand in de bovenhoek. Hij hing even in de lucht van Turijn, alsof zwaartekracht niet bestond. Even was het doodstil in het stadion. Verbijstering, bewondering.



Real vernederde de Oude Dame, zoals Juventus zich laat noemen: 0-3. De dartele juffrouw uit Madrid danste jaloersmakend langs de behoeftige vrouw met een stok, die hapte naar adem. De eerste treffer van Ronaldo, tegen de opponent uit de finale van vorig jaar, irriteerde de Italianen. Het publiek floot bij elke keer dat de 33-jarige Portugees de bal bezat, tijdens de aantrekkelijke, open kwartfinale. Real won dus simpel, hoewel Juve in de fase voor rust en kort na de pauze aardig tegenstand bood. Maar ja, toen scoorde Ronaldo opnieuw. Real gaat naar de halve finales, hoewel de wedstrijd van volgende week nog moet plaatsvinden. Dybala, de beste van Juventus, kreeg bovendien rood en is geschorst.