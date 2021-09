Cristiano Ronaldo de showman wordt doelpuntenrobot CR7

Cristiano Ronaldo op 7 september op het trainingsveld van United. Beeld Manchester United via Getty Imag

Gek werd Ruud van Nistelrooij in 2003 af en toe van zijn nieuwe ploeggenoot bij Manchester United. Telkens als de Nederlandse topscorer zichzelf met pijn en moeite voor het doel had gepositioneerd in afwachting van een voorzet van Cristiano Ronaldo, besloot de jonge Portugees zijn tegenstander nog eens te dollen. ‘Ruud raakte daar wel eens gefrustreerd door’, vertelt René Meulensteen, destijds assistent- en techniekcoach bij Manchester United. ‘Van Beckham, Giggs en Scholes wist Ruud precies waar en wanneer ze die bal zouden geven. De jonge Cristiano wilde vooral indruk maken met technische hoogstandjes.’

Daardoor vonden er op de training wel eens keiharde clashes plaats tussen de aanvallers, Ronaldo droop zelfs een keer huilend af. Dat zal dit weekeinde, als Ronaldo na twaalf jaar zijn rentree maakt voor United, niet gebeuren. Hij is nu zelf de koele killer, het met persoonlijke accolades omhangen doelpuntenkanon.

De basis voor die omkering werd in zijn eerste United-periode (2003-2009) gelegd. Vooral de jonge fans genoten van zijn trucs, maar steeds meer werden doelpunten, overwinningen, prijzen en records Ronaldo’s doel. Scoorde hij in zijn eerste seizoen in totaal vier keer, daar tekende hij vier jaar later voor 42 treffers in alle competities.

Om tot de transitie van showman Cristiano tot doelpuntenrobot ‘CR7' te komen was best wat overredingskracht nodig, vertelt Meulensteen door de telefoon. ‘We speelden veel positiespelletjes waarbij spelers de bal maar een keer mochten raken. Why one touch, coach?, vroeg hij dan. Ronaldo wilde het liefst de bal in zijn voeten hebben en dan een solo maken. Maar hij moest onvoorspelbaarder worden, soms simpel spelen en zijn snelheid meer gebruiken.’

2006. Cristiano Ronaldo is nog de speelvogels die alles moet leren. Beeld Manchester United via Getty Imag

Ronaldo was 18 toen hij naar Old Trafford kwam, nadat hij indruk had gemaakt tijdens een oefenwedstrijd tussen Sporting Lissabon, zijn eerste profclub, en Manchester United. Toen al was hij overtuigd van zijn kwaliteiten. Meulensteen: ‘Er kwam wel iemand binnen. Hij straalde uit: ik ben de beste. United had veel spelers van wereldklasse. Maar ze accepteerden hem omdat het talent ervan af droop en hij op trainingen totaal bezeten was om sterker en beter te worden. Een spons die alle informatie opzoog. United was de perfecte omgeving, met ook zijn landgenoot Carlos Queiroz in het trainersteam.’

Meulensteen stelde een DVD voor hem samen met een compilatie van beelden en uitspraken van grote sportmannen als Mohammed Ali, Carl Lewis en Pelé en prikkelende statistieken. ‘Duurde tien minuten. Van ‘Good to great’ had ik hem genoemd.’

Rode draad: Als je echt de beste wil worden, moet je een doel en een plan hebben.

Meulensteen: ‘Hij stelt hoge eisen aan zichzelf. Zowel op als buiten het veld. Zelfs op zijn 36e ziet hij eruit als superman in een voetbaltenue.’

Manager Alex Ferguson hoefde hem nooit aan zijn oren uit de pub te trekken. Ronaldo’s vader, die alcoholist was, overleed in 2005 aan leverfalen. Het maakte zijn zoon nog vastberadener alles uit zichzelf te halen. Toen Ronaldo in 2009 naar Real Madrid toog had hij al drie Premier League-titels, een Champions League en een Gouden bal achter zijn naam, maar in Spanje zou hij nog veel meer winnen.

Wat komt er nu binnen bij United? Op het oog een fittere vent dan achttien jaar geleden; gebeeldhouwd gezicht, spierwit gebit, lichaam van een bodybuilder. United-manager Solskjaer heeft hem een basisplaats toegezegd, iets waar de meestal vanaf links komende aanvaller bij vorige club Juventus niet meer blind op kon rekenen. United mist al jaren een onbetwiste afmaker voorin. Zelfs Lukaku en Ibrahimovic slaagden er niet, Rashford en Martial worstelen, Sancho en Greenwood zijn nog jong. Alleen Cavani is een ervaren goalgetter, maar moest vorig seizoen middenvelder Fernandes (18 competitiedoelpunten) voor laten gaan als clubtopscorer.

Anderzijds maakt Ronaldo door de jaren heen minder meters. Continu druk zetten of meeverdedigen laat hij over aan anderen. De Premier League is onvergelijkbaar met de Spaanse en Italiaanse competitie, vindt Meulensteen. ‘Je zult het echt samen moeten doen om die muren te slechten. Solskjaer heeft er met Cristiano een ervaren goalscorer en ultieme winnaar bij, maar zal de juiste speelwijze moeten vinden om het optimale uit Ronaldo en de ploeg te halen.’

In een interview met Piers Morgan gaf Ronaldo aan dat hij vooral uit is op het winnen van zoveel mogelijk Gouden ballen. Hij heeft er vijf, eentje minder dan Messi. Meulensteen: ‘Zolang hij doelpunten maakt, belangrijk is voor het team en prijzen pakt dan denkt hij nog niet aan stoppen, denk ik. Ik ben ervan overtuigd dat hij met Manchester United weer kampioen wil worden. Dit wordt een superuitdaging. Ik hoop dat het hem lukt, want het is een geweldige jongen.’

Dat beaamde Van Nistelrooij later trouwens meermaals. In een interview in 2012 zei hij over Ronaldo: ‘Hij is een leuke gast in de kleedkamer. Altijd vrolijk, dollen, grappen maken. Hij had teveel overbodigheid in zijn acties, te weinig rendement, was gewoon nog niet af en is als een gek aan zichzelf gaan werken. Toen al zei hij dat hij de beste zou worden. Maar niets is hem komen aanwaaien.’