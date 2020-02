Coronavrees in de Formule 1: ook races in Bahrein en Vietnam lijken onzeker

Beeld Getty

Zo ligt in Barcelona, waar de nieuwe auto’s deze week worden getest, Ferrari onder een vergrootglas. De thuisbasis van het team staat in het Noord-Italiaanse plaatsje Maranello, op zo’n 130 kilometer van coronabrandhaard Codogno. Monteurs die in het getroffen gebied wonen, zijn niet meegenomen naar Spanje, liet teambaas Mattia Binotto woensdag weten in een persconferentie.

Hij deelde dat overigens pas mee nadat er een vraag uit de zaal kwam over het coronavirus. Tijdens het officiële gedeelte van de persconferentie, met vragen die waren ingestoken door de raceklasse zelf, werd er met geen woord gerept over de mogelijke gevolgen van de virusuitbraak op de sport. Autosportfederatie FIA zegt enkel de situatie ‘op de voet’ te volgen.

De raceklasse communiceert aan de voorkant uiterst voorzichtig om aandeelhouders, circuits en andere belangrijke spelers rond de miljardenindustrie niet af te schrikken. Maar aan de achterkant, in de paddock en de perskamer, groeit de coronavrees.

Logistieke problemen

RTL Duitsland annuleerde vorige week de reis voor de tv-ploeg naar de derde race van het seizoen in Vietnam, uit vrees voor besmettingen in het buurland van China. Vietnam kondigde op zijn beurt eerder deze week aan geen mensen meer toe te laten uit gebieden die zwaar zijn getroffen door het coronavirus. Dat geldt onder meer voor bezoekers uit Noord-Italië, waar naast Ferrari ook Alpha Tauri de teamfabriek heeft staan. Alpha Tauri-teambaas Franz Tost zei donderdag dat er nog maar beperkt bezoek wordt toegestaan in die fabriek.

Daarnaast zijn er tal van logistieke problemen. Zo reizen de teams na de seizoensopening in Australië door naar Bahrein, waar een week later de volgende race op het programma staat. In de oliestaat zijn inmiddels tientallen coronagevallen geteld, waardoor onder meer de Verenigde Arabische Emiraten het vliegverkeer met Bahrein hebben opgeschort. En dat is een probleem, want de meeste teams reizen via de Emiraten naar Bahrein.

Het onderstreept hoe de kleinste verstoring al een enorme kink in de kabel kan zijn in een mondiale sport als de Formule 1. De raceklasse trekt in krap negen maanden de hele wereld over. Teampersoneel en ook journalisten komen uit alle windhoeken.

Zwaard van Damocles

‘Het virus hangt als een zwaard van Damocles boven de sport’, zegt de Nederlandse freelance fotograaf Peter van Egmond, die het racecircus al 35 jaar lang over de wereld volgt. Hij heeft duizenden euro’s uitgegeven aan de eerste races van het seizoen in Australië, Bahrein in Vietnam. Al er een streep door een of meerdere races gaat, krijgt hij er geen cent voor terug. ‘En dan moet ik maar zien hoe ik het jaar doorkom.’

Volgens het goed ingevoerde Duitse autosportmagazine Auto Motor und Sport wordt er de komende dagen in Barcelona crisisoverleg gevoerd in de Formule 1-top over de eerste races van het seizoen. Naar de uitkomst is het gissen. ‘Maar de eerste race van het jaar kan zomaar die in Zandvoort zijn’, grapte Max Verstappens vader Jos woensdag tegenover het Zwitserse dagblad Blick over de race in Nederland, die pas op 3 mei op de kalender staat. Het zou zomaar werkelijkheid kunnen worden.