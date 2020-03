Coronavirus treft ook honkbal: OKT uitgesteld tot maand voor de Spelen

Het Nederlandse honkbalteam geeft elkaar high-fives tijdens het kwalificatoernooi voor de Olympische Spelen. Beeld Henk Seppen

Taiwan telt vooralsnog veertig besmettingsgevallen. Daarnaast is corona-epicentrum China een van de zes landen die deelnemen aan het OKT. ‘Vanwege de gezondheid van spelers, personeel en toeschouwers en als veiligheidsmaatregel tegen de verdere verspreiding van het virus is daarom besloten het toernooi uit te stellen’, aldus de WBSC in een persverklaring. De finale van het OKT vindt plaats op 21 juni. Op 29 juli begint het olympisch honkbaltoernooi.

Nederland kwalificeerde zich vorig jaar als nummer twee van het Europese OKT voor het toernooi in Taiwan. Naast China en het gastland doet ook Australië mee aan het OKT. Eind deze maand voegen de nummers twee en drie van het OKT van Midden- en Noord-Amerika zich nog bij het deelnemersveld. Alleen de winnaar mag naar de Spelen.

Het uitstel van het OKT kwam voor de Nederlandse bondscoach Evert-Jan ‘t Hoen niet als een verrassing. ‘Dit is de enige juiste beslissing’, zegt hij. De voorbereiding op het toernooi was al volop aan de gang, met trainingsgroepen op Aruba, Curaçao en in Nederland. De trainingen gaan volgens ‘t Hoen gewoon door. ‘Want de voorbereidingstijd op dit toernooi was toch al minimaal’, zegt hij, doelend op de vroege fase van het honkbalseizoen.

Om die reden kon de bondscoach op het OKT ook niet beschikken over toptalenten uit de Amerikaanse honkbalcompetitie. Zij pogen in de VS momenteel bij clubs uit topcompetitie Major League in de seizoensvoorbereiding een plek te verdienen in de hoofdmacht van hun teams.

Nu het toernooi plots middenin het seizoen valt, mag bondscoach ‘t Hoen toch weer hopen op een aantal van die spelers. ‘Daarnaast zitten de jongens uit de Nederlandse competitie straks in een beter ritme, omdat ze dan veel wedstrijden hebben gespeeld’, zegt hij. ‘Die voordelen gelden alleen ook voor andere landen. Ik weet daarom niet of we dankzij het uitstel meer of minder kans hebben.’

Het uitstel van het toernooi heeft in de eerste plaats volgens hem vooral praktische gevolgen. Zo kan er een streep door al geboekte hotels en vliegtickets. Ook zal de Nederlandse hoofdklasse in juni stilgelegd moeten worden. Hetzelfde geldt voor de Taiwanese profcompetitie. ‘Ideaal is dat allemaal niet’, zegt ‘t Hoen. ‘Maar dit toernooi moet nou eenmaal gespeeld worden.’