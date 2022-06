Creativiteit is het wapen van Oranje, met opnieuw een zege op Wales

Noa Lang scoort op fraaie wijze de 1-0 voor Nederland tegen Wales. Beeld Guus Dubbelman/ de Volkskrant

Nederland besloot het viertal wedstrijden in de Nations League met een zege op Wales (3-2), net als vorige week na een spectaculaire slotfase met twee treffers. Oranje behoudt de koppositie in de hoogste categorie van het relatief nieuwe landentoernooi. Bij de winst in de groep zal het vermoedelijk gaan tussen Nederland en België, met de apotheose tijdens de derby op 25 september in Amsterdam.

De laatste wedstrijd voor de vakantie van de profs was aantrekkelijk, met de late gelijkmaker na een omstreden, door invaller Gareth Bale benutte strafschop. Maar meteen na de aftrap trok Oranje in blessuretijd nog eens ten aanval en scoorde invaller Memphis Depay glijdend, na een kopbal van Denzel Dumfries. Weer die veerkracht.

Wat beklijfde, was de speelsheid van Oranje, het lef, het straatvoetbal met een speciale zomeruitvoering op gras. Noa Lang mag nogal overtuigd zijn van zichzelf, hij zit ook op voetbal, om het zo uit te drukken. Losse voetjes. Dit is wat hij kan. Kom maar op dan.

Pingelen is een zeldzame kunde

Of de mensen fluiten, zingen, gorgelen of wat dan ook, het boeit hem niet. Hij speelt het spel voetbal, de sokken opgetrokken tot boven de knieën. Ietwat nonchalant, vrijpostig, uitdagend, heupwiegend. Hoe hij de score opende, verried klasse, dat is waarom hij duur zal zijn voor een volgende club na Brugge. Omdat pingelen, een mannetje passeren, een meerderheid creëren door iemand uit te spelen, een zeldzame kunde is in het topvoetbal. Lang kreeg de dieptepass van Vincent Janssen achter zich en wist tegenstander Davies dankzij zijn technische bagage en een verrukkelijke kapbeweging uit te spelen, om kordaat af te drukken.

Bondscoach Louis van Gaal streeft naar minimaal drie, liefst vier creatieve spelers. Vandaar dat hij al voor de aftrap vroeg of Frenkie de Jong wilde meedoen, terwijl het de bedoeling was dat vooral de ‘reserves’ aan de beurt waren. De Jong beantwoordde de vraag met ‘ja’, want hij is wel een prof tegenwoordig voor wie Manchester United misschien 90 miljoen aan Barcelona betaalt, maar hij is in eerste instantie de jongen die Arkel op de kaart zette. De Jong kreeg de handen op elkaar van het dankbare publiek, met veel kinderen die dromen van de manier waarop hij op topsnelheid dribbelt of wegdraait van een tegenstander.

Creativiteit dus. Noa Lang en Frenkie de Jong, dat is twee. Cody Gakpo is nummer drie. Goed, Wales was opnieuw zonder belangrijke spelers als Bale en Ramsey (beiden vielen in), maar de PSV’er voelde zich vrij in zijn rol achter de diepste aanvallers Lang en Janssen. Zijn doelpunt (2-0) was mooi, na een dribbel en een fraai schot, het type schot waarop hij bijna patent heeft; hard, in de hoek, geplaatst. Van wie hij de bal kreeg? Juist, van Vincent Janssen, die op het middenveld een belangrijk kopduel won.

Aanspeelpunt Janssen

Met Janssen was de opvallendste speler genoemd. Voetballer in Mexico, sinds 2017 zonder optredens in Oranje, net als verdediger Bruno Martins Indi overigens. Van Gaal zoekt naar een aanspeelpunt, een man die in de spits blijft en geen ballen ophaalt. Niet dat Janssen nou zo geweldig speelde, maar hij was betrokken bij beide treffers in de eerste helft, besloten met 2-1, omdat de opnieuw zwakke Jordan Teze de bal simpel inleverde. Het grote talent van Wales Brennan Johnson schoof de bal keurig in de hoek.

Janssen had de bal alleen vaker willen krijgen. Hij loerde voortdurend, keer op keer op de rand van buitenspel. Hij vroeg, wees, stoorde, liep, had af en toe een goede actie, zoals een geplaatst schot, en zag dan weer iets faliekant mislukken. Het is interessant om af te wachten wat Van Gaal doet, nu hij alleen in september nog twee duels heeft voor het WK (Polen-uit, België-thuis), als hij de selectie voor Qatar ongeveer bij elkaar wil hebben. Janssen vroeg een kwartier voor tijd om een wissel, nadat hij op een spier wees. Zoveel duels op niveau heeft hij niet gespeeld de laatste tijd.

Wie trouwens ook creatief was? Tyrell Malacia, de linksback van Feyenoord, die zo heerlijk veel techniek van de straat en lef in zijn spel legt. Zo was de wedstrijd in het toch weer vrijwel uitverkochte stadion best de moeite waard. En tien punten uit vier duels is de balans. Andere toplanden zouden ervoor tekenen in de Nations League. Maar goed, alles is slechts voorspel op het WK.