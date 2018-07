Crash Vettel leidt miraculeuze winst Hamilton in

Op het moment dat Sebastian Vettel in het teamgebouw van Ferrari moest aanschuiven voor een mediasessie, werden witte stoelen ingepakt met rode dekens en opgestapeld voor een lange vrachtwagenrit. Volgende week wacht namelijk alweer de volgende race in Hongarije en Vettel was al een tijdje verdwenen van de Hockenheimring.

Lewis Hamilton viert de overwinning. Foto EPA

De Duitser (31) beleefde zondag een van de teleurstellendste dagen uit zijn carrière. De viervoudig wereldkampioen vergooide op zijn thuiscircuit, waar hij nog nooit won in de Formule1, een zekere zege door vijftien ronden voor de finish van de baan te schieten op natgeregend asfalt. Het was mogelijk ook zijn laatste kans op een zege in Hockenheim. De GP van Duitsland staat de komende jaren hoogstwaarschijnlijk niet op de racekalender wegens financiële sores.

Tot overmaat van ramp zag hij zijn grootste titelconcurrent Lewis Hamilton, die vanaf de veertiende plek was vertrokken, de race op miraculeuze wijze winnen. Het was een scenario waar zelfs menig bookmaker geen rekening mee had gehouden. En in het bijzonder Vettel niet. Hij sloeg na zijn uitvalbeurt tientallen keren met zijn vuisten op het stuur en excuseerde zich over de boordradio vloekend en met een snik in zijn stem bij zijn team.

Vettel loopt na de crash de pits in. Foto Photo News

Soeverein

Vettel was het gehele weekeinde soeverein op het circuit dat op nog geen half uur rijden ligt van zijn geboortestad Heppenheim. Hamilton kende juist een dramatisch weekeinde. Hij zag zijn kwalificatie mislukken door een hydraulisch probleem. Hij was ziekig en ergerde zich aan de Duitse fans, die hem uitjoelden. ‘Er is zo veel haat, maar dat is oké. Ik verwacht dat hier in Duitsland’, schreef hij zaterdag op zijn Instagram.

Zondag draaide het voor de Mercedes-coureur om het beperkt houden van de schade. Dat leek hem te lukken toen hij binnen vijftien ronden alweer op de vijfde plaats reed. Vettel domineerde en voor de fans op het circuit van Hockenheim, onder wie meer dan tienduizend Nederlanders, was kijken naar de lucht interessanter dan wat er op het asfalt gebeurde.

Het leek voor het eerst dit seizoen daadwerkelijk te gaan regenen tijdens een race. In de racerij is dat steevast een garantie voor chaos. Twintig ronden voor de finish werden de eerste druppels gemeld. Meteen maakte een handvol coureurs een pitstop voor regenbanden, in de hoop een voordeel te hebben als de regen doorzette.

Gok mislukt

Een van hen was Max Verstappen, die in zijn element is als de baan nat is. Twee jaar geleden reed de 20-jarige Nederlander in de regen in Brazilië van plek zestien naar plek drie. Daar was het asfalt kletsnat. In Duitsland werd het dat niet. Twee ronden later kon Verstappen daarom weer een pitstop maken voor droogweerbanden. Zijn gok was mislukt.

Max Verstappen. Foto ANP

‘Kan gebeuren, je wilt toch iets proberen’, zei Verstappen anderhalf uur na de wedstrijd die hij als vierde finishte. ‘Normaal gesproken hoop je op regen, maar nu hielp het niet. De pitstops van Hamilton kwamen toevallig precies wel goed uit. Hij reed op het juiste moment op de goede banden. Daardoor hoefde hij later ook niet meer te stoppen en won hij de race.’

Volgens hem waren de omstandigheden op het circuit ‘heel lastig’, omdat sommige gedeelten droog waren en andere niet. Op de natte gedeelten hebben coureurs met de snellere, profielloze droogweerbanden dan amper grip. De crash van Vettel vond Verstappen daarom eerder pech dan een fout.

Grote gevolgen

Verstappen: ‘Dat had ook zomaar bij iemand anders kunnen gebeuren. Zeker in de bocht waarin hij crashte. Als daar even je wielen blokkeren, lig je eraf. Dan kun je niets meer doen.’ Vettel zelf stond na zijn uitvallen alleen nog tv-cameraploegen te woord, zoals hij verplicht is te doen. Hij had ‘een kleine fout’ gemaakt met grote gevolgen.

Daarna vertrok hij teleurgesteld van het circuit. Samen met de tienduizenden in het Ferrarirood gehulde Duitsers, die afgelopen weekeinde even deden terugdenken aan de hoogtijdagen van recordkampioen Michael Schumacher. Zelfs de zege van het eveneens Duitse Mercedes kon ze niet opvrolijken.

Hamilton was na de race euforisch, ook al leek hij nog wel even zijn overwinning kwijt te raken door een tijd-straf. Hij had een fout had gemaakt toen hij op het laatste moment besloot geen pitstop te maken en door het gras weer het circuit opschoot. Na een uur overleg besloot de wedstrijdleiding het bij een reprimande te houden.

Stortregen

Tijdens de persconferentie sprak Hamilton geëmotioneerd en vol metaforen over een van de mooiste dagen uit zijn leven. Volgens hem waren de buien met stortregen en onweer die tien minuten na de race over het circuit trokken ‘een Bijbelse storm’ die alle negativiteit van de afgelopen dagen wegspoelde: ‘Liefde overwint alles.’

Hamilton is nu de nieuwe WK-leider met een voorsprong van zeventien punten op Vettel. Volgende week zal de Duitser zich in Hongarije – in de laatste race voor de zomerstop – moeten revancheren, anders dreigt zijn gedroomde wereldtitel in een Ferrari dit jaar wederom een droom te blijven.