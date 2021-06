Coronavrij is Spanjaard Jon Rahm klaar om op US Open zijn eerste golf-major te winnen

Jon Rahm loopt woensdag een oefenronde voor de US Open op de Torrey Pines Golf Course in San Diego. Beeld AP

Afgezien van het auto-ongeval van Tiger Woods in februari, was het de grootste golftragedie van 2021. De Spanjaard Jon Rahm, de nummer drie van de wereld en de absolute nummer één van Europa, stond nog geen twee weken geleden zes slagen voor tijdens de derde ronde van het prestigieuze Memorial Tournament in Ohio, onder meer dankzij een hole-in-one.

Toen hij van de 18de hole terugliep naar het clubhuis kreeg Rahm te horen dat hij zich moest terugtrekken omdat hij net positief was getest voor covid-19. Onmiddellijk zette hij een mondkapje op en liep stilzwijgend naar het clubhuis en daarna door naar zijn auto.

De maandag voor het toernooi werd bekend dat Rahm in contact was gekomen met een besmet persoon. Hij mocht toch deelnemen aan het toernooi op voorwaarde dat hij zich elke ochtend liet testen. Donderdag en vrijdag vielen die testen negatief uit. Maar de test zaterdagochtend 5 juni voor het begin van de derde ronde was positief. Om 16.20 uur toen Rahm over de baan liep kreeg de organisatie de uitslag te horen.

Geen 1.4 miljoen euro

Die werd bevestigd om 18.20 uur, waarna Rahm te kennen werd gegeven dat hij tien dagen in quarantaine moest en niet aan de laatste ronde kon deelnemen. Hij liep niet alleen kostbare punten mis voor de wereldranglijst, maar ook de hoofdprijs van 1,4 miljoen euro. De 26-jarige Spanjaard reageerde relativerend. ‘Dit is een van die dingen die ons kunnen overkomen, een moment waarop wij mensen worden getest hoe we reageren op tegenslag.’

Rahm zal vandaag die test moeten doorstaan als hij begint aan de US Open, de derde major van het jaar, die plaatsvindt op de sprookjesachtige baan van Torrey Pines vlakbij San Diego. De Spanjaard is de man in vorm en ook de favoriet. Bij de bookmakers staat hij 20-1 genoteerd, nog voor wereld nummer één Dustin Johnson 28-1.

Rahm is in vijf jaar naar de wereldtop gekropen, nadat hij een recordaantal van zestig weken nummer één was geweest op de wereldamateurranglijst. Vorig jaar bereikte hij als prof de hoogste positie al eens voor twee weken. Maar een major heeft hij nog niet gewonnen.

Hotelkamer met tv

Tijdens zijn opsluiting op een hotelkamer in Scottsdale, Arizona, waar hij vooral veel tv keek, werd er buiten heftig gediscussieerd over de toepassing van de regels. Velen vonden dat Rahm de kans had moeten krijgen de laatste ronde in zijn eentje te voltooien ondanks de positieve test. Tenslotte had hij al één vaccinatie gehad. Bij twee hoeven golfers zich niet te onderwerpen aan contactonderzoek.

Rahm zelf noemde de suggestie ‘nonsens’. ‘In deze pandemie kan niemand risico’s nemen.’ Hij was al blij dat hij het virus niet had doorgegeven aan zijn vrouw en twee maanden oude zoontje. Dankzij twee negatieve tests mocht hij na een week weer trainen. ‘Of ik nog even goed ben na zeven dagen niet spelen weet ik niet. Maar ik kan dit hoge niveau aan.’

Dat hij favoriet is, zegt hem niet zoveel. In tegenstelling tot bij de grand slams in het tennis zijn er vele favorieten en net zo veel gevaarlijke underdogs. The Masters in Augusta werd gewonnen door de Japanner Hideki Matsuyama die al vier jaar geen toernooi had gewonnen. En Phil Mickelson werd vorige maand op de gevorderde leeftijd van 50 jaar uit het niets de winnaar van de US PGA.

Vorig jaar werd de US Open gewonnen door het krachtmens Bryson DeChambeau die ook dit keer tot de favorieten wordt gerekend. De baan van Torrey Pines is ideaal voor longhitters. Rahm overbrugt met zijn driver ook met gemak een afstand van 300 meter. Tiger Woods is er niet bij. Hij revalideert nog altijd van zijn auto-ongeluk.