Cr7 is de nieuwe act in het circus van kroonprins en premier Mohammed bin Salman

Cristiano Ronaldo heeft met Kerst een Rolls-Royce cadeau gekregen, een V12 cabrio om precies te zijn. Hij was er blij mee. De auto kostte een slordige 340 duizend euro en er zat een kolossale rode strik omheen. Naast de auto stond een kerstman.

Hij kreeg de benzineslurper van zijn vriendin, Georgina Rodríguez, een vrijgevig type. Toen Ronaldo 35 werd, had ze voor hem een Mercedes G Wagon ter waarde van 680 duizend euro voor de deur laten zetten. Met Kerst vergat hij haar niet. Rond de boom was de grond bezaaid met zo’n beetje de halve collectie van het modemerk Louis Vuitton.

Tot het wagenpark van Ronaldo behoren verder onder meer drie Bugatti’s met een gezamenlijke waarde van 14 miljoen euro. Als hij op vakantie gaat, laat hij vaak een van de Bugatti’s verschepen. In Saoedi-Arabië is de benzine spotgoedkoop, dat scheelt weer.

Zijn wagenpark staat symbool voor zijn onmetelijke rijkdom en status. Cr7 is een merk dat de naamgever de status van miljardair heeft opgeleverd. Een voetballer is hij nauwelijks nog, hij is ook al bijna 38. Sportieve ambities liggen niet ten grondslag aan zijn transfer naar Al-Nassr, de koploper van een competitie die in Saoedi-Arabië de ‘premier league’ wordt genoemd, om er nog iets van te maken.

Op Instagram heeft niemand meer volgers dan hij. Cr7 was de eerste die de grens van 500 miljoen doorbrak. Zijn huidige score: 529 miljoen. Coryfeeën als Justin Bieber, Kim Kardashian en Beyoncé liggen op grote achterstand. Zelfs Lionel Messi (415 miljoen) komt er niet aan te pas.

Amper was bekend geworden dat hij een balletje zou gaan trappen voor Al-Nassr of het aantal volgers van de club vertienvoudigde, tot meer dan 10 miljoen – het Ronaldo-effect. Inclusief sponsorinkomsten gaat hij per jaar 200 miljoen euro verdienen.

Moreel besef is hem vreemd. Met zijn fortuin maakt hij zo nu en dan een zielig kind blij, iets wat op Instagram altijd breed wordt uitgemeten. En voor de rest koopt hij auto’s, huizen en Louis Vuitton-tasjes. Dit contract is uniek omdat ik een unieke speler ben, zei hij toen hij in Riyad werd gepresenteerd in een zinsbegoochelende show. Zijn werk in Europa was af, nu de woestijnstaten nog. Als hij zich binnenkort bekeert tot de islam hoeft niemand vreemd op te kijken.

Sportswashing doe je zo. Saoedi-Arabië is niet meer het land dat in 2022 zeker 148 gevangenen liet executeren en eerder dissident Jamal Khashoggi uit de weg liet ruimen, maar het nieuwe onderkomen van de meest populaire voetballer ter wereld. Ronaldo is de nieuwe act in het circus van kroonprins en premier Mohammed bin Salman, MBS, een man die – laten we hopen dat dit niet letterlijk wordt bedoeld – Europa wil veroveren en het imago van zijn land wil bijsturen.

Twee dagen na de show in Riyad werd Ronaldo door Amnesty International publiekelijk aan zijn mouw getrokken. Amnesty wees erop dat de transfer maar een doel dient, sportswashing. In plaats van kritiekloos lof te uiten over Saoedi-Arabië, zou Ronaldo zijn aanzienlijke publieke platform moeten gebruiken om de aandacht te vestigen op mensenrechtenkwesties in het land, aldus Amnesty. Het was een symbolische oproep. Mensenrechten liggen niet in zijn interesseveld.

Sinds vorig jaar roept ‘toeristisch ambassadeur’ Lionel Messi al op om op vakantie gaan naar Saoedi-Arabië. Voor wat Instagram-plaatjes van bezienswaardigheden krijgt hij 25 miljoen per jaar. In 2021 nam een consortium Newcastle United over.

Het ‘beste WK ooit’, in Qatar, begon ook met het inhuren van pr-mannen van naam, omkoping en al dan niet illegaal lobbywerk. Smijtend met geld werkt Saoedi-Arabië toe naar de organisatie van het WK in 2030. Nog een reden om haast te maken met de vermindering van fossiele brandstoffen.