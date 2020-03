Coronavirus zet wielervoorjaar op zijn kop: Milaan-San Remo en Tirreno-Adriatico geschrapt

Beeld BELGA

De RCS zag zich genoodzaakt de wedstrijden te annuleren nadat overleg met de autoriteiten ter plekke had geleerd dat die de veiligheid van publiek, renners en staf niet konden waarborgen. De Strade Bianche wordt verreden in Toscane, de Tirreno-Adriatico trekt door vier provincies (Toscane, Lazio, Umbrië en de Marche) en La Primavera vertrekt in Lombardije, de besmettingshaard van het virus in Italië.

Steeds meer ploegen hadden al vooruitlopend op de beslissing al laten weten dat ze de Italiaanse koersen zouden overslaan. Zo meldde Nederlandse ploeg Jumbo-Visma zich donderdag af op basis van overleg met de renners en de staf, medisch advies en de aanbeveling van het ministerie van Buitenlandse Zaken Noord-Italië te mijden. Onder meer Sunweb en AG2R haakten ook af. Sunweb verklaarde: ‘Deze situatie overstijgt het wielrennen en met dit besluit willen we de impact beperken op de omgeving waarin we tegen elkaar rijden.’

Maar ook Parijs-Nice, die komende zondag begint, kampt met een reeks afmeldingen. Mitchelton-Scott, Astana, CCC, UAE Emirates passen, net als Team Ineos, ploeg van de Tourwinnaars Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal. Bij die keuze speelde naast het virus ook het verlies van ploegleider Nicolas Portal een rol. De Fransman, medeverantwoordelijk voor zes Tourzeges van de ploeg, het voormalige Sky, overleed dinsdag onverwacht op 40-jarige leeftijd aan een hartaanval.

Teams zijn aan het schuiven met hun bezettingen. Jumbo-Visma zou nu Wout Van Aert, vorig jaar nog derde in de Strade Bianche, naar de ‘rit van de zon’ willen sturen. Daar zal hij gaan rijden voor Primoz Roglic, de beoogde kopman in de Tour de France. Deceuninck-Quickstep vaardigt nu klassiekerspecialisten als Zdenek Stybar, Kasper Asgreen en Bob Jungels af naar Frankrijk als voorbereiding voor het Vlaamse voorjaar. Lotto-Soudal schuift Philippe Gilbert en John Degenkolb door.

Er wordt naar andere wedstrijden gezocht als uitwijkmogelijkheid. Klassementsrenners die de Tirreno en Parijs-Nice missen, zullen azen op de Ronde van Catalonië of de Ronde van het Baskenland. Alternatieven voor eendagswedstrijden zijn de GP Monseré en de GP de Denain. De Ronde van Drenthe, de ‘kleine Hel van het Noorden’ die 14 en 15 maart wordt verreden, maakte melding van teams die zich op het laatste moment nog willen laten inschrijven.

In Vlaanderen zijn de organisatoren van klassiekers er niet helemaal gerust op. Één besmette renner in Milaan-San Remo kan alle daarop volgende wedstrijden in gevaar brengen, verklaarde een woordvoerder van de E3 BinckBanck Tour, voorzien voor 27 maart, tegen Het Laatste Nieuws.