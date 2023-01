Crisis is een boterzachte omschrijving voor de status van Ajax

Daan Rots (FC Twente) en Calvin Bassey (Ajax) tijdens de wedstrijd. Beeld Pro Shots / Ron Jonker

FC Twente demonstreerde in de topper van zaterdag het type voetbal waarop ze in goede tijden patent hebben bij Ajax. Met lef gespeeld, aanvallend, slim en met combinatievermogen. FC Twente verzuimde alleen te scoren, zodat de schade voor Ajax beperkt bleef. Sterker: bij Ajax kwam, nadat de ploeg al voor rust was gereduceerd tot tien man (rode kaart Devyne Rensch), eindelijk iets van vechtlust los, van onverbiddelijkheid die nog bijna tot de onverdiende zege leidde.

Crisis is een boterzachte omschrijving voor de huidige status van Ajax, dat op allerlei fronten snakt naar verlossing. Verlossing van de apathie, van het erbarmelijke spel, van trainer Alfred Schreuder mogelijk. Althans, een deel van de aanhang neemt al tijden afscheid, in woord en gezang. De verreweg rijkste club van Nederland gaat na bijna vier seizoenen van nationale overheersing ten onder, zonder glorie. Via de morele verloedering, leidend tot het vertrek van technisch directeur Marc Overmars (seksueel grensoverschrijdend gedrag), tot de sportieve afgang die zich eerder voltrok in de Champions League.

Het vertrek van trainer Erik ten Hag en te veel dragende spelers in de zomer, de komst van veel mindere vervangers, de stilte van de clubleiding, het onvermogen van Schreuder om zelfs op nationaal niveau een team te vormen dat wedstrijden wint, of dat in elk geval samenhang vertoont. Dan Twente, het zorgvuldig bij elkaar verzamelde collectief van trainer Ron Jans en technisch directeur Jan Streuer. Prachtige ploeg, zeker afgezet tegen de relatief bescheiden financiële middelen waarover de club beschikt. De rust van Ramiz Zerrouki, de slimheid van Ricky van Wolfswinkel, de klasse van doelman Lars Unnerstall, het solide gehalte van het centrum met Mees Hilgers en Robin Pröpper; het was mooi om te aanschouwen.

Schreuder slaagt niet in het formeren van een succesvol elftal, ondanks al die investeringen, waarvan sommige totaal onrendabel zijn gebleken. Ajax heeft nu vijf duels op rij in de competitie niet gewonnen, met PSV, Vitesse, Emmen, NEC en FC Twente als tegenstanders. Dat is, hoe dan ook, ondermaats en voor menig trainer fataal. De laatste zege dateert van eind oktober, toen het tot een niet te lijmen ruzie kwam tussen Daley Blind en Schreuder.

Het leek nergens op, het voetbal van Ajax, dat werd overklast door FC Twente, een team dat met durf en een duidelijke speelwijze de wil oplegde aan de kampioen, terwijl Schreuder om nieuwe energie had gevraagd na de winterstop. De eenzaamheid ook die Devyne Rensch moet hebben gevoeld, na zijn domme overtreding op Ricky van Wolfswinkel die hem de rode kaart opleverde. Niemand die even bij hem stond om hem toe te spreken of te troosten, na minutenlange behandeling op het veld en de aftocht per brancard, omdat hij een schoen in het gezicht kreeg. Nee, mekkeren om de rode kaart, waarop niet al te veel was aan te merken, hoe licht de overtreding ook was.

Ajax verspeelt vaker punten, zeker dit seizoen, maar vaak is de kampioen in de competitie wel beter, zeker thuis, en helemaal qua veldspel. Deze keer was het totaal anders. Het was bijzonder dat het zeker voor rust superieure FC Twente geen ruime afstand nam, door wat pech ook, met twee ballen op de paal, van oud-Ajacied Vaclav Cerny en van Michel Vlap, die ook nog een bal van dichtbij miste. Doelman Gerónimo Rulli, debuterend in eigen stadion, had het geluk mee.

Lege ziekenboeg

Geen opbouw, geen samenhang, geen optimisme bij Ajax. De ziekenboeg was weer leeg, maar Schreuder bouwde min of meer voort op de opstelling van de duels met NEC en Den Bosch, in de beker. Hij heeft niet eens een fatsoenlijke verdediging. Rensch aan Jurriën Timber koppelen in het centrum, is bepaald onverstandig, want Rensch mist, zeker op dit moment, het niveau voor deze rol. En Schreuder bedankte Daley Blind voor de diensten, maar zeker in opbouwend opzicht is het spel armoedig te noemen.

Davy Klaassen maakte vooral wilde gebaren van onvrede, Kenneth Taylor sjokte over het veld, al volgde na rust herstel bij hem. Het bijzondere was dat Ajax de 0-0 wist te koesteren, ook na rust, met Mohammed Kudus als vervanger van Brian Brobbey. Ajax had met een man minder het excuus om vrij massaal te verdedigen en te redden wat te redden viel. Ook FC Twente kreeg ondanks een overwicht vrijwel geen kansen meer.

Het was vrijwel onmogelijk dat Ajax scoorde, al schreeuwde het stadion om een strafschop toen Hilgers met een onbesuisde sliding Taylor onderuit gleed toen die hem uitkapte. Scheidsrechter Allard Lindhout, die het niveau van de Ajacieden moeiteloos benaderde, had de bal best op elf meter mogen leggen. Dan had Ajax misschien nog gewonnen ook, hetgeen een bizarre verdraaiing van ontwikkelingen was geweest.

Met de 0-0 mocht Ajax tevreden zijn, waarmee de club zakte naar de derde plaats, halverwege speelronde zestien, achter Feyenoord en AZ. Als Feyenoord en PSV zondag winnen, wordt dat de vierde plaats achter PSV, met de aantekening dat Feyenoord dan vijf punten voorstaat. En volgende week is het Feyenoord - Ajax.