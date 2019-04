Cristiano Ronaldo en de zeven hoofdzonden: hij begaat ze allemaal op één na

Cristiano Ronaldo viert de 3-0 tijdens de UEFA Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid. Beeld AFP

Superbia: hoogmoed, ijdelheid

Cristiano Ronaldo is goed, sterk, snel en mooi. Vooralsnog wint hij het gevecht met de gevorderde leeftijd als topsporter (34). Zijn spieren passen strakker dan strak in zijn vel, zijn prijzenkast is gevuld. Wat blijft te wensen over? Meer. Altijd meer. Alles.

Wie normaliter een hamstringblessure oploopt, zoals hem onlangs gebeurde in een interland met Portugal, is langer uitgeschakeld dan Ronaldo nu is. Want hij is terug op het trainingsveld en volgens de berichten klaar voor een rentree tegen Ajax in de kwartfinales van de Champions League, de competitie waarin hij zich de laatste vijf jaar kroonde tot koning.

Ronaldo is ijdel, tegen het narcistische aan. Hij vindt dat helemaal niet erg. In de schitterende documentaire Ronaldo uit 2015, een film van anderhalf uur waarin hij zich toont zoals hij wil dat zijn supporters hem zien, noemt hij ijdelheid een brandstof voor zijn grenzeloze ambitie. Ronaldo etaleert zijn lijf ook voortdurend in de film, liggend in bed, fietsend in water. Zijn torso is zijn tempel.

Avaritia: hebzucht

Ronaldo wil altijd meer. Meer prijzen, meer geld ook, meer auto’s desnoods. In de film doet hij met zijn zoontje een raadspelletje welke auto ontbreekt in de garage. De kleuter ziet het antwoord pas in derde instantie: de Lamborghini natuurlijk. Die had een lekke band. Ronaldo wil sowieso meer prijzen dan Messi en meer salaris. Dat verdient hij, vindt hijzelf. De beste heeft immers recht op het meeste.

‘Ik ben gemaakt om de beste te zijn’, zegt hij. Ronaldo laat ook graag door anderen zeggen dat hij de beste is. Zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes bijvoorbeeld, die meermaals het glas heft op de beste; soms met een vleugje sarcasme, maar altijd met bloedserieuze ondertoon.

Ronaldo’s hebzucht heeft ook duistere kanten. Hij werd veroordeeld tot het betalen van een boete van ongeveer 19 miljoen euro, omdat hij geen belasting had betaald over een deel van zijn portretrechten, die waren ondergebracht in een bv op de Maagdeneilanden. Het zij gezegd, Ronaldo staat ook bekend om zijn goedgeefsheid. Zo heeft hij al ontelbare keren betaald voor operaties van kinderen.

Cristiano Ronaldo viert zijn tweede doelpunt tegen Atletico Madrid. Beeld AFP

Luxuria: wellust

Geregeld is gesuggereerd dat Ronaldo homoseksueel is, ook omdat hij zich zelden laat zien met een vrouw. De voetbalwereld is bij de mannen een gesloten bastion waar het geaardheid betreft. De naam van de moeder van zijn in 2010 geboren eerste zoon, is nooit bekendgemaakt. Eens zal hij de kleine Cristiano vertellen wie hem heeft gedragen. Ook in de beschreven film laat hij zich nauwelijks zien met een vrouw aan zijn zijde, behalve zijn moeder dan.

Toch past wellust bij hem. Zo is hij in opspraak geraakt door een verkrachtingszaak. Ronaldo zei dat de seks met de Amerikaanse Kathryn Mayorga in een appartement in Las Vegas in 2009 vrijwillig was, zij beweert van niet. De zaak is heropend, ondanks het feit dat Ronaldo zwijggeld betaalde. De vrouw beweert dat ze zich destijds, mede geïntimideerd door een stoet advocaten van Ronaldo, niet in staat voelde de waarheid te vertellen. Later heeft ze zeer gedetailleerde verklaringen afgelegd. Hoe de zaak afloopt, is nog ongewis.

Invidia: jaloezie

Zonder Messi was Ronaldo nu al ruim tien jaar de beste voetballer van de wereld geweest. Het ongelooflijk knap dat hij net als Messi vijf keer de Gouden Bal won, want de Argentijn heeft meer talent. Ronaldo wint bij wijze van spreken als Messi een minder seizoen heeft.

De beelden in de documentaire zijn fenomenaal, als Ronaldo weer eens moet toezien dat Messi de Gouden Bal wint. Hij zegt later, in retrospectief: ‘Ik moest meer Gouden Ballen winnen. Om Messi vier keer op rij te zien winnen, was erg moeilijk. Na zijn tweede of derde Gouden Bal was ik van plan niet meer naar de uitreiking te komen.’

De documentaire beleeft zijn hoogtepunt rond de Champions League-finale tussen Real Madrid en stadgenoot Atlético in 2014, als Real de beker voor de tiende keer wint. Het is jammer voor Ronaldo dat hij vrijwel geen rol van betekenis speelt in de finale, niet volledig fit als hij is. Maar hij benut de overbodige strafschop voor 4-1, in de 120ste minuut. Dan rent hij naar de hoekvlag en trekt hij zijn shirt uit. Dat beeld is uitgevent in de documentaire.

Ronaldo heeft gescoord tegen Manchester United. Beeld AP

Gula: gulzigheid

‘Winnen is het belangrijkst voor mij. Zo simpel is dat.’ En: ‘Ik wil vertrekken als koning. Al scoor ik honderd keer in een seizoen, dan wil ik dat het jaar erop weer.’ En: ‘Ik houd van druk. Zolang ik daar niet meer van houd, leg ik mijn schoenen aan de kant.’

Het is nooit genoeg voor Ronaldo, ook niet nu hij 34 is, nu hij na vier Champions League-titels met Real een miljoenentransfer maakte naar Juventus, om te helpen de obsessie uit Turijn te verdrijven: eindelijk weer de Champions League winnen. Daarin is hij immers de speciale agent, als een soort James Bond van het voetbal. Hij zou de wedstrijd in Amsterdam kunnen overslaan, want over minder dan een week is het tweede duel in Turijn. Maar hij wil er sowieso bij zijn in Amsterdam.

Ira: woede

Een huilende woede maakte zich meester van Ronaldo, toen hij in de groepsfase van dit seizoen de rode kaart kreeg tegen Valencia. Hij voelde het onrecht opborrelen. Wat had hij gedaan? Niets toch. Ronaldo kan niet tegen verlies, niet tegen onrecht. Hij kan moeilijk omgaan met een glorieuze rol voor een ander. Als een ander een belangrijk doelpunt maakt, juicht hij minder uitbundig. Woede drijft hem voort.

Acedia: gemakzucht

Op deze zevende zonde valt Ronaldo eenvoudigweg niet te betrappen. Hij rust nooit. Hij kiest mede voor eenzaamheid omdat hij de beste wil zijn. De beste aller tijden. Voor hemzelf is het gelukt, al is hij ook eenzaam. Hij was het ongewenste kind van zijn moeder, het kind dat haar later ultiem geluk bracht. Zijn vader is overleden als alcoholist. Zijn broer wist overmatig drankgebruik met moeite te temperen. De opofferingen om zover te komen, waren groot. Dus gemakzucht: nee. Al die zonden, ijdelheid, hoogmoed, hebzucht, wellust, jaloezie en gulzigheid, hebben hem gemaakt tot wie hij is. De beste. Volgens hemzelf dan.