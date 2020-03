Coronavirus brengt ook voetbal tot stilstand

Josip Ilicic van Atalanta scoort de 0-1. Beeld EPA

Het almaar om zich heen grijpende coronavirus ondermijnt nu ook het Nederlandse profvoetbal. De veiligheidsregio’s in Noord-Brabant schrapten drie duels in de eredivisie (PSV – Emmen, Willem II – Heerenveen en RKC –FC Groningen) en twee uit de eerste divisie: TOP Oss – FC Den Bosch en Jong PSV – Go Ahead Eagles. Daarbij zal het vermoedelijk niet blijven, woensdag volgt crisisberaad op het hoofdkantoor van de KNVB in Zeist.

Brabant geldt als de kwetsbaarste provincie, dinsdag waren volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 157 Brabanders besmet met het coronavirus. De burgemeesters Jack Mikkers (Den Bosch), Theo Weterings (Tilburg) en John Jorritsma (Eindhoven) besloten naar Zwitsers voorbeeld alle grote evenementen met meer dan duizend toeschouwers te verbieden. Ze riepen de bevolking op tot ‘sociale onthouding’ door zoveel mogelijk thuis te blijven.

De profclubs in Brabant toonden begrip. ‘Wij conformeren ons aan het besluit dat door specialisten is genomen’, aldus de woordvoerder van PSV. Woens­dag wordt bepaald of de uitwedstrijden van NAC (Breda) tegen Cambuur en Helmond Sport tegen De Graafschap in de eerste divisie wel doorgang vinden. ‘Het RIVM en de lokale overheden zijn leidend’, zegt KNVB-woordvoerder Daan Schippers.

Alleen nog telefonische interviews

Aarzelend kwamen de maatregelen om het coronavirus in te dammen op gang. Bij AZ mochten zaterdagavond normaal handen worden geschud en kwamen spelers naar de mixed-zone om met de schrijvende pers te praten. PSV en Feyenoord hielden hun spelers een dag later al weg uit drukke ruimten, bij RKC en Willem II mogen voetballers alleen nog telefonisch worden geïnterviewd. En ze komen dus dit weekeinde niet in actie.

Ook elders in Europa heeft de uitbraak van het coronavirus het topvoetbal tot stilstand gebracht. De Italiaanse Serie-A is tot begin april stilgelegd, in de Spaanse Primera Division worden de komende twee ronden zonder publiek gespeeld. De Franse Ligue 1 houdt toeschouwers tot half april buiten de deur, de Duitse Bundesliga lijkt niet te kunnen achterblijven.

De Champions League bood dinsdagavond een desolate aanblik, de return in de achtste finales tussen Valencia – Atalanta Bergamo vond plaats in een geheel verlaten Estadio Mestalla. Volgens aanvoerder Dani Parejo werd in Valencia met twee maten gemeten, nu verzamelden tienduizenden fans zich op het plein voor het stadion.

Meerdere Europese topclubs zijn straks alleen nog op televisie te bewonderen. Volgende week zal Barcelona tegen Napoli in een uitgestorven Camp Nou om een plaats in de kwartfinales van de Champions League spelen, ook Bayern München en Chelsea moeten het zonder publiek stellen. FC Basel weet al dat de thuiswedstrijd in de Europa League tegen Eintracht Frankfurt op 19 maart niet doorgaat.

Donderdag zijn supporters niet welkom bij de duels Sevilla – AS Roma, Olympiakos Piraeus – Wolverhampton Wanderers, LASK Linz – Manchester United, Internazionale – Getafe en Wolfsburg – Sjachtar Donetsk. Zijn dergelijke spookduels nog te vermijden in deN ederlandse competities?

KNVB bespreekt noodscenario’s

Woensdag worden in Zeist noodscenario’s besproken, maar de KNVB wil duels zonder publiek zoveel mogelijk zien te voorkomen. Woordvoerder Schippers: ‘De verboden duels van komend weekeinde in Brabant konden ook al zonder toeschouwers worden afgewerkt, mits de veiligheidsregio’s dat hadden toegestaan.

‘Het heeft niet onze voorkeur, je wil volle stadions bij voetbalwedstrijden. We zullen proberen een nieuwe datum te vinden voor de duels die vanwege het coronavirus worden uitgesteld. Als dat niet mogelijk is, zijn duels zonder publiek een laatste optie.’

Ook over de vriendschappelijke interlands van Oranje bestaat onduidelijkheid. Het lijkt twijfelachtig of het Philips Stadion in Eindhoven op 26 maart het decor kan zijn voor de ontmoeting met Amerika, waar vanwege het coronavirus reeds in acht staten de noodtoestand is uitgeroepen.

Drie dagen later zou de Italiaanse ploeg op bezoek komen in de Johan Cruijff Arena, terwijl Italië vanwege het coronavirus nagenoeg van de buitenwereld is afgesloten. De internationals Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Marten de Roon en Hans Hateboer leven nu in een land, waar code rood geldt. Ze zijn tevens een risicofactor, omdat hun Italiaanse clubs de KNVB aansprakelijk kan stellen als ze ziek worden in Nederland.

Zonder fanatieke aanhang

Hateboer en De Roon mochten met Atalanta Bergamo nog wel het land uit, voor het vervolg na de spectaculaire 4-1 zege in het eerste duel met Valencia. Zonder de fanatieke aanhang kon Valencia moeilijk de ambiance creëren voor een magische inhaalrace. Bij Paris Saint Germain – Borussia Dortmund zal het woensdagavond niet anders zijn. Hoe moet het verder met de Europese toptoernooien, waarin niet alleen Italiaanse teams zijn vertegenwoordigd?

Hier wreekt zich de overvolle, internationale kalender in het profvoetbal. De openingswedstrijd van het EK is in juni in Rome. Er gaan al stemmen op om dat toernooi te verplaatsen naar 2021. In Italië bestaat de vrees dat de Serie-A niet bijtijds kan worden voltooid zolang het land op slot zit.

Dat doemscenario hoeft Nederland vooralsnog niet te vrezen. Maar de statistiek bij Valencia – Atalanta Bergamo is wel een schrikbeeld. Toeschouwers: nul.