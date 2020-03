Coureurbaas Red Bull wilde Verstappen besmetten met coronavirus

Max Verstappen en Helmut Marko vorig jaar op het racecircuit in Hockenheim. Beeld Getty Images

De 76-jarige Oostenrijker opperde naar eigen zeggen ‘in kleine kring’ het plan een trainingskamp op te zetten voor Verstappen, zijn teamgenoot Albon, de twee coureurs van satellietteam Alpha Tauri en tien juniorrijders. Tijdens dat ‘coronakamp’ zouden de coureurs worden blootgesteld aan het virus en vervolgens de infectie doormaken.

‘Zo konden we fysiek en mentaal deze tijd overbruggen en dit zou het ideale moment zijn voor een infectie. Het zijn allemaal jonge, sterke mannen in blakende gezondheid’, zei Marko zondag in een interview op de Oostenrijkse zender ORF. Zijn coureurs moesten op die manier topfit blijven in een zwaar seizoen, met waarschijnlijk veel races in korte tijd.

Zijn idee werd op z’n zachtst gezegd niet positief ontvangen binnen de Red Bull-top, zei Marko, waarna het snel van tafel ging. Volgens viroloog Byron Martina van virusonderzoeksinstituut Artemis One Health was dat een verstandig besluit. Hij omschrijft het plan van Marko als ‘een risicovolle onderneming’.

Martina: ‘Misschien dat je dit soort dingen vanuit het brede perspectief van de populatie kunt zeggen, omdat Verstappen op basis van zijn leeftijd (22 jaar, red.) en gezondheid niet tot een risicogroep behoort. De kans is dus groot dat hij er weinig last van heeft. Maar op individueel niveau kun je het verloop van een virusinfectie niet voorspellen.’

Martina benadrukt dat ook jonge, gezonde mensen als Verstappen ernstig ziek kunnen worden door het virus. ‘En we begrijpen nog niet waarom. Elk immuunsysteem reageert anders op een infectie en er kunnen allerlei onderliggende factoren zijn die daarbij een rol spelen.’ Daarnaast is er nog veel onduidelijk als het gaat om immuniteit na een eerste besmetting. Bijvoorbeeld hoe lang die immuniteitsperiode is.

Red Bull-topman Marko haalde de afgelopen maanden al vaker het nieuws met omstreden uitspraken over het coronavirus. Zo bestempelde hij de maatregelen die overheden nemen om de virusuitbraak in te dammen als overdreven, omdat het virus volgens hem niet meer is dan een griep.

Marko peinsde er eerder deze maand daarom niet over om Red Bull terug te trekken uit de seizoenstart in Australië, nadat een monteur van McLaren positief testte op het virus. Toen de race op het laatste moment alsnog werd geannuleerd, baalde Marko daarvan, zei hij tegen dagblad Österreich. De Formule 1 had volgens hem in de ‘hysterie’ een positief signaal kunnen afgeven door gewoon te racen.

Marko denkt overigens zelf het virus al onder de leden te hebben gehad. Anderhalve maand geleden kampte hij met een hardnekkige verkoudheid, ‘dat ik nog nooit eerder in deze intensiteit heb ervaren’, zei hij in het interview bij ORF.